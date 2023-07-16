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Більшість українських шукачів притулку планують повернутися додому, – дослідження ООН

біженці,болгарія

Абсолютна більшість українських шукачів притулку, які залишили країну внаслідок російської агресії, висловлюють намір або сподівання повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Мінреінтеграції,  про це свідчать результати останнього опитування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, мають вищі надії на повернення додому, ніж ті, хто змушений був виїхати до більш віддалених країн європейського континенту, – 71% проти 57%.

Також читайте: 44% біженців з України у Німеччині хочуть залишитися в країні, - опитування

Крім того, з моменту переміщення понад третина українських шукачів притулку (39%) вже здійснили короткострокові візити до рідних регіонів. Це допомагає людям підтримувати зв’язок із родинами та громадами, а також ухвалювати рішення щодо умов можливого повернення.

Автор: 

біженці (1911) Європа (1903) ООН (3399)


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Топ коментарі
+25
На жаль, тут відбудеться для України "негативний відбір". Ті, хто здатен працювати, навчатись, опановувати мову - знайдуть шляхи подовжити дозвіл на проживання/роботу, грінкарти отримають тощо. А ті, хто звик "мені держава у всьому винна" - ті повернуться, на нашу шию.
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16.07.2023 15:49 Відповісти
+22
Це мабуть наміри, а реальність з зеленими баранщиками, розваленою економікою та придушенням бизнесу відлякають 90%
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16.07.2023 15:31 Відповісти
+22
Це в Україні можна в своєму житлі на копійчані соц.виплати і непостійні підробітки існувати. І півас тягнути. І багато хто так і існував. Не тому, що вже завсім пагано з роботою, а тому ще - не хотів.

В ЄС/США - безальтернативно треба вчитись, треба працювати, треба мову опановувати. І все - по справжньому, викладаючись на 100%, а не так, як звикли в Україні - не бий лежачого.
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16.07.2023 15:47 Відповісти
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1. Не 300 тисяч українців виїхали до США , а 240.

2. Виізжають родинами- чоловік, жінка та діти. Тому не може бути чоловіків «половина».
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16.07.2023 18:38 Відповісти
тому що привикли жити в гавні !
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16.07.2023 23:58 Відповісти
Я повернулась до дому через рік закордонного життя. Вдома краще однозначно.
Думаю,що багато наших повернеться. Особливо з Німеччини. Там наші пригрілись на виплатах. Багато хто і не працює ) Як тільки припиняться виплати і знову введуть всі ті обмеження перебування в країні,поїдуть наші назад аж бігом,от побачите.
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17.07.2023 00:53 Відповісти
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