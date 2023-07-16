ЗСУ скоригували свою стратегію контрнаступу, щоб звести до мінімуму втрати особового складу та техніки, - ISW
Українські військові скоригували стратегію контрнаступу, щоб мінімізувати втрати та продовжити завдавати ударів по російських силах.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.
NYT повідомила, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Українські військові змінили тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість широкомасштабних штурмів. Це відповідає заяві українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати", - йдеться у звіті ISW.
Аналітики Інституту зазначають, що українські збройні сили, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають розуміти серйозніші наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою.
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У 1991 році закінчив технологічний факультет Кооперативного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC технікуму у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові .
Перша робота - заввиробництва в ресторані-готелі «Беркут» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB Яблунецькому перевалі .
Після того зайнявся бізнесом, а в середині 90-х поїхав на кілька років працювати в тайгу, на північ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Красноярського краю : в артілі, яка добувала золото, був кухарем.
Був прогульником засідань комісій Львівської міської ради 6 скликанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
Затрати неймовірні...Усе як завжди..
бо ПОТУГИ НА КОНТРНАСТУП ВЖЕ НЕ БУЛО, З ОСТАННІХ СИЛ ХЕРСОН ЗВІЛЬНИЛИ.
тож, нашим просто нічим було атакувати територію де ворог почав будувати інженерні укріплення та мінні поля.
тож, будь ласка, не пишіть дурниць.
А хто ж таки в цьому винен??
закінчуються люди бо йде війна, якщо ви не знали.
у москалів та сама проблєма - не вистачає людей на наступ.
добре що хоч нинішній президент перекрив кордони і дав наказ на приховану мобілізацію, хоч так поповнюємо наші лави.
У нас ще «гвардія наступу» не задіяна, а це біля 6000 тренованих та екіпірованих бійців.
У нас поліції біля 180000, це ж сила!
Чи ні?
через секретність ми не знаємо наскільки гвардія наступу задіяна. чи ви з тих хто вірить у все що наш генштаб каже?))
Ви вірите в усе, що каже наш генштаб?
Те, що ви, пане, пишете, зветься демагогією.
поліція - це щоб держава душила своє населення. для війни придумана армія. лягавий це лягавий а не вояк.
тому як би не складалася ситуація на фронті а владі лягаві потрібні тут а не на фронті.
причина вашого непорозуміння це те що ви ототожнюєте державу та країну а це не одне й те саме.
нагадаю, що москалі наступали на 3000-ах танках мінімум!
Взяти десь з десяток тисяч F-16 і перелетіти через мінні поля
Спочатку своє знищили чи віддали, спочатку від НАТО тримались подалі, а тепер НАТО чомусь мусить ризикувати Третьою світовою, щоб допомогти Україні - так, саме Україні, бо #уйло нападає на країни, які в НАТО не входять, тому залиште при собі ваші псевдорозумні міркування, що напад на НАТО неминучий і тому НАТО мусить безрозсудно робити заради України все, що Україна 30+ років сама не робила.
Тобто - знищено 20% озброєння цих 3-4 бригад , а не всього озброєння .
Мабуть, Гугл-перекладач не вміє з російської на українську перекласти..
Тільки не 20% всієй зброї переданої Україні, а 20% від зброї задіяної на цьому етапі контрнаступу на фронті. То є дві великі різниці. Ньй Йорк таймс так і пише "поставленої НА ФРОНТ". Читайте першоджерела.
Такі речі повинні додатково коментуватись, і добре що українці помітили це невдале, але дуже шкідливе формулювання NYT.