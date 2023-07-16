ЗСУ скоригували свою стратегію контрнаступу, щоб звести до мінімуму втрати особового складу та техніки, - ISW

Українські військові скоригували стратегію контрнаступу, щоб мінімізувати втрати та продовжити завдавати ударів по російських силах.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.

NYT повідомила, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Українські військові змінили тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість широкомасштабних штурмів. Це відповідає заяві українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати", - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики Інституту зазначають, що українські збройні сили, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають розуміти серйозніші наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою.