Росія значно активізувала використання полонених для пропаганди, – Стратком ЗСУ

Російська Федерація активізувала використання полонених українських військовослужбовців для своєї пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"Останніми днями значно посилилась робота російських пропагандистів. Особливу увагу вони приділяють відео та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України. За останній тиждень зафіксовано понад 4800 таких повідомлень. У окремі дні росіяни продукували більше ніж 870 повідомлень через більш як 1300 різних джерел", – ідеться в повідомленні.

У Страткомі ЗСУ вважають, що здебільшого ця інформація є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача. Військові припускають, що таким чином режим Путіна намагається "розбавити" думки про невдачі російської армії на фронті.

Крім того, така пропаганда може бути спрямована на деморалізацію українських військових та їхніх родичів.

"Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини – це активізація одного з напрямків інформаційної війни РФ проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон – це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу", – заявив Стратком.

Нагадаємо, у квітні 2023 року державний уповноважений Олег Котенко заявив, що зниклими безвісти вважаються 7000 українських військовослужбовців. З них близько 60-65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.

Омбудсман Дмитро Лубінець пізніше повідомляв, що Росія утримує в полоні також понад 25 000 цивільних українців.