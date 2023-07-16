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Новини
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79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для "Хамві" та лазне-пральні комплекси

Воїни легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримали дефіцитні колеса для "Хамві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Бійці легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади "вгризаються" в донецьку землю в районі Мар’їнки. "На цьому напрямку завжди були активні бойові дії, постійно ведуться штурмові дії в напрямку противника. Тактика у них змінилася, стали більше використовуватись дрони, "Шахеди" – як літальні апарати, так і бронетехніка начинені вибухівкою", – розповіли військові.

Сьогодні це містечко існує лише на мапі –сказав Петро Порошенко, який під час поїздки на фронт зустрівся з десантниками 79-ки. "росіяни стерли Мар’їнку вщент — через постійні обстріли і запеклі бої тут не лишилося цілих будівель. Але наші десантники щодня і щоночі буквально "вгризаються" в землю, не даючи ворогам просунутися вглиб українського Сходу. І там, де не витримує метал — про це нагадують розстріляні та понівечені автівки на їхній базі — витримують українські Збройні Сили", – розповів Порошенко.

Разом з ним в гарячу точку східного фронту приїхав і депутат польського Сейму Павел Коваль. Він не приховує свого захоплення українськими Збройними Силами.

Порошенко передав десантникам чотири лазне-пральних комплекси, а також колеса для бронемашин "Хамві".

"Десантура роками в самому пеклі. Це їм ми першим привезли "Шилди". Сьогодні в них — ще "Козаки" і "Хамві". І якщо наші супергеройські машини ремонтує і обслуговує команда Справи Громад, то з іншими — складніше", – зауважив Порошенко.

"Колеса на броньовані "Хамві" — це дефіцит. Ми привезли те, що змогли знайти, а шукали тижнями. А воїни навзаєм одразу ж організували "екскурсію" прифронтовим Кураховим. Звукоізоляція, звісно, кульгає) зате функціонал і товщина броньованої капсули — на висоті. Конкретно в цій машині — цілий командний пункт. З якого буквально можна зазирнути в серце бойової операції", – розповів Петро Порошенко.

"79-ка боронить дуже історичну позицію. Мар’їнка для нас – це символ опору. Те, що ворог не може просунутися в Мар‘їнці, це величезна заслуга героїчної 79-ї бригади", – наголосив п’ятий Президент.

"Сьогодні — передали їм лазні, щоби в їхніх очах бодай колись світилася усмішка і бодай колись вони згадували, як воно класно — гарно і цивілізовано прийняти душ і змити з форми землю, попіл і кров… Для мене це — чергове нагадування, заради чого ми працюємо, заради чого їздимо на фронт та задля чого тримаємо нескінченний ланцюг пошуків-ліцензій-ремонтів-доставок. Бережіть себе, хлопці! А ми будемо і далі підтримувати вас. До повної перемоги", – резюмував Порошенко.

79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для Хамві та лазне-пральні комплекси 01
79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для Хамві та лазне-пральні комплекси 02
79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для Хамві та лазне-пральні комплекси 03
79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для Хамві та лазне-пральні комплекси 04
79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для Хамві та лазне-пральні комплекси 05
79 ОДШБ, яка тримає фронт під Мар’їнкою, отримала дефіцитні колеса для Хамві та лазне-пральні комплекси 06

Автор: 

Порошенко Петро (15204) 79 окрема десантно-штурмова бригада (203)


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Топ коментарі
+35
Хах. Ну хто так може зелених ''макнути''-тільки ''Порох''! А зелені нехай вдавляться своїм жлобством!!!
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16.07.2023 19:49 Відповісти
+28
Вони не "вдавляться". В них завдання - будь-якою ціною розпорошити фінансово-матеріальні засоби, щоб вони не дійшли до ЗСУ. От і діють згідно поставленої задачі, тільки і всього. І ті, на перший погляд, "правильні" речі, як то виділення коштів на різні перейменування, добудовування музею голодомору, відбудову міст та інше подібне - все це вкладається в їх головне завдання - залишити ЗСУ без фінансування та матеріального забезпечення. Дєрмаковсько-Беніно-хуйловська п'ята колона в дії.
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16.07.2023 20:00 Відповісти
+27
Хлопці, Миколаїв тримається. Топчіть гада гідно, ми втримаємось.
Слава ЗСУ! Дякуємо за все!
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16.07.2023 19:49 Відповісти
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Хах. Ну хто так може зелених ''макнути''-тільки ''Порох''! А зелені нехай вдавляться своїм жлобством!!!
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16.07.2023 19:49 Відповісти
Вони не "вдавляться". В них завдання - будь-якою ціною розпорошити фінансово-матеріальні засоби, щоб вони не дійшли до ЗСУ. От і діють згідно поставленої задачі, тільки і всього. І ті, на перший погляд, "правильні" речі, як то виділення коштів на різні перейменування, добудовування музею голодомору, відбудову міст та інше подібне - все це вкладається в їх головне завдання - залишити ЗСУ без фінансування та матеріального забезпечення. Дєрмаковсько-Беніно-хуйловська п'ята колона в дії.
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16.07.2023 20:00 Відповісти
Хлопці, Миколаїв тримається. Топчіть гада гідно, ми втримаємось.
Слава ЗСУ! Дякуємо за все!
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16.07.2023 19:49 Відповісти
Знову дебільний заголовок.Сказати ,що Порошенко та Справа Громад привезли для 76 - ої шини та лазні релігія не дозволяє?
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16.07.2023 19:51 Відповісти
Эх, мадам, не сидели вы в окопах неделями... Да вам это и не надо. Вам зато кортить поумничать в этой теме... А за технику и боеприпасы у зеледента спрашивайте.
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16.07.2023 20:02 Відповісти
Навпаки, мадам акцентує на тому, про що ви власне і пишете.
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16.07.2023 20:07 Відповісти
По- перше,я офіцер запасу.По- друге у мене брат на фронті з першого дня війни.Такі заголовки в темі про Олексійовича завжди.Зла не хватає.А про зелених я знаю і спитаємо.
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16.07.2023 20:08 Відповісти
Заголовок как заголовок. Это у зеленых "Президент жестко спросил у НАТО", так это про зелю. Ну а если публика не читает дальше заголовка, то это ее личная проблема. Прошу прощения за резкость от офицера запаса ЗСУ.
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16.07.2023 20:14 Відповісти
Дико вибачаюсь, але 79-тої; миколаївська бригада.
Місце дислокації суки розвалили від слова фхлам. Але тримаємось.
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16.07.2023 20:50 Відповісти
Та я потім вже побачила,що помилилась.Лінь було видаляти пост.Вибачте
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16.07.2023 21:09 Відповісти
Так, з заголовку можна зробити висновок, що персонально мало не Щеневтік з МО пригнали машини...
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16.07.2023 21:54 Відповісти
Навряд чи мудрий нарід зноау обере Порошенка. Надто важко людям зі зниженою самооцінкою визнавати власні помилки, але вказувати у заголовку, що Порошенко, його фонди і політсила роблять роботу потрібно. Бо багато з цих людей читають лише заголовки і значна частина вважає, що Порошенко виїхав з країни на відміну від Зєлєнского, який зробив "подвиг", бо не втік.
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16.07.2023 20:05 Відповісти
Спочатку ж писали в заголовках, а потім мабуть опа видала цензору вказівку не нервувати бубачьку
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16.07.2023 20:32 Відповісти
Не думаю. 😊 ОПа заборонила б такий матеріат пвністю. Як у тєлємарафоні.
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16.07.2023 20:42 Відповісти
Я навіть не проти щоби і зелені так "піарилися". При таких крадіжках могли би і поділитись з ЗСУ.
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16.07.2023 20:13 Відповісти
А що там возить придворний волонтер притула? І коли небрита бубачка розкошелиться хоч на пару мульйонів? А квартальні орденоносці все харі наїдають?
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16.07.2023 20:30 Відповісти
На спутніку батарейки сіли, буде збір на нові і сто мільйонів ще Маску аби закинув ті батарейки в космос
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16.07.2023 20:50 Відповісти
Притула "лічно" полетить батарейки міняти,чи знову буде мега збір?
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16.07.2023 21:45 Відповісти
люди передають колеса воїнам
і підарасів не видно.
а пам"ятаєте дебільну фразу на весь світ???
ооооооо, колеса.....
так *****, колеса, так *****, від пороха
а від зелених що????
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16.07.2023 21:14 Відповісти
Дякую Порошенко за помощь ЗСУ!
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16.07.2023 21:35 Відповісти
Ти диви, знову Порошенко піариться. Не встигають Зеленські, Лисі, пікалови, коляни котлєти, татарови і єрмаки його випередити і підвезти щось військовим.
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16.07.2023 22:01 Відповісти
"І нехай твоя права рука не знає, що робить твоя ліва рука" (с)
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17.07.2023 00:43 Відповісти
 
 