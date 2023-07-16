Южная Корея предоставит Украине оборудование для разминирования
Южная Корея в рамках своего пакета помощи предоставит Украине миноискатели и оборудование для разминирования.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил первый заместитель директора Совета нацбезопасности Южной Кореи Ким Те Хё.
По словам чиновника, "Инициатива мира и солидарности в Украине" состоит из девяти компонентов, по три для каждого типа помощи, включая поставки дополнительного оборудования систем безопасности.
"Мы планируем расширить помощь миноискателями и оборудованием для разминирования, поскольку потребность Украины в них очень велика", - сказал Ким.
Он заявил, что в ближайшее время Сеул намерен расширить поставки такого рода военного оборудования, а в среднесрочной перспективе рассматривает возможность сотрудничества между Южной Кореей и Украиной.
По его словам, Украина пригласила южнокорейский бизнес инвестировать в строительство заводов по производству аккумуляторов и электромобилей.
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