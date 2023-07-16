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Новини Війна
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У Брянську загорівся військовий госпіталь, - росЗМІ. ВIДЕО

брянськ

У російському Брянську вдруге за літо горить "госпіталь для ветеранів", який наразі будується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Mash.

"У Брянську госпіталь для ветеранів, що будується, горить вдруге за літо — минула пожежа сталася 18 червня. Одна з версій нинішнього спалаху – атака БПЛА", - йдеться в повідомленні, супроводженому відео.

Нагадаємо, 18 червня також повідомлялося про пожежу. 

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Брянськ (136) пожежа (4367) росія (66520)


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Топ коментарі
+9
Скоріше за все будматеріали розікрали, чи навіть не поставили на будівництво, гроші за них вивели в кишені собі. А щоб прикрити це - влаштували пожежу, а щоб ще підстрахуватися вирішили звалити все на атаку ЗСУ. Корупція ось так виглядає.
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17.07.2023 00:08 Відповісти
+6
Рано запалало. Треба було дочекатися коли заселять.
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17.07.2023 00:01 Відповісти
+4
дим чорний! будуть павтаріть! )
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17.07.2023 00:13 Відповісти
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Рано запалало. Треба було дочекатися коли заселять.
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17.07.2023 00:01 Відповісти
Вбити поранених?
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17.07.2023 00:06 Відповісти
Ага
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17.07.2023 00:11 Відповісти
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17.07.2023 00:13 Відповісти
А вони вже "заселили"! Ракетними дивізіонами! Саме тому там в червні і пробігло "бавовнятко" Чув про "хіпіш", який здійнявся стосовно того, що на Брянщину перекинули дивізіон найновіших ПКР з півдня? Тоді ще шуміли, що ним будуть Київ обстрілювать Більше місяця пройшло - а про нього "ні слуху ні духу" Проскочила інформація, що саме його на території недобудованого госпіталю й сховали А потім "прилетіло" Ну а зараз, видно, горіле залізяччя звідти повитягували та нагнали нового І знову прилетіло "бавовнятко"!
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17.07.2023 05:48 Відповісти
Это для ветеранов молниеносной спецоперации?
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17.07.2023 00:04 Відповісти
Та шож воно так димить? Стіни з рубіроїду, чі шо?
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17.07.2023 00:07 Відповісти
Техніка там горить! Там просто ідеальне місце для того, щоб сховать "іскандери" з "балами" Сосновий масив Високі дерева З-за них нічого не видно Посередині - будівельний майданчик , оточений огорожею Об"єкт МО Охороняється Всередині - корпуси для розміщення особового складу та матеріальних цінностей (***********, пального, продовольства) Підведені комунікації (вода, каналізація, електрика) Сам майданчик - для техніки Стріляй хоч звідти, хоч виводь для стрільб у поле, а потім там ховайся
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17.07.2023 05:56 Відповісти
Скоріше за все будматеріали розікрали, чи навіть не поставили на будівництво, гроші за них вивели в кишені собі. А щоб прикрити це - влаштували пожежу, а щоб ще підстрахуватися вирішили звалити все на атаку ЗСУ. Корупція ось так виглядає.
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17.07.2023 00:08 Відповісти
дим чорний! будуть павтаріть! )
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17.07.2023 00:13 Відповісти
Схоже на те , що горить щось інше , а не госпіталь !
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17.07.2023 00:18 Відповісти
ше давайте напишіть шо це "атвєтка" за Харків , фантазьори , ****..
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17.07.2023 00:44 Відповісти
Судячи по диму, бітум топлять
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17.07.2023 00:45 Відповісти
Операція "ьі".
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17.07.2023 01:23 Відповісти
а почему Ы- а шоб никто не догадался
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17.07.2023 01:45 Відповісти
за сцаря-бабушку, за откати скрепніе!
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17.07.2023 01:49 Відповісти
Думала, що з москалями ...
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17.07.2023 02:54 Відповісти
Ветерани горять із сорому за нащадків.
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17.07.2023 09:03 Відповісти
 
 