УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12428 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 341 29

Вночі російські окупанти вдарили по Харкову, є "прильоти" у центрі міста

пожежа,дснс,прильот

Вночі у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські загарбники вдарили по місту, за попередніми даними, ракетами С-300.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова - без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Міський голова додав, що працівники ДСНС обстежують території  по яких було завдано ударів.

"З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", - зазначив Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи

Автор: 

ракети (4102) Харків (5755) атака (408) Терехов Ігор (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Поки на кожен прильот по Харкову не буде два по Бєлгороду нічого не зміниться.
показати весь коментар
16.07.2023 07:38 Відповісти
+6
Москали по Белгороду и сами могут добавить - им своих не жалко. А так глядишь белгородцы от безнадеги побегут в армию записываться.
показати весь коментар
16.07.2023 08:08 Відповісти
+6
Да, вон в руснявом городе военкомат сгорел. Это потому, что русня побежала массово записываться в военкомат и от трения шариковых ручек о бумагу при полписывании контракта произошло возгорание
показати весь коментар
16.07.2023 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки на кожен прильот по Харкову не буде два по Бєлгороду нічого не зміниться.
показати весь коментар
16.07.2023 07:38 Відповісти
Москали по Белгороду и сами могут добавить - им своих не жалко. А так глядишь белгородцы от безнадеги побегут в армию записываться.
показати весь коментар
16.07.2023 08:08 Відповісти
Кацапский трооль с польским флажком и с кацапским валерий - не переживай от безнадеги убегут за урал и вонять "вяличиям" уже оттуда и поддерживать войну любят только с дивана. Так что недалек тот час , что будет прилет на прилет
показати весь коментар
16.07.2023 10:41 Відповісти
По цивільним не будуть бити, хоча як на мене, вони це заслуговують, реально на них пофіг. Самі пускові треба шукати і знищувати, дрг потрібні, або щось більш технологічне.
показати весь коментар
16.07.2023 14:06 Відповісти
Это я от главного сержанта по воспитанию личного состава Диванных Войск Украины слышу?
Как вы, взводно-дивизионные агитаторы, уже задрали меня за 50 лет... Политотделов в армии уже вроде нет, а политгандоны не перевелись!
показати весь коментар
16.07.2023 14:40 Відповісти
А чого ти на руснявому пишеш
показати весь коментар
16.07.2023 22:46 Відповісти
Да, вон в руснявом городе военкомат сгорел. Это потому, что русня побежала массово записываться в военкомат и от трения шариковых ручек о бумагу при полписывании контракта произошло возгорание
показати весь коментар
16.07.2023 11:46 Відповісти
Це нічого не дасть, але бити треба
показати весь коментар
16.07.2023 08:21 Відповісти
в бєлгороді одні Українці живуть
бить нада по рубльовці
показати весь коментар
16.07.2023 10:31 Відповісти
Эх б***ь, я бы порадовался, да как вспомню, сколько еще военкоматов по 1/6 части земной суши да то, шо в России никогда не кончиться - плохие дороги и дураки.
показати весь коментар
16.07.2023 14:37 Відповісти
Ти Україну пугаешь «1/6 земної суши»!?!

Пішов геть, москаль!

До свої параші- там і розповідай які ви « великие»
показати весь коментар
16.07.2023 15:21 Відповісти
А ты значит у нас, судя по прапорцю, "дядя СЭМен" з брайтонско-коломийськой громады...
показати весь коментар
16.07.2023 15:39 Відповісти
давно уже 1/7 и уменьшается...
1/6 - это было давно при первом царе с тех пор только на убыль
показати весь коментар
16.07.2023 17:00 Відповісти
Рашисти не виграють цю війну!
показати весь коментар
16.07.2023 14:38 Відповісти
Я много чего понял к 70 годам - ты все равно не поймешь меня!
Между нами одна разница - я знаю, что жизнь очень коротка, а ты думаешь , что жить будешь очень долго. Мы идем по жизни как по минному полю - ступая за другом след в след, и повторяя ошибки друг друга! Потому что родителям говорили: "мапа(папа) - ты не понимаешь..."
показати весь коментар
16.07.2023 14:45 Відповісти
Военной наукой уже доказано что удары по гражданским объектам, типа бомбежек городов, имеют полностью обратный эффект - увеличивается поддержка среди населения обороняющейся стороны, даже если были какие то поддерживающие или нейтральные силы,все становятся более радикальные и озлобленные. Смысла в гражданских ударах с военной точки зрения вообще нет.
показати весь коментар
16.07.2023 19:29 Відповісти
Якби я був кацапом, як Ви, то я б також проповідував, що бомбардування території росії немає ніякого сенсу. Бо якщо руйнувати навіть не будинки, а заводи та структуру люди залишаться без роботи та розсердяться на українців. Я б доповнив, що й військових з кацаармії не потрібно нищити, бо є їхні родичі які дуже будуть злі. Руйнувати мости та дороги на кацапії не потрібно, деякі населені пункти можуть залишитись без продовольства. А це вже зовсім негуманно. Якось так. Але я не кацап. Тому для мене чим більше руйнувань на росії тим ліпше. Американці знищили декілька німецьких міст вщент і не боялись підтримки цивільними німцями військових. Росіяни знищили цілі сірійські міста і таки добились перемоги свого друга Асада. 7 мільонів українських біженців внаслідок російських бомбардувань невже приближають нашу перемогу бо розсердились? Обстріл цілей на території ворога є законним і має бути. Нажаль немає чим.Ось це погано.
показати весь коментар
16.07.2023 19:46 Відповісти
Хамство на уровне интеллекта, дальше общаться смысла нет. На досуге почитайте "доктрина Дуэ", поймете о чем я.
показати весь коментар
17.07.2023 08:35 Відповісти
Вас тут вже як тараканів у неприбраній хаті. І всі роздають поради чому Україна не може робити спротив Москві. Ніякий. Ні військовий, ні інформаційний, ні економічний. Бо недоцільно, бо неефективно, бо негуманно. І все аргументується. А насправді ви з іншої сторони фронту і пропагуєте швидке закінчення спротиву.
показати весь коментар
17.07.2023 10:20 Відповісти
А мы сейчас не сопротивляемся по вашему, что это вообще за бред написан? Если вы так "умно" хотите сказать про запрет ударов по территории рашы западным оружием, то тут все просто, запад третью мировую не хочет. А своим оружием никто не мешает наносить удары, было бы оно конечно...
показати весь коментар
17.07.2023 12:21 Відповісти
Мы сопротивляемся. Але такі як ви хочете щоб цього не було. Тому намагаєтесь тут пацифізм по відношенню до росії якийсь пропагувати. Все. Тема закрита.
показати весь коментар
17.07.2023 12:58 Відповісти
За то, если ты специалист Воздушных сил и придешь в военкомат, то тебя отправят в какую-нибудь пехотную бригаду
показати весь коментар
16.07.2023 08:04 Відповісти
але не чути про удари по бєлгороду
а відстани постріла гаубиці
не хаймерса, не нептуна, ні цього штормхедела чи як він там
постріл гаубиці
і може спитали б містяни мера
а накуя нам таке щастя
а може пора зав"язувати
чи не на часі, млять???
Харків ********, а за 70 км, в бєлгороді танцюють, співають, бухають
норм????
показати весь коментар
16.07.2023 23:42 Відповісти
А чому це по ХаркОву, а не по ХаркІву? Ми ж не кажемо: вдарили о Тель АвОву, кажемо по Тель АвІву. Чому у відмінюванні Харків присутній русизм?
показати весь коментар
17.07.2023 03:28 Відповісти
В тіктоці вчора в парку танці устроїли харківчани....а якась ***** скорегувала....
показати весь коментар
17.07.2023 07:35 Відповісти
 
 