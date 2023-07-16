УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13192 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 979 46

Ввечері 16 липня росіяни втретє за добу вдарили по Харкову, - мер

харків

Харків втретє за 16 липня опинився під ударом російських окупаційних військ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, знову обстріл Основ'янського району", - написав Терехов.

Як повідомлялося раніше, окупанти в неділю ввечері завдали удару по Основянському району Харкова, в результаті 1 особа загинула, 3 поранені.

Автор: 

обстріл (29612) Харків (5760) Терехов Ігор (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Тіх зто у Харкові за ху&ла вже нічому не навчишь.

Бо вони совки та не здатні до навчвння.

« Руський мир» він завжди один. Це Тупі, агресивні, фанатики « великої расеи».
показати весь коментар
16.07.2023 23:03 Відповісти
+9
На жаль, ответ уже просрали. Год назад говорили, что скоро у нас будут аналоги Шахедов, которыми можно бы было выбить кацапские С-300 (летят толпы Шахедов, и кацапам нужны их С-300 для уничтожения Шахедов, а не для обстрелов Харькова и Запорожья). К сожалению, ответ на вопрос "Где украинские Шахеды?" там же, где и "Хто разминировал Чонгар?"
показати весь коментар
16.07.2023 23:24 Відповісти
+8
ніякого мера не иснує, це вигадка лінивих.

є міський голова.

і губернаторів не иснує. є обласні голови.

і кієва не иснує. є Київ.

і кієвскай руси не иснувало. була Русь.

диявол в деталях.
показати весь коментар
16.07.2023 22:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тіх зто у Харкові за ху&ла вже нічому не навчишь.

Бо вони совки та не здатні до навчвння.

« Руський мир» він завжди один. Це Тупі, агресивні, фанатики « великої расеи».
показати весь коментар
16.07.2023 23:03 Відповісти
Шановні, не "рюzzьге мир", а "свинопсиний мир"!
показати весь коментар
16.07.2023 23:28 Відповісти
только моральній урод может так злоралствовать...
показати весь коментар
17.07.2023 02:49 Відповісти
ніякого мера не иснує, це вигадка лінивих.

є міський голова.

і губернаторів не иснує. є обласні голови.

і кієва не иснує. є Київ.

і кієвскай руси не иснувало. була Русь.

диявол в деталях.
показати весь коментар
16.07.2023 22:50 Відповісти
Що не здатні захопити - рівняють з землею. Типова тактика для цих потвор.
показати весь коментар
16.07.2023 22:50 Відповісти
вороги, пане мер, ВОРОГИ а не росіяни
показати весь коментар
16.07.2023 22:55 Відповісти
Скільки можна писати так ласково "росіяни" , "росія". Рашисти і мордор - ось їх справжні "імена"
показати весь коментар
16.07.2023 23:07 Відповісти
Пі**от, нє?!!!
показати весь коментар
16.07.2023 23:19 Відповісти
я про це топчу вже давно
сама лагідна назва, ворог...
а краще орки вата московити підари
але не росіяни
і взагалі, нама такої нації
є СРАМОН
союз разномордих народов
а то якось не по рюське
якут-руский
удмурт-руский
вже й чеченець та дагестанец-руский
а реально, руских, московитів, вже й в москві нема нікуя
*****,
і те втікло за урал
показати весь коментар
16.07.2023 23:24 Відповісти
где зеркальный ответ? или так и будем сопли утирать...
показати весь коментар
16.07.2023 23:01 Відповісти
На жаль, ответ уже просрали. Год назад говорили, что скоро у нас будут аналоги Шахедов, которыми можно бы было выбить кацапские С-300 (летят толпы Шахедов, и кацапам нужны их С-300 для уничтожения Шахедов, а не для обстрелов Харькова и Запорожья). К сожалению, ответ на вопрос "Где украинские Шахеды?" там же, где и "Хто разминировал Чонгар?"
показати весь коментар
16.07.2023 23:24 Відповісти
Хто дасть відповідь на запитання : коли почнемо х..ярити бєлгород? удар на удар?
показати весь коментар
16.07.2023 23:05 Відповісти
Політична воля вся йде на суперечки з союзниками і їх звинувачення у всіх своїх про**бах
показати весь коментар
16.07.2023 23:21 Відповісти
В зеркале, Люба.

Посмотри в зеркало.
Ты видишь там военное превосходство Украины над парашей?
Видишь баланс сил?
или ты видишь там слабого врага?

Вот и ответ на твой вопрос.
показати весь коментар
16.07.2023 23:08 Відповісти
для того чтобы адекватно ответить не нужно превосходство, нужны возможности, а они у нас есть. история знает множество примеров, когда враг превосходящий противника терпел поражение. победит тот, кто верит в свою победу, и это будет Украина, потому что уверенности нам не занимать.
показати весь коментар
16.07.2023 23:18 Відповісти
Стосовно "Спроможностей" - це до пана Резнікова - він спеціаліст по спроможностям!

Нажаль - не військовим...
показати весь коментар
16.07.2023 23:47 Відповісти
Люба, про Україну - это правильно.

А вот про про врага нет. Не надо заниматься шапкозакидательство.

Это дорого стоит - недооценка противника стоит много крови.
показати весь коментар
17.07.2023 02:39 Відповісти
Сучі діти!

І найголовніше - вони настільки ****#ті, що реально вважають, що це ми на них напали, а вони обороняють свою землю!

Навіть Гітлеру не вдалось те, що вдалось зробити з російського народу Х.йлу!
показати весь коментар
16.07.2023 23:18 Відповісти
Не навішуйте тваринкам таких у**бііщнх дітей
показати весь коментар
16.07.2023 23:23 Відповісти
http://sum.in.ua/s/**** ****, и, жін.

2. перен., вульг. Уживається як лайливе слово, перев. щодо жінки. Лупила, лупила його Уляна, а далі випхала з хати. - Чекай, ****! - тільки й промовив Андрійко (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 442);
// Взагалі про підлу, нікчемну людину. - То, люди, не моя дочка, а ****! - говорив Коваль на сході і закляв тяжкою клятьбою (Яків Качура, II, 1958, 108); - Я тобі не скажу, що ти сучий син, бо тебе породила чесна мати, а ****ю ти став пізніше... (Михайло Томчаній, Жменяки, 1964, 96
показати весь коментар
16.07.2023 23:28 Відповісти
Істоти з інтелектом амеби... Що вони зі знищеним містом робитимуть? Хіба німці таке робили??? Так то хфошизди як-ніяк!!!! А тут же культура, балєт, ікона "на троіх", першонахі в космосі .. πідораси імперських.
показати весь коментар
16.07.2023 23:24 Відповісти
зробити з російського народу Х.йлу!
Ви маєте на увазі, що Гітлер хотів зробити із кацапів, кацапів?
показати весь коментар
16.07.2023 23:25 Відповісти
Це то місто де бидло стояло у чергах щоби подивитися на дохлого гепу? Сподіваюся що люди там змінились
показати весь коментар
16.07.2023 23:40 Відповісти
Не був Харків руським містом ніколи. Навпаки осередком української культури на Слобожанщині. Але стріляють росіяни не з якихось ідейних міркувань, а просто тому що вони бісові діти і в них є чим стріляти. Якби думали в Україні влада більш патріотично і хитро, можливо б скористалася моментом конфлікту між Іраном і РФ (за острови і за літаки) і купила б Мальв - 2 в іранців декілька тисяч. Західні країни навряд би щось сказали погане на це.
показати весь коментар
17.07.2023 00:01 Відповісти
старинная украинская поговорка. «Папа, папа, черт в дом входит. тихо сынок, пусть будет дьявол, не было бы moskaļ.
показати весь коментар
17.07.2023 00:44 Відповісти
google translate
показати весь коментар
17.07.2023 00:47 Відповісти
Надо уже привыкнуть ракет 500+ как не было так и скорей всего не будет. Без адекватного ответа это будет и 5 и 10 лет. Д
показати весь коментар
17.07.2023 01:16 Відповісти
Что то с Крымским мостом случилось !.
показати весь коментар
17.07.2023 05:45 Відповісти
Как пишут в соцсетях : альтернативный путь (сухопутный) обратно через Чернобаевку.
показати весь коментар
17.07.2023 05:58 Відповісти
На Крымском мосту "упал" пролет
показати весь коментар
17.07.2023 06:19 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 06:21 Відповісти
На Крымском мосту прогремели взрывы, есть разрушения и погибшие: движение перекрыли, люди в панике. Фото и видео
показати весь коментар
17.07.2023 06:23 Відповісти
було двi бавовни
показати весь коментар
17.07.2023 06:30 Відповісти
https://24tv.ua/ru/vzryvy-na-krymskom-mostu-17-ijulja-2023-goda-kakaja-situacija-na-mostu-24-kanal_n2354256 Рухнул пролет и расходятся плиты: в сети показали последствия "хлопка" на Крымском мосту
показати весь коментар
17.07.2023 07:19 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 07:52 Відповісти
Россияне уже опубликовали маршрут возврата для туристов. "Джанкое-Мелитополь-Бердянск-Мариополь и Ростов-на-Дону" .Это означает что проходит боевые действия на этом маршруте и россияни будут живой шчит для армий московий.
показати весь коментар
17.07.2023 08:07 Відповісти
я бы хотел посмотреть на тех идиотов кто тудой поедет
показати весь коментар
17.07.2023 08:08 Відповісти
был живой шит - будет мертвый
показати весь коментар
17.07.2023 08:10 Відповісти
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека
показати весь коментар
17.07.2023 08:12 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 08:17 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 08:20 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 08:22 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 08:25 Відповісти
 
 