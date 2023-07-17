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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі Дніпропетровщину окупанти атакували "шахедами", обидва збили сили ППО, - ОВА

шахеди

Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину двома Шахедами, їх збили.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що решта ночі в області минула тихо, без обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі, - ОВА. ФОТОрепортаж

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ППО (3346) дрони (5032) Дніпропетровська область (3958)


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