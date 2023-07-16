Россияне нанесли удар по селу Разлив на Херсонщине, есть пострадавшие, - ОВА
Оккупанты нанесли удар по селу Разлив на Херсонщине, пострадали двое гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.
По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет. Они находились на своих подворьях во время атаки. Им на месте оказана медицинская помощь.
Кроме этого, в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей.
"Масштабы ущерба еще устанавливаются. Но это - очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки противник выпустил по территории Херсонщины 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, АГС и БПЛА.
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