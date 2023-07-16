Південна Корея надасть Україні обладнання для розмінування

Південна Корея в рамках свого пакету допомоги надасть Україні міношукачі та обладнання для розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Yonhap, про це заявив перший заступник директора Ради нацбезпеки Південної Кореї Кім Те Хьо.

За словами чиновника, "Ініціатива миру та солідарності в Україні" складається з дев’яти компонентів, по три для кожного типу допомоги, включаючи постачання додаткового безпекового обладнання.

"Ми плануємо розширити допомогу міношукачами та обладнанням для розмінування, оскільки потреба України в них надзвичайно велика", - сказав Кім.

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Він заявив, що найближчим часом Сеул планує розширити поставки такого роду військового обладнання, а в середньостроковій перспективі розглядає можливість співпраці між Південною Кореєю та Україною.

За його словами, Україна запросила південнокорейський бізнес інвестувати в будівництво заводів з виробництва акумуляторів і електромобілів.