79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для "Хамві" та лазне-пральні комплекси

Воїни легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримали дефіцитні колеса для "Хамві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Бійці легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади "вгризаються" в донецьку землю в районі Мар’їнки. "На цьому напрямку завжди були активні бойові дії, постійно ведуться штурмові дії в напрямку противника. Тактика у них змінилася, стали більше використовуватись дрони, "Шахеди" – як літальні апарати, так і бронетехніка начинені вибухівкою", – розповіли військові.

Сьогодні це містечко існує лише на мапі –сказав Петро Порошенко, який під час поїздки на фронт зустрівся з десантниками 79-ки. "росіяни стерли Мар’їнку вщент — через постійні обстріли і запеклі бої тут не лишилося цілих будівель. Але наші десантники щодня і щоночі буквально "вгризаються" в землю, не даючи ворогам просунутися вглиб українського Сходу. І там, де не витримує метал — про це нагадують розстріляні та понівечені автівки на їхній базі — витримують українські Збройні Сили", – розповів Порошенко.

Разом з ним в гарячу точку східного фронту приїхав і депутат польського Сейму Павел Коваль. Він не приховує свого захоплення українськими Збройними Силами.

Порошенко передав десантникам чотири лазне-пральних комплекси, а також колеса для бронемашин "Хамві".

"Десантура роками в самому пеклі. Це їм ми першим привезли "Шилди". Сьогодні в них — ще "Козаки" і "Хамві". І якщо наші супергеройські машини ремонтує і обслуговує команда Справи Громад, то з іншими — складніше", – зауважив Порошенко.

"Колеса на броньовані "Хамві" — це дефіцит. Ми привезли те, що змогли знайти, а шукали тижнями. А воїни навзаєм одразу ж організували "екскурсію" прифронтовим Кураховим. Звукоізоляція, звісно, кульгає) зате функціонал і товщина броньованої капсули — на висоті. Конкретно в цій машині — цілий командний пункт. З якого буквально можна зазирнути в серце бойової операції", – розповів Петро Порошенко.

"79-ка боронить дуже історичну позицію. Мар’їнка для нас – це символ опору. Те, що ворог не може просунутися в Мар‘їнці, це величезна заслуга героїчної 79-ї бригади", – наголосив п’ятий Президент.

"Сьогодні — передали їм лазні, щоби в їхніх очах бодай колись світилася усмішка і бодай колись вони згадували, як воно класно — гарно і цивілізовано прийняти душ і змити з форми землю, попіл і кров… Для мене це — чергове нагадування, заради чого ми працюємо, заради чого їздимо на фронт та задля чого тримаємо нескінченний ланцюг пошуків-ліцензій-ремонтів-доставок. Бережіть себе, хлопці! А ми будемо і далі підтримувати вас. До повної перемоги", – резюмував Порошенко.











