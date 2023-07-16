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Новини Війна
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ЗСУ мають успіхи на Бердянському напрямку, - Сили оборони Таврійського напрямку

війна,зсу

Українські війська просунулись на одній з ділянок Бердянського напрямку фронту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр", – сказав він.

Шершень сказав, що на півдні тривають важкі бої, лише за один день росіяни здійснили 570 обстрілів і населені пункти, що межують з лінією фронту. За цей день українські війська знищили 43 окупантів, ще 93 були поранені, але й самі зазнають втрат.

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"Втрачаємо найкращих з найкращих. Будь-який наступ без цього не обходиться, але усі – від солдата до генерала – мають прагнення деокупувати українські землі на півдні", – сказав Шершень.

Автор: 

бойові дії (4213) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+22
Рашистський ТГ-канал https://pbs.twimg.com/media/F1IYhFOXsAEVu6B?format=png&name=900x900 повідомив , що на Маріупольсько-Бердянському напрямку під контроль ЗСУ перейло село Старомайорське, яке знаходиться на панівній висоті.
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16.07.2023 11:40 Відповісти
+11
не захопили, а звільнили - це по-перше. а по-друге, треба не просто звільнити, а й закріпитися, забезпечити постачання й убезпечити фланги. а таких "звільнень", коли зайшли-вийшли було і ще буде багато. рапортувати про кожен такий епізод сенсу немає.
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16.07.2023 12:19 Відповісти
+5
Вони й Кліщіївку здавали 2 тижні тому.
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16.07.2023 12:00 Відповісти
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Рашистський ТГ-канал https://pbs.twimg.com/media/F1IYhFOXsAEVu6B?format=png&name=900x900 повідомив , що на Маріупольсько-Бердянському напрямку під контроль ЗСУ перейло село Старомайорське, яке знаходиться на панівній висоті.
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16.07.2023 11:40 Відповісти
Вони й Кліщіївку здавали 2 тижні тому.
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16.07.2023 12:00 Відповісти
Околиця Кліщіївка уже звільнення
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16.07.2023 12:03 Відповісти
Звідки інформація? DeepStateMap цього не підтверджує.
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16.07.2023 13:04 Відповісти
,іменно вона.
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16.07.2023 18:26 Відповісти
Кліщівка сама по собі військової цінності не представляє. Але західніше неї на височині опорний пункт. На момент відходу вагнерів до нього було 2-3 км. Наші хлопці брали його не раз. Але орки постійно його повертали. Бійців там полягло дуже багато з обох сторін.
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16.07.2023 19:41 Відповісти
Якщо цей опорний пункт знову взяли, то це здорово. Але ніяких підтверджень не знайшов.
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16.07.2023 19:42 Відповісти
Та и Приютное походу теж буде на часi...даже на дiпстейт нашi вже впритул к селу пiдiйшли.
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16.07.2023 12:08 Відповісти
Тепер звільнити Новопетриківку -- це Завітне Бажання

Молодці!
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16.07.2023 13:23 Відповісти
Рашка не боіться сказати шо втратила село а ми не кажем шо захопили .
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16.07.2023 12:02 Відповісти
Наши перестраховщики страшные)
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16.07.2023 12:15 Відповісти
не захопили, а звільнили - це по-перше. а по-друге, треба не просто звільнити, а й закріпитися, забезпечити постачання й убезпечити фланги. а таких "звільнень", коли зайшли-вийшли було і ще буде багато. рапортувати про кожен такий епізод сенсу немає.
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16.07.2023 12:19 Відповісти
То так і казати шо заишли і виишли - а то рашка знає - західні інститути знають а ми шифруємся
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16.07.2023 12:28 Відповісти
Не накручуйте. Хто така "рашка"? Хіба міністерство оборони рф щось заявляло? Чи Гіркін вже став офіційним речником мо замість Конашенкова?
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16.07.2023 14:09 Відповісти
І правильно робимо, що не кажемо.
Нехай кацапи самі додумують, чому втрачено зв'язок з тими, хто контролював той чи інший населений пункт. А поки вони виясняють, ЗСУ закріплюються.
Війна - це не якесь реаліті шоу, мені от байдуже, чи день-в-день мені ЗМІ скажуть, що ЗСУ щось звільнило, чи через тиждень, головне - що звільнили і що закріпились і що не підказали ворогу, що скоріше треба щось робити.
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16.07.2023 14:42 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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16.07.2023 12:05 Відповісти
 
 