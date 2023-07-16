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Новини
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Південна Корея надасть Україні обладнання для розмінування

корея,південна

Південна Корея в рамках свого пакету допомоги надасть Україні міношукачі та обладнання для розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Yonhap, про це заявив перший заступник директора Ради нацбезпеки Південної Кореї Кім Те Хьо.

За словами чиновника, "Ініціатива миру та солідарності в Україні" складається з дев’яти компонентів, по три для кожного типу допомоги, включаючи постачання додаткового безпекового обладнання.

"Ми плануємо розширити допомогу міношукачами та обладнанням для розмінування, оскільки потреба України в них надзвичайно велика", - сказав Кім.

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Він заявив, що найближчим часом Сеул планує розширити поставки такого роду військового обладнання, а в середньостроковій перспективі розглядає можливість співпраці між Південною Кореєю та Україною.

За його словами, Україна запросила південнокорейський бізнес інвестувати в будівництво заводів з виробництва акумуляторів і електромобілів.

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Добре...але це дуже мало,на жаль.В них т-80,бмп-3.....а вони(((
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16.07.2023 16:01 Відповісти
Без цього мотлоху можна обійтись якщо серед засобів розмінування будуть аналоги MICLIC, ур-77, та головне артилерія щоб знищувати машини мінування.
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17.07.2023 02:37 Відповісти
Очень нужные вещи. Но это для публики. Президент не будет ехать лично, что передать только средства разминирования. Список смаколиков значительно шире, уверен.
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16.07.2023 16:08 Відповісти
Треба діяти на крок уперед і не допускати замінування. Тому для розмінування підійдуть К2б 155 снарядиб легкі винищувачі, САУ, ракети корейського виробницва для ліквідації першопричини мінування - самих московитів.
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16.07.2023 16:34 Відповісти
 
 