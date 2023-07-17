Доба на Харківщині: ракетний удар по Харкову, обстріли Вовчанська, Куп’янського та Богодухівського районів, - ОВА

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією РФ, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30 та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 цивільна людина отримала поранення. На місце виїхали екстрені служби.

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У с. Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.