На Харківщині трактор підірвався на російській міні: водія госпіталізували

Внаслідок підриву на протитанковій міні вранці 16 липня в Харківській області травмований тракторист.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, подія сталася 16 липня близько 9:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади. На російській протитанковій міні під час сільськогосподарських робіт підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств.

Як зазначається, тракторист дістав травми. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія.

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