Вночі Дніпропетровщину окупанти атакували "шахедами", обидва збили сили ППО, - ОВА

Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину двома Шахедами, їх збили.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що решта ночі в області минула тихо, без обстрілів.

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