В окупованому Сєверодонецьку активізуються мародери, - ОВА

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку частішають випадки мародерства.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У Сєверодонецьку майже не залишилося квартир, де не побували би мародери. Якщо раніше вони, переважно, зламували житло тих, хто поїхав, то віднедавна взялися за домівки сєвєродончан, які залишаються в місті. Відслідковують, коли люди поїдуть до Луганська за оформленням документів, або навіть за місто, і пробираються в квартиру", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисогора, траплялися випадки, коли під час спроби мародерства господарі перебували удома.

"Та навіть в цьому випадку довести щось малоймовірно – мобільного зв’язку в місті немає, окупаційні правоохоронні органи не працюють. Мародери відчувають безкарність", - додав очільник ОВА.

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