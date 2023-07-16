В окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи

Окупаційна влада Севастополя заявила, що сили ППО і флот відбили "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь. Вибухи лунали в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз сили ППО та флот РФ відбивають атаку українських БПЛА в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що Севастополь був атакований не лише повітряними, а й морськими безпілотниками.

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Згодом він додав, що сили ППО збили 2 БпЛА та 5 було знищено РЕБ. Також на зовнішньому рейді ліквідовано 2 надводні безпілотники