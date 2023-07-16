Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)

Во второй раз за сутки россияне нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", - написал он.

Читайте также: Россияне нанесли удар по селу Разлив на Херсонщине, есть пострадавшие, - ОВА

В результате удара возник пожар, 7 человек ранены, есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

Напомним, этой ночью в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские захватчики ударили по городу, по предварительным данным, ракетами С-300.