Замість відновлення інфраструктури окупанти на Луганщині планують побудувати 25 нових в’язниць, - ОВА

Значна частина цих тюрем має розпочати діяльність у так званій "ЛНР" вже до 1 січня 2026 року.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях росіяни не збираються відновлювати зруйновані житло та інфраструктуру, однак намагаються використати ці регіони максимально корисно для власної внутрішньої політики", - йдеться в повідомленні.

Росіяни планують побудувати у Луганській області ще 25 в'язниць, значна частина з них має розпочати свою діяльність вже до 1 січня 2026 року.

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Крім того, намагаючись збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих "перших виборів", запланованих на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів.

"Тиск простий – без паспорта РФ заборонили працювати на оплачуваних роботах під час відбування покарання, а адміністрація установ посилює репресії на тих, хто відмовляється", - додав Лисогор.