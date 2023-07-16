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Наразі "вагнерівці", що прибули у Білорусь, не становлять загрози для України, - Держприкордонслужба

вагнер,білорусь,пвк,вагнерівці

Бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, поки не становлять загрози для України. Проте не виключається, що Білорусь може використати їх для провокацій.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені", - сказав речник.

Він додав, що прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі. За його словами, наразі бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять загрозу для України.

Також читайте: Українські прикордонники відстежують переміщення "вагнерівців" у Білорусі

"Та кількість (бойовиків у Білорусі. - Ред.) не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь", - наголосив Демченко.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що вранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону автомобілів з бойовиками ПВК "Вагнер".

Автор: 

Білорусь (7987) Держприкордонслужба ДПСУ (6212) ПВК Вагнер (1543) Демченко Андрій (366)


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Топ коментарі
+7
Кацапські танки, що прибули у Білорусь 21-го року, також не становили загрози і нам радили спокійно готуватись до шашликів.
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16.07.2023 12:42 Відповісти
+3
Беларускіе вагнера, они хорошие вагнера, как говаривала грушная секретарша Зеленскага, наливая кофей Бубочке. Их трогать немоги.
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16.07.2023 12:14 Відповісти
+2
Тож Вангерівці були мазукантами, а стали пєснярами?
Лягу-прилягу, тіпа...
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16.07.2023 12:06 Відповісти
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Тож Вангерівці були мазукантами, а стали пєснярами?
Лягу-прилягу, тіпа...
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16.07.2023 12:06 Відповісти
Беларускіе вагнера, они хорошие вагнера, как говаривала грушная секретарша Зеленскага, наливая кофей Бубочке. Их трогать немоги.
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16.07.2023 12:14 Відповісти
Значит на шашлыки уже можно?
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16.07.2023 12:16 Відповісти
Наразі "вагнерівці", що прибули у Білорусь готуються до шашличків...на ....1 вересня або на різдво або на 9-те травня..... думай-ТЕ.....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти лукашонки!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 12:19 Відповісти
До ярких шашликів?
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16.07.2023 13:07 Відповісти
Їм і там є що й кого грабувати.
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16.07.2023 12:21 Відповісти
Поки там не "розмножаться".ЯК тільки буде видно,що збирається знову на Укрїану ця банда,то зразу накрити той табір.
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16.07.2023 12:33 Відповісти
Кацапські танки, що прибули у Білорусь 21-го року, також не становили загрози і нам радили спокійно готуватись до шашликів.
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16.07.2023 12:42 Відповісти
саме це теж хотіла написати. Навіть в січні 2022 вони загрози не становили, а в кінці лютого - оппа...
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16.07.2023 12:47 Відповісти
все ясно.треба нам готуватися до лтнх шашликв
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16.07.2023 13:23 Відповісти
Звичайно не станвлять.
Вони прибули для того,щоб чаєм нас пригощати.З тортами.
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16.07.2023 14:48 Відповісти
От на біса таке патякати? Звідки ви знаєте про те, чи становлять вони загрозу?
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16.07.2023 15:05 Відповісти
 
 