Украинский режиссер и военный Сенцов попал под обстрел на фронте
Украинский режиссер и военнослужащий Вооруженных сил Украины, бывший политзаключенный России Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращению, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел.
Брэдли снова спас нам жизнь.
Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда.
У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо", – написал он.
Топ комментарии
+50 Hanka Panyanka
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+48 Панас Стець #551129
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+37 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.07.2023 10:01 Ответить Ссылка
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Хіба що в Києві яйцями.
Одужуйте хлопці!
А ще трошки заліза, то не біда, нашому характеру стане у пригоді..)))
Якщо треба буде...
До речі, незрозуміло, чому з ноги і руки скалки не можна витягти. Це ж не десь біля сердся.
Іноді уламки залягають дуже близько до нервів, або вони дрібні та їх настільки багато, що поодинці витягнути нереально.
Ходять люди через рамку з металевими гудзиками - і нічого.
З Богом і до перемоги !
Відома військова, доброволець, керівниця інструкторських груп "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій (Олена Біленька) отримала поранення в ногу на фронті. Сталося це в районі Бахмута.
Про це сама військовослужбовиця повідомила на https://www.facebook.com/maruzvir/posts/*********************************************************************** Facebook .
"Ну, тільки не ********. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року. Мені нічого не треба, жить буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску", - написала Звіробій.
Вона зазначила, що у районі Кліщіївки продовжуються важкі бої з окупантами ("р************ і вони нас, і ми їх"), підрозділ військової потрапив під щільний артилерійський обстріл.