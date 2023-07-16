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Новини
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Спостерігається активність тактичної авіації ворога, - Повітряні сили

ігнат

Близько 20 бортів російської армії станом на ранок 16 липня, разом з безпілотниками, вже працюють на північному, східному та південному напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Неділя почалась жваво. Зараз спостерігається серйозна активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря. По всі лінії розмежування ми бачимо активність тактичної авіації, також — літаки-ретранслятори Іл-22, А-50. У Чорному морі літає Міг-29, також працюють Су-30, Су-35. Мабуть, буде відпрацювання керовних авіабомб, як завжди це робить окупант", - розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил  зазначив, що близько 20 бортів окупантів станом на зараз, разом з безпілотниками, вже працюють на північному, східному та південному напрямках.ї

Також читайте: Росіяни застосовують крилаті ракети "Калібр" втричі менше, ніж ракети Х-101/Х-555, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4198) Ігнат Юрій (814)


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Якось скептично віднеслися місцеві жителі до Холодного Яру. Не розуміють,навіщо село виставляти мішенню, викладаючи новини про це. Одна бабуся сказала,нехай було б, але без реклами...тихо.
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16.07.2023 09:55 Відповісти
Ворог активізував свої справи ФСБ в центрі України в СБУ!
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
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16.07.2023 10:03 Відповісти
Щось взагалі повідомлення зранку насторожують. В усіх руки поопускались після Вільнюсу? І було повідомлення, що публіка стала відноситись до війни, як свого часу до АТО - нє, панове, ні#уя ще не закінчилось, і #уйло після саміту зрозумів, що продовжувати можна і треба, так що прокидайтесь
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16.07.2023 10:05 Відповісти
Після "словесного поносу "зелідора" перед Вільнюсом ,який мав на меті зменшити війскову допомогу Україні , від країн НАТО ,посратися з Волесом,як можна більше наробити шкоди Україні і її народу .рашист продовжує виконувати свій план знищення України.котрий було розпочато з купівлі для українського "мудрого наріду" рашистської агентури під вивіскою "95 квартал"
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16.07.2023 10:22 Відповісти
Так а хто у нас керує зовнішньою політикою? Нє, не кулєба, він папірці єрмаку підносить, тому "пачєму ми нє в нате" - може, ната обрізних в себе не допускає, гидує
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16.07.2023 11:53 Відповісти
"зовнішньою політикою і Україною загалом" завуальовано керують рашисти,через ОП (офіс путінга)шефом якого фсбешний агент "козирний".Що інше ЗСУ
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16.07.2023 21:13 Відповісти
 
 