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Український режисер та військовий Сенцов потрапив під обстріл на фронті

олег,сенцов

Український режисер і військовослужбовець Збройних сил України, колишній політв’язень Росії Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл під час виконання бойового завдання на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.

Бредлі знов врятував нам життя.

Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди.

У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую", - написав він.

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Український режисер та військовий Сенцов потрапив під обстріл на фронті 01

Автор: 

обстріл (29612) Сенцов Олег (899)


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Топ коментарі
+50
Боже, бережи його
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17.07.2023 09:59 Відповісти
+48
Бережи вас Господь, воїни!
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17.07.2023 09:59 Відповісти
+37
Коли ми вже почуємо, що хтось зі "слуг" на фронті під обстріл потрапив?
Хіба що в Києві яйцями.
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17.07.2023 10:01 Відповісти
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Боже, бережи його
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17.07.2023 09:59 Відповісти
Бережи вас Господь, воїни!
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17.07.2023 09:59 Відповісти
may the force be with you !
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17.07.2023 09:59 Відповісти
Пане,Олеже,одужуйте! Життя Ваше надзвичайно цінне для України!
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17.07.2023 10:00 Відповісти
тримаємось
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17.07.2023 10:01 Відповісти
Здоров'я та перемоги тобі Козаче.
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17.07.2023 10:01 Відповісти
Коли ми вже почуємо, що хтось зі "слуг" на фронті під обстріл потрапив?
Хіба що в Києві яйцями.
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17.07.2023 10:01 Відповісти
ніколи.(( не почуємо.
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17.07.2023 10:18 Відповісти
Слава Богу!
Одужуйте хлопці!
А ще трошки заліза, то не біда, нашому характеру стане у пригоді..)))
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17.07.2023 10:04 Відповісти
Тільки тепер йому не можна робити МРТ.
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17.07.2023 10:17 Відповісти
Буде Мир, буде більше часу, буде нагода і можливість повиймати усе зайве!
Якщо треба буде...
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17.07.2023 10:32 Відповісти
рентген

До речі, незрозуміло, чому з ноги і руки скалки не можна витягти. Це ж не десь біля сердся.
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17.07.2023 10:44 Відповісти
Рентген не все покаже. В таких випадках роблять КТ (комп'ютерна томограма), цей тип томографів не генерує сильного магнітного поля. Але про це треба неодмінно пам'ятати.
Іноді уламки залягають дуже близько до нервів, або вони дрібні та їх настільки багато, що поодинці витягнути нереально.
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17.07.2023 10:48 Відповісти
Н-да ... Тепер він буде у аеропортах під рамкою "дзвеніти".
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17.07.2023 11:57 Відповісти
Не факт. Рамка реагує на велику масу металу, такі уламки дістають.
Ходять люди через рамку з металевими гудзиками - і нічого.
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17.07.2023 11:58 Відповісти
Тримайся друже. Все буде Україна!
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17.07.2023 10:08 Відповісти
Він давно на передовій і це вже не перший раз....Бережи себе!...
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17.07.2023 10:13 Відповісти
Боляче звичайно, але добре що живі залишились.
З Богом і до перемоги !
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17.07.2023 10:32 Відповісти
Слава богу, що бредлі вас захистили. Хай божа матінка охороняє і заступає.
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17.07.2023 10:33 Відповісти
Что будет с человеком, которого покусала русня - объясняют ученые
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17.07.2023 10:44 Відповісти
Todi on stanet kak hodiachi mertvec , kak v seriale adnaimionnom
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17.07.2023 10:52 Відповісти
Обов'язково до прочитання тим, хто волає про недостатньо швидкий наступ ЗСУ. Олегу Геннадійовичу швидкого одужання.
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17.07.2023 10:46 Відповісти
Невидимою своєю рукою накрий Господи кожного захисника України,бережи їх, як свою власність ,від смерті і каліцтва ,а український дім (УКРАЇНУ)від рашистської руйнації...
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17.07.2023 11:03 Відповісти
🙏🙏🙏
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17.07.2023 12:21 Відповісти
Господи, спаси та збережи р.Т. Олега !
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17.07.2023 11:12 Відповісти
ВІЙСЬКОВА МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ ДІСТАЛА ПОРАНЕННЯ У ВАЖКИХ БОЯХ ПІД БАХМУТОМ

Відома військова, доброволець, керівниця інструкторських груп "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій (Олена Біленька) отримала поранення в ногу на фронті. Сталося це в районі Бахмута.

Про це сама військовослужбовиця повідомила на https://www.facebook.com/maruzvir/posts/*********************************************************************** Facebook .

"Ну, тільки не ********. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року. Мені нічого не треба, жить буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску", - написала Звіробій.

Вона зазначила, що у районі Кліщіївки продовжуються важкі бої з окупантами ("р************ і вони нас, і ми їх"), підрозділ військової потрапив під щільний артилерійський обстріл.
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17.07.2023 15:55 Відповісти
 
 