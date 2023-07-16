На Харківщині трактор підірвався на російській міні: водія госпіталізували
Внаслідок підриву на протитанковій міні вранці 16 липня в Харківській області травмований тракторист.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За даними рятувальників, подія сталася 16 липня близько 9:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади. На російській протитанковій міні під час сільськогосподарських робіт підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств.
Як зазначається, тракторист дістав травми. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія.
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Кацапи тварини, бажаю їм того ж двісті разів помножено.
Іншому теж дивно, що Андріївка в Харківській області, й в одночас в Донецькій громаді. А на мапу подивитись тяжко? То ж біля Балаклеї (яка була окупована лаптями) є селище Донець (та-та-а-а-м) й селище Андріївка. Селище Андріївка відноситься до громади смт Донець (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Wikipedia ), яке не було окуповано, і є стратегічним пунктом для ЗСУ (але хто знає - той знає це).