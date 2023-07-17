Вночі Дніпропетровщину окупанти атакували "шахедами", обидва збили сили ППО, - ОВА
Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину двома Шахедами, їх збили.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що решта ночі в області минула тихо, без обстрілів.
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