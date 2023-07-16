Легендарная 79-я ОДШБ, которая держит фронт под Марьинкой, получила дефицитные колеса для "Хамви" и банно-прачечные комплексы

Воины легендарной 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады получили дефицитные колеса для "Хамви".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Бойцы легендарной 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "вгрызаются" в донецкую землю в районе Марьинки. "На этом направлении всегда были активные боевые действия, постоянно ведутся штурмовые действия в направлении противника. Тактика у них изменилась, стали больше использоваться дроны, "Шахеды" – как летательные аппараты, так и бронетехнику, начиненную взрывчаткой", – рассказали военные.

"Сегодня этот городок существует только на карте, – сказал Петр Порошенко, который во время поездки на фронт встретился с десантниками 79-ки. Россияне стерли Марьинку полностью — из-за постоянных обстрелов и ожесточенных боев здесь не осталось целых зданий. Но наши десантники каждые день и каждую ночь буквально "вгрызаются" в землю, не давая врагам продвинуться вглубь украинского востока. И там, где не выдерживает металл, — о этом напоминают расстрелянные и изуродованные автомобили на их базе - выдерживают украинские Вооруженные силы", - рассказал Порошенко.

Вместе с ним в горячую точку восточного фронта приехал и депутат польского Сейма Павел Коваль. Он не скрывает своего восхищения Вооруженными силами Украины.

Порошенко передал десантникам четыре банно-прачечных комплекса, а также колеса для бронемашин "Хамви".

"Десантура годами в самом аду. Это им мы первым привезли "Шилды". Сегодня у них - еще "Казаки" и "Хамви". И если наши супергеройские машины ремонтирует и обслуживает команда ОО "Справи Громад", то с другими - сложнее", - отметил Порошенко.

"Колеса на бронированные "Хамви" - это дефицит. Мы привезли то, что смогли найти, а искали неделями. А воины сразу же организовали "экскурсию" по прифронтовом городе Курахово. Звукоизоляция, конечно, хромает, зато функционал и толщина бронированной капсулы - на высоте. Именно в этой машине – целый командный пункт. с которого буквально можно заглянуть в сердце боевой операции", – рассказал Петр Порошенко.

"79-я защищает очень историческую позицию. Марьинка для нас - это символ сопротивления. То, что враг не может продвинуться в Марьинке, это огромная заслуга героической 79-й бригады", - подчеркнул пятый президент.

"Сегодня передали им бани, чтобы на их губах хоть когда-то светилась улыбка и хоть когда-нибудь они вспоминали, как оно классно – красиво и цивилизованно принять душ и смыть с формы землю, пепел и кровь… Для меня это – очередное напоминание, ради чего мы работаем, ради чего ездим на фронт и ради чего держим бесконечную цепь ремонтов-доставок. Берегите себя, ребята! А мы будем и дальше поддерживать вас. До полной победы", – резюмировал Порошенко.











