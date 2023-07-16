У Луганську прогриміли вибухи – високоточною зброєю великої дальності були вражені великі склади з озброєнням. ВIДЕО

Місцеві жителі та російські пропагандисти повідомляють про вибухи в Луганську. Попередньо відомо, що високоточною зброєю великої дальності було вражено великі склади з озброєнням. Триває детонація боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

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