Туреччина підтримує розширення НАТО для забезпечення глобальної стабільності, - адміністрація Ердогана
Туреччина, як засвідчив вільнюський саміт НАТО, і далі залишатиметься сильним партнером альянсу у розв’язанні загальних проблем безпеки, включно з географічним розширенням блоку.
Про це заявив глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттін Алтун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Туреччина бере активну участь у протистоянні викликам, що виникають, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО. У майбутньому Туреччина продовжить залишатися вірним союзником і найважливішим партнером у нових ініціативах альянсу", - написав він у статті для журналу Middle East Eye.
Він додав: "Туреччина вважає, що розширення альянсу є ключем до міцного миру і стабільності в усьому світі".
Водночас чиновник пояснив, що Туреччина підтримує географічне розширення НАТО "не проти конкретної країни, а для того, щоб перетворити альянс на всеосяжну організацію безпеки, яка допоможе досягти стабільності".
Алутн заявив, що Туреччині, яка контролює географічний сухопутний міст між Сходом і Заходом і водні шляхи до Чорного моря, "вкрай важливо перебувати в західному таборі".
"Давня і глибока прихильність Туреччини НАТО захистила Європу. Її постійна участь життєво важлива для безпеки континенту", - написав він.
Чиновник запевнив, що "Анкара буде і надалі залишатися партнером НАТО у вирішенні загальних проблем альянсу", додавши, що це буде здійснюватися "відповідно до вимог її національної безпеки".
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турки паскуди, торгують українською кров'ю, тож , на них опиратися не вийде.
Туреччина - звичайний сусід, торговий-воєнний партнер, і, якщо Иліті не "заглядатимуть у сраку" будь-кому за своєю особистою вигодою, то все складетбся по-феншую (хоча із зебілами стопудово можливі варіанти)
такі як ви в історії людства і були тими дурниками що відкривали ворогу браму причому не тому що зрадники а тому що дурники.
пораджу вам прочитати мак'явеллі ДЕРЖАВЕЦЬ, може зрозумієте чому туреччина не може бути нам союзником.
або не читайте нічого, Ефект Даннінга - Крюґера ніхто не скасовував.
терористамибійцями за свободу, котрим ця країна надала притулок.