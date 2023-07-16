У Брянську загорівся військовий госпіталь, - росЗМІ. ВIДЕО

У російському Брянську вдруге за літо горить "госпіталь для ветеранів", який наразі будується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Mash.

"У Брянську госпіталь для ветеранів, що будується, горить вдруге за літо — минула пожежа сталася 18 червня. Одна з версій нинішнього спалаху – атака БПЛА", - йдеться в повідомленні, супроводженому відео.

Нагадаємо, 18 червня також повідомлялося про пожежу.

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