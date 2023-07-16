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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи

севастополь,бухта

Окупаційна влада Севастополя заявила, що сили ППО і флот відбили "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь. Вибухи лунали в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.  

"Зараз сили ППО та флот РФ відбивають атаку українських БПЛА в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що Севастополь був атакований не лише повітряними, а й морськими безпілотниками.

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Згодом він додав, що сили ППО збили 2 БпЛА та 5 було знищено РЕБ. Також на зовнішньому рейді ліквідовано 2 надводні безпілотники

Автор: 

ППО (3346) Севастополь (558) дрони (5032)


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А шо сі стало?
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16.07.2023 07:15 Відповісти
Шо-шо... Половый орган бабушки с дедушкой пришел кацапам.
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16.07.2023 07:38 Відповісти
прилетіла команда НЕ СПАТЬ
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16.07.2023 07:55 Відповісти
Я так понял что они с перепугу всех альбатросов перебьют за этот год.
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16.07.2023 07:22 Відповісти
ДЫк, Севас скоро будет опять и навсегда наш. То кацапы боятся, что альбатросы будут жрать задвухсоченых чмобиков, бо альбатроси ненажерливi, шо свиньи. Желудок альбатроса переваривает даже хек со сварочным электродов (на всю длину). Правда поначалу , летает по стойке смирно.
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16.07.2023 07:37 Відповісти
То угорці знущаються над народом Севастополя і Балаклави,будять вночі.
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16.07.2023 08:59 Відповісти
Таке враження, що хтось розпилює західні гроші не лише на закупівлях, але також на виробництві тих БПЛА.
Щоб хоча б один ударний БПЛА долетів до цілі, їх потрібно запустити кілька десятків - це досі не зрозуміло???
"Сапсан" колись завершать робити? Потрібна балістика, інакше це все - гроші на вітер.
У Києві з радянських часів було десятки різних заводів, від них повинні ще залишатись виробничі приміщення (більшість, напевно, зруйнували заради офісних центрів і магазинів, але ж не всі?) - що, не можна там розмістити обладнання для виробництва ракет? Все ж Київ прикритий чи то Patriot PAC-3, чи то SAMP-T проти балістики, то може вже час цим скористатися?
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16.07.2023 09:16 Відповісти
Сьогодні зранку в Севастополі : https://twitter.com/i/status/1680453924757569536 https://twitter.com/i/status/1680453924757569536

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16.07.2023 09:24 Відповісти
пока не будет наших Шахедов, это все игрища волонтерских моделек....
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16.07.2023 12:05 Відповісти
 
 