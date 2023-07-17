Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, фіксується незначне зниження, - Енергоатом

Станом на 09:00 17 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що рівень води наразі становить 16,43 м.



"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти", - написали в "Енергоатомі".



Також вони уточнили, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним, - Енергоатом