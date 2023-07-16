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Новини Агресія Росії проти України
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Замість відновлення інфраструктури окупанти на Луганщині планують побудувати 25 нових в’язниць, - ОВА

окупанти,в'язниця

Значна частина цих тюрем має розпочати діяльність у так званій "ЛНР" вже до 1 січня 2026 року.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях росіяни не збираються відновлювати зруйновані житло та інфраструктуру, однак намагаються використати ці регіони максимально корисно для власної внутрішньої політики", - йдеться в повідомленні. 

Росіяни планують побудувати у Луганській області ще 25 в'язниць, значна частина з них має розпочати свою діяльність вже до 1 січня 2026 року.

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Крім того, намагаючись збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих "перших виборів", запланованих на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів.

"Тиск простий – без паспорта РФ заборонили працювати на оплачуваних роботах під час відбування покарання, а адміністрація установ посилює репресії на тих, хто відмовляється", - додав Лисогор.

Автор: 

окупація (6771) в’язниця (444) Луганська область (4902)


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Топ коментарі
+8
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16.07.2023 10:21 Відповісти
+4
Ненуачо! Тюрьма - критическая инфраструктура. Без газа и канализации жить можно - а вот без каталажки - никак! Бездуховно-с.
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16.07.2023 10:37 Відповісти
+3
шо з тою бабкою і дедом?
наверно куйло їх уже мультімільярдерамі сделал - наоборот
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16.07.2023 10:29 Відповісти
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16.07.2023 10:21 Відповісти
шо з тою бабкою і дедом?
наверно куйло їх уже мультімільярдерамі сделал - наоборот
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16.07.2023 10:29 Відповісти
«Путин введи!» просили? Просили.

Тепер Отримайте задоволення
Нові тюрьми заміст розбитого житла.
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16.07.2023 14:56 Відповісти
Ненуачо! Тюрьма - критическая инфраструктура. Без газа и канализации жить можно - а вот без каталажки - никак! Бездуховно-с.
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16.07.2023 10:37 Відповісти
хто б сумнівався? За совка була "хімія". Історія продовжується у вигляді фарсу.

Результат "федерелизации Украины на лицо"
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16.07.2023 10:41 Відповісти
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16.07.2023 10:45 Відповісти
Згодиться Україні - для колаборантів
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16.07.2023 10:45 Відповісти
Для себе готовлять, хворобливі наші...
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16.07.2023 10:50 Відповісти
Это единственное что касабы (мясники) умеют строить.
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16.07.2023 11:21 Відповісти
Для вас ждуни.
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16.07.2023 15:45 Відповісти
Дочекалися,як у радянському союзі.Вітаю.
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16.07.2023 15:47 Відповісти
 
 