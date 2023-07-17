Український режисер та військовий Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Український режисер і військовослужбовець Збройних сил України, колишній політв’язень Росії Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл під час виконання бойового завдання на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.
"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.
Бредлі знов врятував нам життя.
Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди.
У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую", - написав він.
Топ коментарі
+50 Hanka Panyanka
показати весь коментар17.07.2023 09:59 Відповісти Посилання
+48 Панас Стець #551129
показати весь коментар17.07.2023 09:59 Відповісти Посилання
+37 Деніс Войцеховський
показати весь коментар17.07.2023 10:01 Відповісти Посилання
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Хіба що в Києві яйцями.
Одужуйте хлопці!
А ще трошки заліза, то не біда, нашому характеру стане у пригоді..)))
Якщо треба буде...
До речі, незрозуміло, чому з ноги і руки скалки не можна витягти. Це ж не десь біля сердся.
Іноді уламки залягають дуже близько до нервів, або вони дрібні та їх настільки багато, що поодинці витягнути нереально.
Ходять люди через рамку з металевими гудзиками - і нічого.
З Богом і до перемоги !
Відома військова, доброволець, керівниця інструкторських груп "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій (Олена Біленька) отримала поранення в ногу на фронті. Сталося це в районі Бахмута.
Про це сама військовослужбовиця повідомила на https://www.facebook.com/maruzvir/posts/*********************************************************************** Facebook .
"Ну, тільки не ********. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року. Мені нічого не треба, жить буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску", - написала Звіробій.
Вона зазначила, що у районі Кліщіївки продовжуються важкі бої з окупантами ("р************ і вони нас, і ми їх"), підрозділ військової потрапив під щільний артилерійський обстріл.