У Маріупольському районі росіяни шукають дезертирів, які втекли зі зброєю, - Андрющенко
Під окупованим Маріуполем російські дезертири втекли зі зброєю.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергові російські дезертири в Маріупольському районі. Вночі з с. Нова Ялта втікали десяток окупантів зі зброєю. На фронт в пакет не хочуть - хочуть додому", - зазначив Андрющенко.
Для пошуку дезертирів, окупанти підняли кілька гвинтокрилів, активні заходи тривають в районі селищ Ялта - Юрівка - Урзуф.
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А, раптом, у дезертирів ще й ПЗРК є?