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Туреччина підтримує розширення НАТО для забезпечення глобальної стабільності, - адміністрація Ердогана

нато,туреччина,швеція,фінляндія

Туреччина, як засвідчив вільнюський саміт НАТО, і далі залишатиметься сильним партнером альянсу у розв’язанні загальних проблем безпеки, включно з географічним розширенням блоку.

Про це заявив глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттін Алтун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Туреччина бере активну участь у протистоянні викликам, що виникають, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО. У майбутньому Туреччина продовжить залишатися вірним союзником і найважливішим партнером у нових ініціативах альянсу", - написав він у статті для журналу Middle East Eye.

Він додав: "Туреччина вважає, що розширення альянсу є ключем до міцного миру і стабільності в усьому світі".

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Водночас чиновник пояснив, що Туреччина підтримує географічне розширення НАТО "не проти конкретної країни, а для того, щоб перетворити альянс на всеосяжну організацію безпеки, яка допоможе досягти стабільності".

Алутн заявив, що Туреччині, яка контролює географічний сухопутний міст між Сходом і Заходом і водні шляхи до Чорного моря, "вкрай важливо перебувати в західному таборі".

"Давня і глибока прихильність Туреччини НАТО захистила Європу. Її постійна участь життєво важлива для безпеки континенту", - написав він.

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Чиновник запевнив, що "Анкара буде і надалі залишатися партнером НАТО у вирішенні загальних проблем альянсу", додавши, що це буде здійснюватися "відповідно до вимог її національної безпеки".

Автор: 

НАТО (6641) Туреччина (3638) Ердоган Реджеп Таїп (962)


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Топ коментарі
+3
у нас з турками не те що міцний а і простий союз з туреччиною неможливий.

турки паскуди, торгують українською кров'ю, тож , на них опиратися не вийде.
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16.07.2023 16:02 Відповісти
+3
Найбільший жах ********** це реалізація проекту "Міжморя" - економічний та військовий союз України, Польщі і Литви в результаті якого Європейський континент від Чорного моря до Балтійського повністю перекривається і блокується від кацапні. Також вступ України в НАТО виконує функцію блокади кацапів в Азії, де "панда" вже готова дрюкати "клишоногого" по повній програмі...
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16.07.2023 16:11 Відповісти
+1
А еще им чего-то дали. Наверное помидоры, или по помидорам. А за дали - всегда готовы. Шведы после того, как турки дали согласие на их вступление в НАТО, отказались депортировать туда двоих. И ничего, ведь самое главное - стабильность.
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16.07.2023 16:09 Відповісти
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Турки не против и сами расшириться по Кавказу.
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16.07.2023 15:55 Відповісти
..навіть не є тайною ні для кого, що найбільший жах Московії - це реАльний, міцний союз України, Туреччини, ще й разом з НАТО..
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16.07.2023 15:56 Відповісти
у нас з турками не те що міцний а і простий союз з туреччиною неможливий.

турки паскуди, торгують українською кров'ю, тож , на них опиратися не вийде.
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16.07.2023 16:02 Відповісти
..от не думав, що доведеться пояснювати (чи то недалеким кріпакам чи то провокаторам) - Україна сама по сОбі - вже сильна, а ослаблюють її хіба що тільки засланці Кремля (дермаки-гетьманцеви-арахніди..) та місцеві дебіли-малороси..
Туреччина - звичайний сусід, торговий-воєнний партнер, і, якщо Иліті не "заглядатимуть у сраку" будь-кому за своєю особистою вигодою, то все складетбся по-феншую (хоча із зебілами стопудово можливі варіанти)
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16.07.2023 16:16 Відповісти
пане, ви дурень і не лікуєтеся.

такі як ви в історії людства і були тими дурниками що відкривали ворогу браму причому не тому що зрадники а тому що дурники.

пораджу вам прочитати мак'явеллі ДЕРЖАВЕЦЬ, може зрозумієте чому туреччина не може бути нам союзником.

або не читайте нічого, Ефект Даннінга - Крюґера ніхто не скасовував.
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16.07.2023 16:28 Відповісти
Замість "ви" - "Я", - і все стає на свої місця.
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16.07.2023 16:56 Відповісти
..схоже, головне вам втовкмачили - побільше незрозумілих вам іноземних слів - і дебіли до вас потягнуться.. а тут - ну от не повезло - підіть, забухайте після зміни.. не дякуйте
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16.07.2023 18:37 Відповісти
Найбільший жах ********** це реалізація проекту "Міжморя" - економічний та військовий союз України, Польщі і Литви в результаті якого Європейський континент від Чорного моря до Балтійського повністю перекривається і блокується від кацапні. Також вступ України в НАТО виконує функцію блокади кацапів в Азії, де "панда" вже готова дрюкати "клишоногого" по повній програмі...
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16.07.2023 16:11 Відповісти
Повністю погоджуюсь із вищесказаним.
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16.07.2023 16:41 Відповісти
Додам, що зію, схоже, бере на себе Туреччина за підтримки США. Не хочуть вони її Китаю віддавати.
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16.07.2023 18:45 Відповісти
Туркам не світить. В результаті повоєнної ізоляції ********* розпадеться на декілька держав. Турція не має спільних кордонів з *********ом. Їх сфера впливу буде в мусульманській частині Кавказу, а там ресурсів немає. Немає жодного сенсу для США в збільшенні впливу країни яку досі не беруть в ЄС в звязку з системним порушенням прав людини і зростаючим ісламським радикалізмом. Тим більше коли країною керує президент з диктаторськими замашками і завершує будівництво каналу який замінить Босфор в якому діє конвенція монтрьо від 1936 року і дозволить Турції не виконувати міжнародне морське право щодо обмежень на проходження кораблів у власному каналі.
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16.07.2023 19:32 Відповісти
Розблокування поставок ф-16 Туреччині, розмови Салівана про ЄС, розблокування Швеції до НАТО, неузгоджена передача командирів Азову, та інше говорять про те що на Туреччину є великі плани у США, а у Туреччини свої амбіції що потребують підтримк.
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16.07.2023 19:48 Відповісти
Китай з Афганістаном уже "напідтримувались"... Мусульмани при будь яких стосунках з "невірними" тримають дулю в кишені...
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16.07.2023 19:52 Відповісти
Турки якраз не мусульмани. Так що в цьому плані все ок. А зі зменшенням впливу кацапів у середній Азії , якраз потрібна противага Китаю який активно «працює», роль якої може взяти на себе Туреччина. з
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16.07.2023 20:49 Відповісти
"Большинство населения страны исповедует ислам суннитского типа. Действует большое количество мечетей - 84 657." Християн в Турції лише 0,6%. Туреччина не здатна конкурувати з Китаєм хоча б тому що середній IQ мусульманина 85, а китайця 110, а ******* китайська економіка суттєво переважає турецьку.
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16.07.2023 21:06 Відповісти
Я ж писав, за підтримки США у яких у регіоні є свої інтереси. Звісно не як повністю самостійний гравець
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16.07.2023 21:18 Відповісти
Проблема в тому що Туреччина, м'яко кажучи, "недореформована" і там зараз підтримують реваншистські ідеї (Велика Порта, Османська імперія, лідерство в ісламському світі і т.п.). Покладатись на них після того як вони Софію з музею (пару років назад) перетворили на мечеть? Сумнівна перспектива...
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16.07.2023 22:19 Відповісти
Є думки, і я особисто з ними згоден, що США повертаються до «real politics». Щось на кшталт, як при багато ким згадуваному Рейгані. На дещо «незначне» можна прикрити очі, для досягнення мети.
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16.07.2023 23:21 Відповісти
Не факт. США зараз на грані розколу по лінії Трампа. Цей поц може таких "дров наломати"... Римську імперію доконали не вороги, а свої латифундисти, яких можна вважати тогочасними глобалістами...
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17.07.2023 01:57 Відповісти
после проделок Патриота под Киевом Турция НИКОГДА не осмелится с Западом и Америкой воевать, равно как и Китай
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16.07.2023 23:32 Відповісти
А чим шведи завадили бусурману в "забезпеченні глобальної стабільності"?
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16.07.2023 15:58 Відповісти
Курдськими терористами бійцями за свободу, котрим ця країна надала притулок.
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16.07.2023 16:45 Відповісти
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16.07.2023 16:02 Відповісти
А еще им чего-то дали. Наверное помидоры, или по помидорам. А за дали - всегда готовы. Шведы после того, как турки дали согласие на их вступление в НАТО, отказались депортировать туда двоих. И ничего, ведь самое главное - стабильность.
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16.07.2023 16:09 Відповісти
США обіцяли шо будуть вбалтувати Європу шоб турків прииняли в ЄС.
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16.07.2023 16:37 Відповісти
Буде смішно, коли Молдову приймуть в НАТО, а нас - ні.
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16.07.2023 16:13 Відповісти
Nu paka eta niprotivarechit planam tureckava ***** po vastanavleniu osmanskoi imperii , on nebudet pripiatstvavati . Ukraine vigodna to , chto on pretenduet na davolno ******** chast rashki , a tak nicevo harosheva v perspektive netu !
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16.07.2023 17:27 Відповісти
 
 