Російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
За минулу добу військові РФ здійснили 55 обстрілів по 16 населених пунктів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та іншим прифронтовим селам. Двічі ворог обстріляв з РСЗВ Гуляйполе та Верхню Терсу, а також завдав авіаційний удар по Новодарівці", - йдеться в повідомленні.
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