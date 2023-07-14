На Сумщині тракторист підірвався на міні, - МВС

У Конотопському районі Сумської області водій трактора, проігнорував знак "Обережно міни", заїхав у заборонену зону і підірвався на вибухівці, внаслідок чого пошкоджена сільськогосподарська техніка, водій зазнав незначних травм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Слідчо-оперативна група Конотопського райвідділу поліції, прибувши на місце події, з’ясувала, що в полі, неподалік від одного з сіл, 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці. Роботи проводились на тракторі John Deere з причіпним оприскувачем", - ідеться у повідомленні.

За словами тракториста, він не бачив попереджувальну табличку з написом "Обережно міни", та з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу.

За кілька секунд пролунав потужний вибух - оприскувач своїм колесом наїхав на міну.

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