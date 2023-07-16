В окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи
Окупаційна влада Севастополя заявила, що сили ППО і флот відбили "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь. Вибухи лунали в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.
Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз сили ППО та флот РФ відбивають атаку українських БПЛА в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави", - йдеться в повідомленні.
Він також додав, що Севастополь був атакований не лише повітряними, а й морськими безпілотниками.
Згодом він додав, що сили ППО збили 2 БпЛА та 5 було знищено РЕБ. Також на зовнішньому рейді ліквідовано 2 надводні безпілотники
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Щоб хоча б один ударний БПЛА долетів до цілі, їх потрібно запустити кілька десятків - це досі не зрозуміло???
"Сапсан" колись завершать робити? Потрібна балістика, інакше це все - гроші на вітер.
У Києві з радянських часів було десятки різних заводів, від них повинні ще залишатись виробничі приміщення (більшість, напевно, зруйнували заради офісних центрів і магазинів, але ж не всі?) - що, не можна там розмістити обладнання для виробництва ракет? Все ж Київ прикритий чи то Patriot PAC-3, чи то SAMP-T проти балістики, то може вже час цим скористатися?