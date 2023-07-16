Вночі російські окупанти вдарили по Харкову, є "прильоти" у центрі міста

Вночі у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські загарбники вдарили по місту, за попередніми даними, ракетами С-300.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова - без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Міський голова додав, що працівники ДСНС обстежують території по яких було завдано ударів.

"З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", - зазначив Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи