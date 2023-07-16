Наразі "вагнерівці", що прибули у Білорусь, не становлять загрози для України, - Держприкордонслужба

Бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, поки не становлять загрози для України. Проте не виключається, що Білорусь може використати їх для провокацій.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені", - сказав речник.

Він додав, що прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі. За його словами, наразі бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять загрозу для України.

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"Та кількість (бойовиків у Білорусі. - Ред.) не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь", - наголосив Демченко.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що вранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону автомобілів з бойовиками ПВК "Вагнер".