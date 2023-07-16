У Луганську прогриміли вибухи – високоточною зброєю великої дальності були вражені великі склади з озброєнням. ВIДЕО
Місцеві жителі та російські пропагандисти повідомляють про вибухи в Луганську. Попередньо відомо, що високоточною зброєю великої дальності було вражено великі склади з озброєнням. Триває детонація боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.
Топ коментарі
+47 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.07.2023 12:27 Відповісти Посилання
+42 Роман Шишацький
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+39 Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2023 12:32 Відповісти Посилання
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і ще
от тепер дійсно бачу як ми дамбім бамбас
ато восєм лєт, восєм лєт....
"хахлы дамбят Бамбасс!"
Щоб кацапи з копит зкопичувались.
Великоточно. зброєю,
Високого враження
Великих об'єктів...
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