УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13883 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 358 4

У Маріупольському районі росіяни шукають дезертирів, які втекли зі зброєю, - Андрющенко

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Під окупованим Маріуполем російські дезертири втекли зі зброєю.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергові російські дезертири в Маріупольському районі. Вночі з с. Нова Ялта втікали десяток окупантів зі зброєю. На фронт в пакет не хочуть - хочуть додому", - зазначив Андрющенко.

Для пошуку дезертирів,  окупанти підняли кілька гвинтокрилів, активні заходи тривають в районі селищ Ялта - Юрівка - Урзуф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупинили течію річки Кальчик у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3256) дезертирство (300) Андрющенко Петро (700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
окупанти підняли кілька гвинтокрилів Джерело:
---
А, раптом, у дезертирів ще й ПЗРК є?
показати весь коментар
16.07.2023 12:49 Відповісти
не подсказывай.
показати весь коментар
16.07.2023 12:56 Відповісти
...точно! не подумав.
показати весь коментар
16.07.2023 12:59 Відповісти
 
 