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Вночі російські окупанти вдарили по Харкову, є "прильоти" у центрі міста
Вночі у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські загарбники вдарили по місту, за попередніми даними, ракетами С-300.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова - без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає", - йдеться в повідомленні.
Міський голова додав, що працівники ДСНС обстежують території по яких було завдано ударів.
"З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", - зазначив Терехов.
Топ коментарі
+25 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар16.07.2023 07:38 Відповісти Посилання
+6 Valery Koulga
показати весь коментар16.07.2023 08:08 Відповісти Посилання
+6 Магирус
показати весь коментар16.07.2023 11:46 Відповісти Посилання
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Как вы, взводно-дивизионные агитаторы, уже задрали меня за 50 лет... Политотделов в армии уже вроде нет, а политгандоны не перевелись!
бить нада по рубльовці
Пішов геть, москаль!
До свої параші- там і розповідай які ви « великие»
1/6 - это было давно при первом царе с тех пор только на убыль
Между нами одна разница - я знаю, что жизнь очень коротка, а ты думаешь , что жить будешь очень долго. Мы идем по жизни как по минному полю - ступая за другом след в след, и повторяя ошибки друг друга! Потому что родителям говорили: "мапа(папа) - ты не понимаешь..."
а відстани постріла гаубиці
не хаймерса, не нептуна, ні цього штормхедела чи як він там
постріл гаубиці
і може спитали б містяни мера
а накуя нам таке щастя
а може пора зав"язувати
чи не на часі, млять???
Харків ********, а за 70 км, в бєлгороді танцюють, співають, бухають
норм????