ЗСУ мають успіхи на Бердянському напрямку, - Сили оборони Таврійського напрямку
Українські війська просунулись на одній з ділянок Бердянського напрямку фронту.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр", – сказав він.
Шершень сказав, що на півдні тривають важкі бої, лише за один день росіяни здійснили 570 обстрілів і населені пункти, що межують з лінією фронту. За цей день українські війська знищили 43 окупантів, ще 93 були поранені, але й самі зазнають втрат.
"Втрачаємо найкращих з найкращих. Будь-який наступ без цього не обходиться, але усі – від солдата до генерала – мають прагнення деокупувати українські землі на півдні", – сказав Шершень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці!
Нехай кацапи самі додумують, чому втрачено зв'язок з тими, хто контролював той чи інший населений пункт. А поки вони виясняють, ЗСУ закріплюються.
Війна - це не якесь реаліті шоу, мені от байдуже, чи день-в-день мені ЗМІ скажуть, що ЗСУ щось звільнило, чи через тиждень, головне - що звільнили і що закріпились і що не підказали ворогу, що скоріше треба щось робити.