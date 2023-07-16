РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости
5 215 22

Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для "Хамви" и банно-прачечные комплексы

Воины легендарной 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады получили дефицитные колеса для "Хамви".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Бойцы легендарной 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "вгрызаются" в донецкую землю в районе Марьинки. "На этом направлении всегда были активные боевые действия, постоянно ведутся штурмовые действия в направлении противника. Тактика у них изменилась, стали больше использоваться дроны, "Шахеды" – как летательные аппараты, так и бронетехнику, начиненную взрывчаткой", – рассказали военные.

"Сегодня этот городок существует только на карте, – сказал Петр Порошенко, который во время поездки на фронт встретился с десантниками 79-ки. Россияне стерли Марьинку полностью — из-за постоянных обстрелов и ожесточенных боев здесь не осталось целых зданий. Но наши десантники каждые день и каждую ночь буквально "вгрызаются" в землю, не давая врагам продвинуться вглубь украинского востока. И там, где не выдерживает металл, — о этом напоминают расстрелянные и изуродованные автомобили на их базе - выдерживают украинские Вооруженные силы", - рассказал Порошенко.

Вместе с ним в горячую точку восточного фронта приехал и депутат польского Сейма Павел Коваль. Он не скрывает своего восхищения Вооруженными силами Украины.

Порошенко передал десантникам четыре банно-прачечных комплекса, а также колеса для бронемашин "Хамви".

"Десантура годами в самом аду. Это им мы первым привезли "Шилды". Сегодня у них - еще "Казаки" и "Хамви". И если наши супергеройские машины ремонтирует и обслуживает команда ОО "Справи Громад", то с другими - сложнее", - отметил Порошенко.

"Колеса на бронированные "Хамви" - это дефицит. Мы привезли то, что смогли найти, а искали неделями. А воины сразу же организовали "экскурсию" по прифронтовом городе Курахово. Звукоизоляция, конечно, хромает, зато функционал и толщина бронированной капсулы - на высоте. Именно в этой машине – целый командный пункт. с которого буквально можно заглянуть в сердце боевой операции", – рассказал Петр Порошенко.

"79-я защищает очень историческую позицию. Марьинка для нас - это символ сопротивления. То, что враг не может продвинуться в Марьинке, это огромная заслуга героической 79-й бригады", - подчеркнул пятый президент.

"Сегодня передали им бани, чтобы на их губах хоть когда-то светилась улыбка и хоть когда-нибудь они вспоминали, как оно классно – красиво и цивилизованно принять душ и смыть с формы землю, пепел и кровь… Для меня это – очередное напоминание, ради чего мы работаем, ради чего ездим на фронт и ради чего держим бесконечную цепь ремонтов-доставок. Берегите себя, ребята! А мы будем и дальше поддерживать вас. До полной победы", – резюмировал Порошенко.

Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для Хамви и банно-прачечные комплексы 01
Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для Хамви и банно-прачечные комплексы 02
Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для Хамви и банно-прачечные комплексы 03
Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для Хамви и банно-прачечные комплексы 04
Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для Хамви и банно-прачечные комплексы 05
Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для Хамви и банно-прачечные комплексы 06

Автор: 

Порошенко Петр (19629) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (199)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Хах. Ну хто так може зелених ''макнути''-тільки ''Порох''! А зелені нехай вдавляться своїм жлобством!!!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:49 Ответить
+28
Вони не "вдавляться". В них завдання - будь-якою ціною розпорошити фінансово-матеріальні засоби, щоб вони не дійшли до ЗСУ. От і діють згідно поставленої задачі, тільки і всього. І ті, на перший погляд, "правильні" речі, як то виділення коштів на різні перейменування, добудовування музею голодомору, відбудову міст та інше подібне - все це вкладається в їх головне завдання - залишити ЗСУ без фінансування та матеріального забезпечення. Дєрмаковсько-Беніно-хуйловська п'ята колона в дії.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:00 Ответить
+27
Хлопці, Миколаїв тримається. Топчіть гада гідно, ми втримаємось.
Слава ЗСУ! Дякуємо за все!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хах. Ну хто так може зелених ''макнути''-тільки ''Порох''! А зелені нехай вдавляться своїм жлобством!!!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:49 Ответить
Вони не "вдавляться". В них завдання - будь-якою ціною розпорошити фінансово-матеріальні засоби, щоб вони не дійшли до ЗСУ. От і діють згідно поставленої задачі, тільки і всього. І ті, на перший погляд, "правильні" речі, як то виділення коштів на різні перейменування, добудовування музею голодомору, відбудову міст та інше подібне - все це вкладається в їх головне завдання - залишити ЗСУ без фінансування та матеріального забезпечення. Дєрмаковсько-Беніно-хуйловська п'ята колона в дії.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:00 Ответить
Хлопці, Миколаїв тримається. Топчіть гада гідно, ми втримаємось.
Слава ЗСУ! Дякуємо за все!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:49 Ответить
Знову дебільний заголовок.Сказати ,що Порошенко та Справа Громад привезли для 76 - ої шини та лазні релігія не дозволяє?
показать весь комментарий
16.07.2023 19:51 Ответить
Эх, мадам, не сидели вы в окопах неделями... Да вам это и не надо. Вам зато кортить поумничать в этой теме... А за технику и боеприпасы у зеледента спрашивайте.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:02 Ответить
Навпаки, мадам акцентує на тому, про що ви власне і пишете.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:07 Ответить
По- перше,я офіцер запасу.По- друге у мене брат на фронті з першого дня війни.Такі заголовки в темі про Олексійовича завжди.Зла не хватає.А про зелених я знаю і спитаємо.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:08 Ответить
Заголовок как заголовок. Это у зеленых "Президент жестко спросил у НАТО", так это про зелю. Ну а если публика не читает дальше заголовка, то это ее личная проблема. Прошу прощения за резкость от офицера запаса ЗСУ.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:14 Ответить
Дико вибачаюсь, але 79-тої; миколаївська бригада.
Місце дислокації суки розвалили від слова фхлам. Але тримаємось.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:50 Ответить
Та я потім вже побачила,що помилилась.Лінь було видаляти пост.Вибачте
показать весь комментарий
16.07.2023 21:09 Ответить
Так, з заголовку можна зробити висновок, що персонально мало не Щеневтік з МО пригнали машини...
показать весь комментарий
16.07.2023 21:54 Ответить
Навряд чи мудрий нарід зноау обере Порошенка. Надто важко людям зі зниженою самооцінкою визнавати власні помилки, але вказувати у заголовку, що Порошенко, його фонди і політсила роблять роботу потрібно. Бо багато з цих людей читають лише заголовки і значна частина вважає, що Порошенко виїхав з країни на відміну від Зєлєнского, який зробив "подвиг", бо не втік.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:05 Ответить
Спочатку ж писали в заголовках, а потім мабуть опа видала цензору вказівку не нервувати бубачьку
показать весь комментарий
16.07.2023 20:32 Ответить
Не думаю. 😊 ОПа заборонила б такий матеріат пвністю. Як у тєлємарафоні.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:42 Ответить
Я навіть не проти щоби і зелені так "піарилися". При таких крадіжках могли би і поділитись з ЗСУ.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:13 Ответить
А що там возить придворний волонтер притула? І коли небрита бубачка розкошелиться хоч на пару мульйонів? А квартальні орденоносці все харі наїдають?
показать весь комментарий
16.07.2023 20:30 Ответить
На спутніку батарейки сіли, буде збір на нові і сто мільйонів ще Маску аби закинув ті батарейки в космос
показать весь комментарий
16.07.2023 20:50 Ответить
Притула "лічно" полетить батарейки міняти,чи знову буде мега збір?
показать весь комментарий
16.07.2023 21:45 Ответить
люди передають колеса воїнам
і підарасів не видно.
а пам"ятаєте дебільну фразу на весь світ???
ооооооо, колеса.....
так *****, колеса, так *****, від пороха
а від зелених що????
показать весь комментарий
16.07.2023 21:14 Ответить
Дякую Порошенко за помощь ЗСУ!
показать весь комментарий
16.07.2023 21:35 Ответить
Ти диви, знову Порошенко піариться. Не встигають Зеленські, Лисі, пікалови, коляни котлєти, татарови і єрмаки його випередити і підвезти щось військовим.
показать весь комментарий
16.07.2023 22:01 Ответить
"І нехай твоя права рука не знає, що робить твоя ліва рука" (с)
показать весь комментарий
17.07.2023 00:43 Ответить
 
 