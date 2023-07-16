Спостерігається активність тактичної авіації ворога, - Повітряні сили
Близько 20 бортів російської армії станом на ранок 16 липня, разом з безпілотниками, вже працюють на північному, східному та південному напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
"Неділя почалась жваво. Зараз спостерігається серйозна активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря. По всі лінії розмежування ми бачимо активність тактичної авіації, також — літаки-ретранслятори Іл-22, А-50. У Чорному морі літає Міг-29, також працюють Су-30, Су-35. Мабуть, буде відпрацювання керовних авіабомб, як завжди це робить окупант", - розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил зазначив, що близько 20 бортів окупантів станом на зараз, разом з безпілотниками, вже працюють на північному, східному та південному напрямках.ї
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