Більшість українських шукачів притулку планують повернутися додому, – дослідження ООН

Абсолютна більшість українських шукачів притулку, які залишили країну внаслідок російської агресії, висловлюють намір або сподівання повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Мінреінтеграції, про це свідчать результати останнього опитування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, мають вищі надії на повернення додому, ніж ті, хто змушений був виїхати до більш віддалених країн європейського континенту, – 71% проти 57%.

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Крім того, з моменту переміщення понад третина українських шукачів притулку (39%) вже здійснили короткострокові візити до рідних регіонів. Це допомагає людям підтримувати зв’язок із родинами та громадами, а також ухвалювати рішення щодо умов можливого повернення.