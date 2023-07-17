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Новини Війна
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Росіяни стягують резерви до Бахмуту, щоб зберегти свої позиції, - Череватий

бахмут

Російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ворог найбільше хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Тому він стягує туди постійно свої резерви, він намагається іноді контратакувати, але ми спостерігаємо за тенденціями, ми постійно вражаємо ворога вогнем, гасимо ці спроби контратакувати нас. За весь останній час у ворога успіхів у контратаках не було", - пояснив він.

Череватий зазначив, що на східному напрямку найбільш активними напрямками є Бахмустський та Лимано-Куп'янський. Протягом доби сталося понад 15 бойових зіткнень.

"У нашій операційній зоні було завдано більше 1 150 артилерійських ударів різного типу мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ, сталося 15 бойових зіткнень, в ході яких 121 окупант був знищений, 256 - поранені. Знищено 4 ворожі танки , 2 міномети, у тому числі 240-мм самохідний міномет "Тюльпан", 2 безпілотні апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе "КУБ", 5 одиниць автомобільної ворожої техніки", - додав речник.

Читайте: За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 7 кв.км території. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні на Куп’янщині, - Міноборони

Автор: 

Бахмут (1563) Череватий Сергій (166)


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Ці резерви мали б йти на південь, але хто русні винен, що вони самі собі придумали цей "сталінград", з якого тепер "ні шагу назад"?
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17.07.2023 10:14 Відповісти
на півдні Ахмат-чай біля Енергодара сидить на відпочинку,очікує коли "ваньки" будуть відступати,а поки насолоджуються літом,купаються ,засмагають свої бороди.
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17.07.2023 10:32 Відповісти
щоб зберегти свої позиції....tak tam vzhe i tak vse trupami zasipano , malo ?
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17.07.2023 10:16 Відповісти
Ніколи не буває забагато дохлої русні.
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17.07.2023 10:35 Відповісти
amen
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17.07.2023 10:40 Відповісти
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17.07.2023 10:28 Відповісти
Проскочило повідомлення про якісь "погані новини з Бахмута"... хто знає?
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17.07.2023 20:34 Відповісти
 
 