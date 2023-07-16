Окупанти атакували Новолюбівку з "Градів", є руйнування, - ОВА

Російські загарбники протягом доби обстріляли Новолюбівку, Невське та Білогорівку Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора зранку росіяни випустили близько 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню по Новолюбівці. У селі зафіксовані руйнування. На щастя, обійшлося без жертв. Також від ворожих обстрілів, як артилерійських, так і авіаційних, постраждали сусіднє Невське та Білогорівка. Під прикриттям авіації ворог намагався просунутися південніше Новоселівського в бік Стельмахівки, але усі ці спроби були зупинені нашими Силами оборони", - йдеться в повідомленні.

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