Росіяни стягують резерви до Бахмуту, щоб зберегти свої позиції, - Череватий

Російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ворог найбільше хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Тому він стягує туди постійно свої резерви, він намагається іноді контратакувати, але ми спостерігаємо за тенденціями, ми постійно вражаємо ворога вогнем, гасимо ці спроби контратакувати нас. За весь останній час у ворога успіхів у контратаках не було", - пояснив він.

Череватий зазначив, що на східному напрямку найбільш активними напрямками є Бахмустський та Лимано-Куп'янський. Протягом доби сталося понад 15 бойових зіткнень.

"У нашій операційній зоні було завдано більше 1 150 артилерійських ударів різного типу мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ, сталося 15 бойових зіткнень, в ході яких 121 окупант був знищений, 256 - поранені. Знищено 4 ворожі танки , 2 міномети, у тому числі 240-мм самохідний міномет "Тюльпан", 2 безпілотні апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе "КУБ", 5 одиниць автомобільної ворожої техніки", - додав речник.

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