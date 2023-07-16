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Новини Війна
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У Луганську прогриміли вибухи – високоточною зброєю великої дальності були вражені великі склади з озброєнням. ВIДЕО

Місцеві жителі та російські пропагандисти повідомляють про вибухи в Луганську. Попередньо відомо, що високоточною зброєю великої дальності було вражено великі склади з озброєнням. Триває детонація боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку наші бійці взяли у полон окупанта: "Вилазь звідси, я тебе не вб’ю". ВIДЕО

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Луганськ (580) склад БК (64)


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Топ коментарі
+47
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16.07.2023 12:27 Відповісти
+42
Файно.
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16.07.2023 12:26 Відповісти
+39
Та ні То щось "далекобійніше" прислали Може "Шторм Шедоу" або його "близнюка" французського
"хахлы дамбят Бамбасс!"
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16.07.2023 12:32 Відповісти
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16.07.2023 12:26 Відповісти
але не видно Луганська
і ще
от тепер дійсно бачу як ми дамбім бамбас
ато восєм лєт, восєм лєт....
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16.07.2023 13:16 Відповісти
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16.07.2023 15:13 Відповісти
Браво украинским артиллеристам!
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16.07.2023 12:26 Відповісти
Летчикам.
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16.07.2023 14:00 Відповісти
св.Хаймарс привітав лугандонів. Привіт, ми з України.
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16.07.2023 12:27 Відповісти
Та ні То щось "далекобійніше" прислали Може "Шторм Шедоу" або його "близнюка" французського
"хахлы дамбят Бамбасс!"
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16.07.2023 12:32 Відповісти
Зранку летіли СУ-24... Я був в очікуванні новин. Очікування виправдалися.
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16.07.2023 12:45 Відповісти
Значить я не помилився!
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16.07.2023 12:51 Відповісти
Накопичували, накопичували, і ось тобі...
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16.07.2023 12:27 Відповісти
Ну не дарма накопичували - очевидно ж!
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16.07.2023 12:38 Відповісти
Накопичували, накопичували, та донакопичувались,
Щоб кацапи з копит зкопичувались.
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16.07.2023 13:04 Відповісти
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16.07.2023 12:27 Відповісти
Великі справи робляться
Великоточно. зброєю,
Високого враження
Великих об'єктів...
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16.07.2023 12:28 Відповісти
Більше відео,дєфєктівниє.І може вас прийме Українська держава назад,правда доведеться відповісти за свій колабораціоналізм,навіть посидіти в тюрмах)Але як каза Папанов "нічєво,пасєдішь в тюрмє,там тєбя пєрєваспітают,вєрньошся друґім чєлавєкам"))
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16.07.2023 12:30 Відповісти
Нє, закону такого нема ще в Україні, у нас тут сусід живе "кацап" - його всі сусіди так і кличуть вже років 30, скільки він тут живе, - так ось він надто буйний, все орків чекає щоб нас "перевиховали", так з ним і поліція справитись не може: - Закону такого нема, - кажуть!
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16.07.2023 15:47 Відповісти
Великий Господь та його пророк Хаймарс!
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16.07.2023 12:31 Відповісти
Це вже французькі?
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16.07.2023 12:36 Відповісти
Зрадники в Луганську трохи похмуро засумували, скоро треба буде втікати, а куди ?
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16.07.2023 12:38 Відповісти
вялйка расєя, я з'ібатися нема куди - усюди гівно
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16.07.2023 18:03 Відповісти
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16.07.2023 12:44 Відповісти
Активоване вугілля здетонувало.
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16.07.2023 12:47 Відповісти
Український часопис

В цей день 2020 року загинув без допомоги Ярослав Журавель («Ярік») - сержант ЗСУ 137 обмп 35 обрмп. 13.07.2020 отримав поранення у сірій зоні під час евакуації тіла бійця. Залишились батьки, дружина та дві доньки. Нагороджений орд«За мужність» 3 ст.(посмертно).

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16.07.2023 12:56 Відповісти
І не будемо забувати, ХТО "взяв справу під особистий контроль", тобто порятунок Журавля, а потім видав: "Ми єго туда нє посилалі".
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16.07.2023 13:22 Відповісти
то танки в шахтах здетонували
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16.07.2023 12:57 Відповісти
Про Севастополь почему то нет новости на Цензоре.
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16.07.2023 13:06 Відповісти
Було взагалі-то. Писали що збили наші безпілотники.
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16.07.2023 13:10 Відповісти
прилетело 8 ,один только сбили
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16.07.2023 13:11 Відповісти
************ ************ , город руских мудаков
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16.07.2023 13:10 Відповісти
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16.07.2023 15:19 Відповісти
вот шо то прилетело и ага
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16.07.2023 13:09 Відповісти
Невыносимое преступление хунтобендерохвашистов - уничтожение склада с мирными боеприпасами!
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16.07.2023 13:30 Відповісти
Як там у пісні - "Там на шахтє угольной..")))
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16.07.2023 13:33 Відповісти
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16.07.2023 15:22 Відповісти
Там на шахте угольной
Хрен нашли обугольный...
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16.07.2023 21:08 Відповісти
Боеприпасы еще не распелись
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16.07.2023 14:07 Відповісти
шойгу,где снаряды?! Горят 3,14расы, хорошо горят, душа радуется
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16.07.2023 14:31 Відповісти
Скальпы?! Похоже...
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16.07.2023 14:38 Відповісти
А може Гром? Вот тот случай когда "какахерразница", главное шо точно промеж глаз.
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16.07.2023 16:56 Відповісти
я не очитался и не осмотрелся, надеюсь! Слава Украине!
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16.07.2023 16:46 Відповісти
Добре але мало, краще артсклади по всєй расєє
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16.07.2023 17:06 Відповісти
ще таких десять складів і компенсуємо Хмельницьк. Хто наказав складувати на одному місці і передав координати? Ще не чув повідомлення: "Ми не знайшли зрадника і відмовляємося від премії"! Це ж був не перший удар?
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16.07.2023 18:12 Відповісти
Що таке "Хмельницьк"?
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16.07.2023 21:44 Відповісти
Ну, це зовсім е те що було біля Хмельницького.

https://www.youtube.com/watch?v=gv3hPm5emUg https://www.youtube.com/watch?v=gv3hPm5emUg

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16.07.2023 20:04 Відповісти
добре, але недостатньо! Пам'ятайте, що ми "дамбілі бамбас восЄмь лєт", а на ділі всього тільки перший рік почався, тому ще сім років впереді. Треба виправдати сподівання мосКАЛьської пропаганди і все-таки побомбити донбас вісім років.... як мінімум
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16.07.2023 21:02 Відповісти
Зрештою, то вибухівка - її призначення вибухати.
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17.07.2023 03:09 Відповісти
 
 