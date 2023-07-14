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Новий уряд Фінляндії продовжуватиме підтримку України, - прем’єр Орпо

орпо,петтері

Новий уряд Фінляндії продовжить підтримку України.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на спільній з німецьким канцлером ФРН Олафом Шольцем пресконференції після їх переговорів у Берліні в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде треба. Ми чітко дали це зрозуміти в рамках ЄС", - сказав Орпо.

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Він також заявив що зі вступом Фінляндії і згодом Швеції у НАТО, Балтійське море стане безпечним. Також держава зацікавлена в проєкті, який Німеччина просуває з низькою інших європейських держав щодо захисту неба Sky Schield.

"Роль ППО в сучасній війні, як показала ця (російська - ред.) війна відіграє центральну роль", - зауважив політик.

Окрім того, Орпо запевнив, що його країна допоможе Європі замінити російські енергоносії.

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Орпо також наголосив, що очолюваний ним новий уряд цілком поділяє європейські цінності та не допустить жодного націоналізму та расизму, і що держава залишатиметься ліберальною демократією, якою завжди була.

Орпо і Шольц обговорили співпрацю в ЄС. Німецький канцлер заявив, що ця структура вимагає реформування, насамперед у тому, що стосується процедури ухвалення рішень. Особливо актуально це з огляду на майбутнє членство в ЄС України та Молдови, а в перспективі – Грузії, відзначив Шольц.

Обидва політики знайомі з часів, коли працювали міністрами фінансів.

Автор: 

Фінляндія (1339) Орпо Петтері (36)


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Нас підтримуватимуть скільки потрібно, а у каців деяких вже дупи голі )))
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14.07.2023 18:17 Відповісти
Jos tämä on totta, kiitos...
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14.07.2023 18:17 Відповісти
kiitos
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14.07.2023 18:19 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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14.07.2023 19:51 Відповісти
 
 