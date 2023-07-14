Нацгвардійці під Кремінною спалили склад, траншеї та бліндажі російських окупантів, - Уршалович

Бригада Національної гвардії у боях під Кремінною у Луганській області спалили у Серебрянському лісництві склад, траншеї та бліндажі російських загарбників.

Про це представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, бійці Нацгвардії продовжують стримувати війська росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках фронту.

"За минулий тиждень по підрозділах Нацгвардії на зазначених напрямках окупанти сім разів застосовували авіацію та понад 540 разів танки, ствольну та реактивну артилерію", - зазначив полковник.

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Він розповів, що завдяки координації дій операторів безпілотників, мінометників та гранатометників у Серебрянському лісництві сприяла успішному виконанню бойових завдань.

"Так, наприклад 7 липня мінометна батарея 31-ї бригади здійснила вогневий наліт на позиції противника власноруч удосконаленими мінами. В результаті ураження був підпалений склад майна та паливно-мастильних матеріалів противника. При спробі погасити пожежу по противнику здійснювався вогневий вплив", - додав Уршалович.

За його словами, в результаті вогонь перекинувся на траншеї та бліндажі окупантів. Таким чином, росіяни зазнали втрат як у матеріальних засобах, так і в озброєнні та особовому складі.

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