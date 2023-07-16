РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12079 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 268 15

Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)

рф,сау,росія,окупанти

Во второй раз за сутки россияне нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", - написал он.

Читайте также: Россияне нанесли удар по селу Разлив на Херсонщине, есть пострадавшие, - ОВА

В результате удара возник пожар, 7 человек ранены, есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

Напомним, этой ночью в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские захватчики ударили по городу, по предварительным данным, ракетами С-300.

Автор: 

обстрел (28290) Харьков (7638) Терехов Игорь (258)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
як сказав нещодавно мер Харкова Терехов - Харків та харків'яни ще не дозріли називати вулиці на честь Бандери - ось росіяни і працюють над цим
показать весь комментарий
16.07.2023 19:36 Ответить
+19
Поки наші по їхніх пускових установках не лупитимуть то обстріли триватимуть.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:44 Ответить
+11
Интересно про какую тревогу он говорит? Обычно прилетает с-300, после этого только включаются сирены… И как людям прятаться, если это среди белого дня прилетело?!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як сказав нещодавно мер Харкова Терехов - Харків та харків'яни ще не дозріли називати вулиці на честь Бандери - ось росіяни і працюють над цим
показать весь комментарий
16.07.2023 19:36 Ответить
Интересно про какую тревогу он говорит? Обычно прилетает с-300, после этого только включаются сирены… И как людям прятаться, если это среди белого дня прилетело?!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:37 Ответить
Так отож. Нахрен эти сирены, если сначала три прилёта, а где-то так через полминуты сирена. Для чего она?
показать весь комментарий
16.07.2023 19:57 Ответить
Та нібито ізраїльська система оповіщення повинна запрацювати в кінці серпня ....
показать весь комментарий
16.07.2023 20:45 Ответить
..три тижні був під обстрілами у районі Пуща-Водиця...
і це НЕ рекомендації!:
- аби не перейматися "повітряними тревогами" (а вони були, ну не знаю, мабуть, щогодини ) обрізав на дачі виноград та фундук та інші садові роботи.., і, чого вже там, - вживав своє вино.. - що буде - то вже буде.. (згодом частину хати-таки знесло, але за ДЕНЬ до того поїхав на "другу базу", бо дуже вже поряд бахало), бо Батько, абсолютно непитущий, здоровий шахтар, під обстрілами зліг з інсультом на Донбасі у 2015му від нервів, після обстрілів... і 2019й, рік виборів, його добив..
показать весь комментарий
16.07.2023 20:57 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2023 19:38 Ответить
Поки наші по їхніх пускових установках не лупитимуть то обстріли триватимуть.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:44 Ответить
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно становлять:
артилерійських систем - 4481 (+18) од,
РСЗВ - 681 (+1) од,
засоби ППО - 425 (+0) од, Джерело:

показать весь комментарий
16.07.2023 20:18 Ответить
На цю хвилину медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці
❗️На щастя, загиблих немає.
Про це повідомив Синєгубов
показать весь комментарий
16.07.2023 20:13 Ответить
Кацапи обстріляли Харків... і що, чому снаряди не летять в бирянськ ілі єта другоє🤔 А Залужний сказав, що йому *****... може вже пора в*їбати і по ваааронєжу, - щоб не розходились слова з ділом, - народ України схвалить, а на зелену мразоту паааасраць 😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩🐐🐐🐐
показать весь комментарий
16.07.2023 20:15 Ответить
У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, повідомляє видання SOTA. Як повідомляє , відповідне відео опублікували у https://t.me/sotaproject/59461 соцмережі . Джерело:
показать весь комментарий
16.07.2023 20:22 Ответить
Залужний сказав, що будемо бити по кацапам українською зброєю. Коли вона буде у Залужного в розпорядженні, тоді й будемо бити, а поки що хіба асфальтом кидати, яким зе-лідор українську зброю закатав на великому крадівництві. Це по-перше, а по-друге, Залужний головнокомандувач, а удари по кацапській території він, нажаль, має узгоджувати з так званим "вєрховним главнокамандующім", роль якого грає зе-лідор. І чи отримає згоду Залужний на удари по території рашки нашею зброєю, більш потужною та далекобійною, ніж дрони, якщо в нас така раптом з"явиться, дуже велике питання.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:29 Ответить
Абсолютно правий наш головнокомадувач: поки ми не будемо бити по ним у відповідь, вони навіть не будуть задуватись над цим.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:27 Ответить
***** не може простити харківчанам ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
показать весь комментарий
16.07.2023 20:39 Ответить
А багато "діячів" , смоктунів *****, кажуть що то Україна "затягує війну".
показать весь комментарий
16.07.2023 20:41 Ответить
 
 