УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13205 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 268 15

Росіяни знову завдали удару по Харкову, - ОВА (оновлено)

рф,сау,росія,окупанти

Вдруге за добу росіяни завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі. Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по селу Розлив на Херсонщині, є постраждалі, - ОВА

Внаслідок удару виникла пожежа, 7 людей поранено, є непідтверджена інформація про одного загиблого. 

Нагадаємо, цієї ночі у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські загарбники вдарили по місту, за попередніми даними, ракетами С-300.

обстріл (29612) Харків (5760) Терехов Ігор (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
як сказав нещодавно мер Харкова Терехов - Харків та харків'яни ще не дозріли називати вулиці на честь Бандери - ось росіяни і працюють над цим
показати весь коментар
16.07.2023 19:36 Відповісти
+19
Поки наші по їхніх пускових установках не лупитимуть то обстріли триватимуть.
показати весь коментар
16.07.2023 19:44 Відповісти
+11
Интересно про какую тревогу он говорит? Обычно прилетает с-300, после этого только включаются сирены… И как людям прятаться, если это среди белого дня прилетело?!
показати весь коментар
16.07.2023 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як сказав нещодавно мер Харкова Терехов - Харків та харків'яни ще не дозріли називати вулиці на честь Бандери - ось росіяни і працюють над цим
показати весь коментар
16.07.2023 19:36 Відповісти
Интересно про какую тревогу он говорит? Обычно прилетает с-300, после этого только включаются сирены… И как людям прятаться, если это среди белого дня прилетело?!
показати весь коментар
16.07.2023 19:37 Відповісти
Так отож. Нахрен эти сирены, если сначала три прилёта, а где-то так через полминуты сирена. Для чего она?
показати весь коментар
16.07.2023 19:57 Відповісти
Та нібито ізраїльська система оповіщення повинна запрацювати в кінці серпня ....
показати весь коментар
16.07.2023 20:45 Відповісти
..три тижні був під обстрілами у районі Пуща-Водиця...
і це НЕ рекомендації!:
- аби не перейматися "повітряними тревогами" (а вони були, ну не знаю, мабуть, щогодини ) обрізав на дачі виноград та фундук та інші садові роботи.., і, чого вже там, - вживав своє вино.. - що буде - то вже буде.. (згодом частину хати-таки знесло, але за ДЕНЬ до того поїхав на "другу базу", бо дуже вже поряд бахало), бо Батько, абсолютно непитущий, здоровий шахтар, під обстрілами зліг з інсультом на Донбасі у 2015му від нервів, після обстрілів... і 2019й, рік виборів, його добив..
показати весь коментар
16.07.2023 20:57 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2023 19:38 Відповісти
Поки наші по їхніх пускових установках не лупитимуть то обстріли триватимуть.
показати весь коментар
16.07.2023 19:44 Відповісти
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно становлять:
артилерійських систем - 4481 (+18) од,
РСЗВ - 681 (+1) од,
засоби ППО - 425 (+0) од, Джерело:

показати весь коментар
16.07.2023 20:18 Відповісти
На цю хвилину медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці
❗️На щастя, загиблих немає.
Про це повідомив Синєгубов
показати весь коментар
16.07.2023 20:13 Відповісти
Кацапи обстріляли Харків... і що, чому снаряди не летять в бирянськ ілі єта другоє🤔 А Залужний сказав, що йому *****... може вже пора в*їбати і по ваааронєжу, - щоб не розходились слова з ділом, - народ України схвалить, а на зелену мразоту паааасраць 😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩🐐🐐🐐
показати весь коментар
16.07.2023 20:15 Відповісти
У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, повідомляє видання SOTA. Як повідомляє , відповідне відео опублікували у https://t.me/sotaproject/59461 соцмережі . Джерело:
показати весь коментар
16.07.2023 20:22 Відповісти
Залужний сказав, що будемо бити по кацапам українською зброєю. Коли вона буде у Залужного в розпорядженні, тоді й будемо бити, а поки що хіба асфальтом кидати, яким зе-лідор українську зброю закатав на великому крадівництві. Це по-перше, а по-друге, Залужний головнокомандувач, а удари по кацапській території він, нажаль, має узгоджувати з так званим "вєрховним главнокамандующім", роль якого грає зе-лідор. І чи отримає згоду Залужний на удари по території рашки нашею зброєю, більш потужною та далекобійною, ніж дрони, якщо в нас така раптом з"явиться, дуже велике питання.
показати весь коментар
16.07.2023 20:29 Відповісти
Абсолютно правий наш головнокомадувач: поки ми не будемо бити по ним у відповідь, вони навіть не будуть задуватись над цим.
показати весь коментар
16.07.2023 20:27 Відповісти
***** не може простити харківчанам ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
показати весь коментар
16.07.2023 20:39 Відповісти
А багато "діячів" , смоктунів *****, кажуть що то Україна "затягує війну".
показати весь коментар
16.07.2023 20:41 Відповісти
 
 