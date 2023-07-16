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Новини Війна
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ЗСУ скоригували свою стратегію контрнаступу, щоб звести до мінімуму втрати особового складу та техніки, - ISW

війна,зсу

Українські військові скоригували стратегію контрнаступу, щоб мінімізувати втрати та продовжити завдавати ударів по російських силах.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.

NYT повідомила, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Українські військові змінили тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість широкомасштабних штурмів. Це відповідає заяві українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати", - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики Інституту зазначають, що українські збройні сили, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають розуміти серйозніші наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою.

Автор: 

втрати (4483) ISW (653) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+7
Слава ЗСУ! Слава Залужному! аось ще гарна новина - Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
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16.07.2023 07:57 Відповісти
+6
З початку війни у 2014 кричали нашім військовим не стріляти та про перемир'я для того щоб ворог оклпувався. Ворог зробив за цей час фортецю... Коли наші просто спостеригали як вони це робили...А сьогодні це вже не актуально і пройти там не реально- дон .луг. Яка контра? Це не контра а знущання буде і іде вже..
Затрати неймовірні...Усе як завжди..
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16.07.2023 08:08 Відповісти
+5
Чи то так інформація подається , чи аналітєги маніпулюють . Знищено не 20% всього західного озброєння , 20 % озброєння яке було задіяне у наступі .!! Але ж відомо що ЗСУ поки що задіяли лише кілька бригад ( можливо 3-4 ) , із півтора десятка підготовлених до наступу . !! Інші бригади ще навіть і не воюють , і знаходяться в стратегічному резерві . !
Тобто - знищено 20% озброєння цих 3-4 бригад , а не всього озброєння .
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16.07.2023 09:03 Відповісти
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Слава ЗСУ! Слава Залужному! аось ще гарна новина - Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
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16.07.2023 07:57 Відповісти
Aaa , nu iesli Shvec chota raskazal .....🤣🤣🤣
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16.07.2023 08:13 Відповісти
"Я не чув , але бувших гебістів засуджую" - а от через огиду, послухайТЕ
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16.07.2023 08:34 Відповісти
СБУ залучало ФБР до хибної спроби зупинити російську дезінформацію, тепер у бюро проблеми - CNN
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16.07.2023 08:39 Відповісти
Розшифрую - ФБР без перевірок довіряла московським агентам у СБУ імені Зеленського, котрі натравлювали ФБР на ворогів продажної влади в Україні - нвприкла на Чекалкіна й ще на сотні акаунтів з органів влвди самого Пентагону ...Даремно Малюк ботики знімав , коли у Бені обшук імітували , ну підписав тоді Вовка йому призначення з ВО на посаду , а ось зараз уявляю шо там твориться
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16.07.2023 08:46 Відповісти
Немає прикриття нашіи техніці з повітя -- таи пристосовуються -- шо тут гадати
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16.07.2023 08:01 Відповісти
Так асфальту ж не бракуе, що вам ще потрiбно. Тока по чесноку, за кого голосовали?
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16.07.2023 08:07 Відповісти
Я симпатик Кошулинського
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16.07.2023 08:11 Відповісти
Сімпатік ...(((((
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16.07.2023 08:13 Відповісти
Це , тіпа , "Я гівно не їв , тільки квасольку повибирав ... А по факту голосува за Ze/
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16.07.2023 08:16 Відповісти
так во Львове, как и в ЗСУ , топили всем скопом за главзеба... ЗЫ...

У 1991 році закінчив технологічний факультет Кооперативного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC технікуму у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові .

Перша робота - заввиробництва в ресторані-готелі «Беркут» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB Яблунецькому перевалі .

Після того зайнявся бізнесом, а в середині 90-х поїхав на кілька років працювати в тайгу, на північ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Красноярського краю : в артілі, яка добувала золото, був кухарем.
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16.07.2023 08:19 Відповісти
пригожин-2?
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16.07.2023 08:20 Відповісти
У 2010-2012 роках був головою фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Львівській міській раді , членом постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]

Був прогульником засідань комісій Львівської міської ради 6 скликанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
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16.07.2023 08:23 Відповісти
Ті хто тут розпинався за Зяму Оманського змінили ніки наче вони тут ніпричом.
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16.07.2023 08:28 Відповісти
Ху из? кажiть правду. Заклеймим позором вместе.
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16.07.2023 08:31 Відповісти
В архіві 19 року я скопіював їхні коментарі, але вони тепер під іншими ніками затихарились.
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16.07.2023 08:58 Відповісти
З початку війни у 2014 кричали нашім військовим не стріляти та про перемир'я для того щоб ворог оклпувався. Ворог зробив за цей час фортецю... Коли наші просто спостеригали як вони це робили...А сьогодні це вже не актуально і пройти там не реально- дон .луг. Яка контра? Це не контра а знущання буде і іде вже..
Затрати неймовірні...Усе як завжди..
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16.07.2023 08:08 Відповісти
он не виноват, у нево бальшие неприятности- шпийон вийді вон надо делать Вове срочно -"ВИЙДИ НЕГІДНИКУ" А ТО ПОДЗВОНЮ БАКАНОВУ "
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16.07.2023 08:53 Відповісти
пане, якщо ви перший день як повернулися на нашу планету то я вам нагадаю що ворог будував укріплення не тому що ми не хотіли йому заважати а тому що наш наступ під кремінною захлинувся і наші відкотилися.

бо ПОТУГИ НА КОНТРНАСТУП ВЖЕ НЕ БУЛО, З ОСТАННІХ СИЛ ХЕРСОН ЗВІЛЬНИЛИ.

тож, нашим просто нічим було атакувати територію де ворог почав будувати інженерні укріплення та мінні поля.

тож, будь ласка, не пишіть дурниць.
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16.07.2023 10:44 Відповісти
"нашим просто нічим було атакувати"
А хто ж таки в цьому винен??
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16.07.2023 11:31 Відповісти
ніхто не винен, війна.

закінчуються люди бо йде війна, якщо ви не знали.

у москалів та сама проблєма - не вистачає людей на наступ.

добре що хоч нинішній президент перекрив кордони і дав наказ на приховану мобілізацію, хоч так поповнюємо наші лави.
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16.07.2023 11:39 Відповісти
Хто вам сказав, що люди закінчуються?
У нас ще «гвардія наступу» не задіяна, а це біля 6000 тренованих та екіпірованих бійців.
У нас поліції біля 180000, це ж сила!
Чи ні?
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16.07.2023 12:00 Відповісти
поліція не для війни, це ви, пане, розмріялися, закатайте губу, будь ласка.

через секретність ми не знаємо наскільки гвардія наступу задіяна. чи ви з тих хто вірить у все що наш генштаб каже?))
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16.07.2023 12:09 Відповісти
Хто сказав, що озброєні та навчені люди не для війни?
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16.07.2023 12:19 Відповісти
Ви думаєте, якщо 30000 поліцейських підуть воювати, це поставить під загрозу правопорядок?
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16.07.2023 12:21 Відповісти
То хто вам, пане, сказав, що людей не вистачає?
Ви вірите в усе, що каже наш генштаб?
Те, що ви, пане, пишете, зветься демагогією.
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16.07.2023 12:24 Відповісти
пане, ще раз за рибу гроші...

поліція - це щоб держава душила своє населення. для війни придумана армія. лягавий це лягавий а не вояк.

тому як би не складалася ситуація на фронті а владі лягаві потрібні тут а не на фронті.

причина вашого непорозуміння це те що ви ототожнюєте державу та країну а це не одне й те саме.
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16.07.2023 12:39 Відповісти
Ви мене взагалі не зрозуміли...Не там дурниці шукаєте
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16.07.2023 17:30 Відповісти
А ви як думали, що одним залпом знесуть кацапську лінію оборони? А другим - другу
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16.07.2023 08:50 Відповісти
а який може взагалі бути наступ на 300-ах танках на лінії фронту в сотні кілометрів?
нагадаю, що москалі наступали на 3000-ах танках мінімум!
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16.07.2023 09:02 Відповісти
Повідомляють, що на Маріупольсько-Бердянському напрямку під контроль ЗСУ перейло село Старомайорське, яке знаходиться на панівній висоті.
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16.07.2023 09:11 Відповісти
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16.07.2023 09:17 Відповісти
Эх-эх-эх...Наши СМИ мастера эвфемизмов.🙁
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16.07.2023 08:45 Відповісти
ПроФФесіонали точно знають, що літаки допомагають проти мінних полів
Взяти десь з десяток тисяч F-16 і перелетіти через мінні поля
Спочатку своє знищили чи віддали, спочатку від НАТО тримались подалі, а тепер НАТО чомусь мусить ризикувати Третьою світовою, щоб допомогти Україні - так, саме Україні, бо #уйло нападає на країни, які в НАТО не входять, тому залиште при собі ваші псевдорозумні міркування, що напад на НАТО неминучий і тому НАТО мусить безрозсудно робити заради України все, що Україна 30+ років сама не робила.
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16.07.2023 09:00 Відповісти
Чи то так інформація подається , чи аналітєги маніпулюють . Знищено не 20% всього західного озброєння , 20 % озброєння яке було задіяне у наступі .!! Але ж відомо що ЗСУ поки що задіяли лише кілька бригад ( можливо 3-4 ) , із півтора десятка підготовлених до наступу . !! Інші бригади ще навіть і не воюють , і знаходяться в стратегічному резерві . !
Тобто - знищено 20% озброєння цих 3-4 бригад , а не всього озброєння .
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16.07.2023 09:03 Відповісти
Справді скорегували, втративши не задіявши ... мабуть переклад такий невдалий
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16.07.2023 09:10 Відповісти
Суттєве зауваження.
Мабуть, Гугл-перекладач не вміє з російської на українську перекласти..
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16.07.2023 12:03 Відповісти
Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні

Тільки не 20% всієй зброї переданої Україні, а 20% від зброї задіяної на цьому етапі контрнаступу на фронті. То є дві великі різниці. Ньй Йорк таймс так і пише "поставленої НА ФРОНТ". Читайте першоджерела.
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16.07.2023 09:24 Відповісти
Не всі читачі NYT, зрозуміють відмінність між "поставленої на ФРОНТ" і "поставленої Україні".
Такі речі повинні додатково коментуватись, і добре що українці помітили це невдале, але дуже шкідливе формулювання NYT.
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16.07.2023 09:44 Відповісти
 
 