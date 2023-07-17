Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, фіксується незначне зниження, - Енергоатом
Станом на 09:00 17 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що рівень води наразі становить 16,43 м.
"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти", - написали в "Енергоатомі".
Також вони уточнили, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
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Ksenia VB
показати весь коментар17.07.2023 10:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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