У Маріупольському районі росіяни шукають дезертирів, які втекли зі зброєю, - Андрющенко

Під окупованим Маріуполем російські дезертири втекли зі зброєю.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергові російські дезертири в Маріупольському районі. Вночі з с. Нова Ялта втікали десяток окупантів зі зброєю. На фронт в пакет не хочуть - хочуть додому", - зазначив Андрющенко.

Для пошуку дезертирів, окупанти підняли кілька гвинтокрилів, активні заходи тривають в районі селищ Ялта - Юрівка - Урзуф.

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