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Украинский режиссер и военный Сенцов попал под обстрел на фронте

олег,сенцов

Украинский режиссер и военнослужащий Вооруженных сил Украины, бывший политзаключенный России Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращению, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел.

Брэдли снова спас нам жизнь.

Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда.

У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо", – написал он.

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Украинский режиссер и военный Сенцов попал под обстрел на фронте 01

обстрел (28290) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+50
Боже, бережи його
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17.07.2023 09:59 Ответить
+48
Бережи вас Господь, воїни!
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17.07.2023 09:59 Ответить
+37
Коли ми вже почуємо, що хтось зі "слуг" на фронті під обстріл потрапив?
Хіба що в Києві яйцями.
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17.07.2023 10:01 Ответить
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Боже, бережи його
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17.07.2023 09:59 Ответить
Бережи вас Господь, воїни!
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17.07.2023 09:59 Ответить
may the force be with you !
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17.07.2023 09:59 Ответить
Пане,Олеже,одужуйте! Життя Ваше надзвичайно цінне для України!
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17.07.2023 10:00 Ответить
тримаємось
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17.07.2023 10:01 Ответить
Здоров'я та перемоги тобі Козаче.
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17.07.2023 10:01 Ответить
Коли ми вже почуємо, що хтось зі "слуг" на фронті під обстріл потрапив?
Хіба що в Києві яйцями.
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17.07.2023 10:01 Ответить
ніколи.(( не почуємо.
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17.07.2023 10:18 Ответить
Слава Богу!
Одужуйте хлопці!
А ще трошки заліза, то не біда, нашому характеру стане у пригоді..)))
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17.07.2023 10:04 Ответить
Тільки тепер йому не можна робити МРТ.
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17.07.2023 10:17 Ответить
Буде Мир, буде більше часу, буде нагода і можливість повиймати усе зайве!
Якщо треба буде...
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17.07.2023 10:32 Ответить
рентген

До речі, незрозуміло, чому з ноги і руки скалки не можна витягти. Це ж не десь біля сердся.
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17.07.2023 10:44 Ответить
Рентген не все покаже. В таких випадках роблять КТ (комп'ютерна томограма), цей тип томографів не генерує сильного магнітного поля. Але про це треба неодмінно пам'ятати.
Іноді уламки залягають дуже близько до нервів, або вони дрібні та їх настільки багато, що поодинці витягнути нереально.
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17.07.2023 10:48 Ответить
Н-да ... Тепер він буде у аеропортах під рамкою "дзвеніти".
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17.07.2023 11:57 Ответить
Не факт. Рамка реагує на велику масу металу, такі уламки дістають.
Ходять люди через рамку з металевими гудзиками - і нічого.
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17.07.2023 11:58 Ответить
Тримайся друже. Все буде Україна!
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17.07.2023 10:08 Ответить
Він давно на передовій і це вже не перший раз....Бережи себе!...
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17.07.2023 10:13 Ответить
Боляче звичайно, але добре що живі залишились.
З Богом і до перемоги !
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17.07.2023 10:32 Ответить
Слава богу, що бредлі вас захистили. Хай божа матінка охороняє і заступає.
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17.07.2023 10:33 Ответить
Что будет с человеком, которого покусала русня - объясняют ученые
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17.07.2023 10:44 Ответить
Todi on stanet kak hodiachi mertvec , kak v seriale adnaimionnom
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17.07.2023 10:52 Ответить
Обов'язково до прочитання тим, хто волає про недостатньо швидкий наступ ЗСУ. Олегу Геннадійовичу швидкого одужання.
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17.07.2023 10:46 Ответить
Невидимою своєю рукою накрий Господи кожного захисника України,бережи їх, як свою власність ,від смерті і каліцтва ,а український дім (УКРАЇНУ)від рашистської руйнації...
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17.07.2023 11:03 Ответить
🙏🙏🙏
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17.07.2023 12:21 Ответить
Господи, спаси та збережи р.Т. Олега !
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17.07.2023 11:12 Ответить
ВІЙСЬКОВА МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ ДІСТАЛА ПОРАНЕННЯ У ВАЖКИХ БОЯХ ПІД БАХМУТОМ

Відома військова, доброволець, керівниця інструкторських груп "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій (Олена Біленька) отримала поранення в ногу на фронті. Сталося це в районі Бахмута.

Про це сама військовослужбовиця повідомила на https://www.facebook.com/maruzvir/posts/*********************************************************************** Facebook .

"Ну, тільки не ********. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року. Мені нічого не треба, жить буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску", - написала Звіробій.

Вона зазначила, що у районі Кліщіївки продовжуються важкі бої з окупантами ("р************ і вони нас, і ми їх"), підрозділ військової потрапив під щільний артилерійський обстріл.
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17.07.2023 15:55 Ответить
 
 