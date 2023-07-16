Росіяни завдали удару по селу Розлив на Херсонщині, є постраждалі, - ОВА

Окупанти завдали удару по селу Розлив у Херсонській області, постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонсьої ОВА.

За попередніми даними, в результаті обстрілу поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях під час атаки. Їм на місці надана медична допомога.

Окрім цього у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.

"Масштаби збитків ще встановлюються. Але це - черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за минулу добу противник випустив по території Херсонщини 415 снарядів, з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС та БПЛА.