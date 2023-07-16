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Новини
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На Харківщині трактор підірвався на російській міні: водія госпіталізували

трактор

Внаслідок підриву на протитанковій міні вранці 16 липня в Харківській області травмований тракторист.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, подія сталася 16 липня близько 9:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади. На російській протитанковій міні під час сільськогосподарських робіт підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств.

Як зазначається, тракторист дістав травми. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині тракторист підірвався на міні, - МВС

Автор: 

мінування (1218) трактор (72) Харківщина (6054)


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Невже врожай є дорожчим за життя?(
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16.07.2023 12:40 Відповісти
Люди же рискуют своей жизнью на фронте в том числе ради денег(да такие не все, но деньги все же тоже стимул записаться добровольцем). Так почему же не рискнуть ради урожая который позволит не разорится?
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16.07.2023 15:30 Відповісти
Ну розоритися і вмерти є різні речі.
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16.07.2023 17:56 Відповісти
Ну они ж не на верную смерть идут, а только рискуют. Люди так или иначе всегда рискуют жизнью, даже просто переходя дорогу.
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16.07.2023 18:54 Відповісти
Ризик не співзмірний,на мою скромну думку.
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16.07.2023 20:58 Відповісти
Схоже міна спрацювала при повторному наїзді на детонатор.
Кацапи тварини, бажаю їм того ж двісті разів помножено.
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16.07.2023 12:55 Відповісти
Странно, но андреевка оккупирована не была
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16.07.2023 12:57 Відповісти
Информация изложена противоречиво. "вранці 16 липня в Харківській області травмований тракторист" и потом "на околиці селища Андріївка Донецької громади".
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16.07.2023 13:23 Відповісти
Одному "странно" що Андіївка начеб-то окупована не була. Тобто логіка яка: "мін не має бути" - тому що селище окуповане не булу? Чи як? Тобто пів року лінія зіткненя проходить через Андіївку - міни летять день і в ночі, ракети, заміновано все що тільки можно. Але так, под окупацією не було селище, але лінія зіткненя увесь час проходила через селище.

Іншому теж дивно, що Андріївка в Харківській області, й в одночас в Донецькій громаді. А на мапу подивитись тяжко? То ж біля Балаклеї (яка була окупована лаптями) є селище Донець (та-та-а-а-м) й селище Андріївка. Селище Андріївка відноситься до громади смт Донець (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Wikipedia ), яке не було окуповано, і є стратегічним пунктом для ЗСУ (але хто знає - той знає це).
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16.07.2023 14:25 Відповісти
Противотанковые мины не "летят", их уствевливают саперы. Андріївка (у XIX столітті - Новоборисоглєбськ) - селище міського типу в Україні, в Ізюмському районі Харківської області. Розташоване над річкою Сіверський Донець. Населення - 9705 осіб.
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16.07.2023 17:32 Відповісти
Противотанковые мины не "летят" - це добре що це ти розумієш, але ж я написав "міни летять день і в ночі, ракети, заміновано все що тільки можно". Нажаль в мові "mortar shell" й "anti-tank mine" однакового "міни", тобто для вас перефразую "мінометні снаряди летять день і в ночі, ракети РСЗВ летять, заміновано танковими/піхотними мінами все що тільки можливо" Так стало зрозуміліше?
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16.07.2023 22:01 Відповісти
Ну это же другой разговор.
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16.07.2023 22:14 Відповісти
 
 