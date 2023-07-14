Новий уряд Фінляндії продовжуватиме підтримку України, - прем’єр Орпо
Новий уряд Фінляндії продовжить підтримку України.
Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на спільній з німецьким канцлером ФРН Олафом Шольцем пресконференції після їх переговорів у Берліні в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде треба. Ми чітко дали це зрозуміти в рамках ЄС", - сказав Орпо.
Він також заявив що зі вступом Фінляндії і згодом Швеції у НАТО, Балтійське море стане безпечним. Також держава зацікавлена в проєкті, який Німеччина просуває з низькою інших європейських держав щодо захисту неба Sky Schield.
"Роль ППО в сучасній війні, як показала ця (російська - ред.) війна відіграє центральну роль", - зауважив політик.
Окрім того, Орпо запевнив, що його країна допоможе Європі замінити російські енергоносії.
Орпо також наголосив, що очолюваний ним новий уряд цілком поділяє європейські цінності та не допустить жодного націоналізму та расизму, і що держава залишатиметься ліберальною демократією, якою завжди була.
Орпо і Шольц обговорили співпрацю в ЄС. Німецький канцлер заявив, що ця структура вимагає реформування, насамперед у тому, що стосується процедури ухвалення рішень. Особливо актуально це з огляду на майбутнє членство в ЄС України та Молдови, а в перспективі – Грузії, відзначив Шольц.
Обидва політики знайомі з часів, коли працювали міністрами фінансів.
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