10 268 15
Росіяни знову завдали удару по Харкову, - ОВА (оновлено)
Вдруге за добу росіяни завдали удару по Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі. Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", - написав він.
Внаслідок удару виникла пожежа, 7 людей поранено, є непідтверджена інформація про одного загиблого.
Нагадаємо, цієї ночі у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські загарбники вдарили по місту, за попередніми даними, ракетами С-300.
Топ коментарі
+26 Leon #550614
показати весь коментар16.07.2023 19:36 Відповісти Посилання
+19 Hulio
показати весь коментар16.07.2023 19:44 Відповісти Посилання
+11 Cybershoc Cybershoc
показати весь коментар16.07.2023 19:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і це НЕ рекомендації!:
- аби не перейматися "повітряними тревогами" (а вони були, ну не знаю, мабуть, щогодини ) обрізав на дачі виноград та фундук та інші садові роботи.., і, чого вже там, - вживав своє вино.. - що буде - то вже буде.. (згодом частину хати-таки знесло, але за ДЕНЬ до того поїхав на "другу базу", бо дуже вже поряд бахало), бо Батько, абсолютно непитущий, здоровий шахтар, під обстрілами зліг з інсультом на Донбасі у 2015му від нервів, після обстрілів... і 2019й, рік виборів, його добив..
артилерійських систем - 4481 (+18) од,
РСЗВ - 681 (+1) од,
засоби ППО - 425 (+0) од, Джерело:
❗️На щастя, загиблих немає.
Про це повідомив Синєгубов