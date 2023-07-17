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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, фіксується незначне зниження, - Енергоатом

заес

Станом на 09:00 17 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що рівень води наразі становить 16,43 м.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти", - написали в "Енергоатомі".

Також вони уточнили, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, фіксується незначне зниження, - Енергоатом 01

Автор: 

Енергоатом (1649) Запорізька АЕС (1435) Каховська ГЕС (571)


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Я от думаю на які ж теми зніматимуть комедії. Може про цей реактор.
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17.07.2023 10:43 Відповісти
 
 