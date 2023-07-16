Більшість українських шукачів притулку планують повернутися додому, – дослідження ООН
Абсолютна більшість українських шукачів притулку, які залишили країну внаслідок російської агресії, висловлюють намір або сподівання повернутися додому.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Мінреінтеграції, про це свідчать результати останнього опитування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, мають вищі надії на повернення додому, ніж ті, хто змушений був виїхати до більш віддалених країн європейського континенту, – 71% проти 57%.
Крім того, з моменту переміщення понад третина українських шукачів притулку (39%) вже здійснили короткострокові візити до рідних регіонів. Це допомагає людям підтримувати зв’язок із родинами та громадами, а також ухвалювати рішення щодо умов можливого повернення.
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2. Виізжають родинами- чоловік, жінка та діти. Тому не може бути чоловіків «половина».
Думаю,що багато наших повернеться. Особливо з Німеччини. Там наші пригрілись на виплатах. Багато хто і не працює ) Як тільки припиняться виплати і знову введуть всі ті обмеження перебування в країні,поїдуть наші назад аж бігом,от побачите.