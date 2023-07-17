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Новини Агресія Росії проти України
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Російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

область,запорізька

За минулу добу військові РФ здійснили 55 обстрілів по 16 населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та іншим прифронтовим селам. Двічі ворог обстріляв з РСЗВ Гуляйполе та Верхню Терсу, а також завдав авіаційний удар по Новодарівці", - йдеться в повідомленні. 

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ минулої доби завдали 52 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, - ОВА. ФОТО

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