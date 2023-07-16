Росіяни знову завдали удару по Харкову, - ОВА (оновлено)

Вдруге за добу росіяни завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі. Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", - написав він.

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Внаслідок удару виникла пожежа, 7 людей поранено, є непідтверджена інформація про одного загиблого.

Нагадаємо, цієї ночі у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські загарбники вдарили по місту, за попередніми даними, ракетами С-300.