Український режисер та військовий Сенцов потрапив під обстріл на фронті

Український режисер і військовослужбовець Збройних сил України, колишній політв’язень Росії Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл під час виконання бойового завдання на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.

Бредлі знов врятував нам життя.

Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди.

У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую", - написав він.

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