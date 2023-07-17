Украинский режиссер и военный Сенцов попал под обстрел на фронте

Украинский режиссер и военнослужащий Вооруженных сил Украины, бывший политзаключенный России Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращению, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел.

Брэдли снова спас нам жизнь.

Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда.

У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо", – написал он.

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