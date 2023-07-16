Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)
Во второй раз за сутки россияне нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", - написал он.
В результате удара возник пожар, 7 человек ранены, есть неподтвержденная информация об одном погибшем.
Напомним, этой ночью в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские захватчики ударили по городу, по предварительным данным, ракетами С-300.
Топ комментарии
+26 Leon #550614
показать весь комментарий16.07.2023 19:36 Ответить Ссылка
+19 Hulio
показать весь комментарий16.07.2023 19:44 Ответить Ссылка
+11 Cybershoc Cybershoc
показать весь комментарий16.07.2023 19:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і це НЕ рекомендації!:
- аби не перейматися "повітряними тревогами" (а вони були, ну не знаю, мабуть, щогодини ) обрізав на дачі виноград та фундук та інші садові роботи.., і, чого вже там, - вживав своє вино.. - що буде - то вже буде.. (згодом частину хати-таки знесло, але за ДЕНЬ до того поїхав на "другу базу", бо дуже вже поряд бахало), бо Батько, абсолютно непитущий, здоровий шахтар, під обстрілами зліг з інсультом на Донбасі у 2015му від нервів, після обстрілів... і 2019й, рік виборів, його добив..
артилерійських систем - 4481 (+18) од,
РСЗВ - 681 (+1) од,
засоби ППО - 425 (+0) од, Джерело:
❗️На щастя, загиблих немає.
Про це повідомив Синєгубов