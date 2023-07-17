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В окупованому Сєверодонецьку активізуються мародери, - ОВА

сєверодонецьк

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку частішають випадки мародерства.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У Сєверодонецьку майже не залишилося квартир, де не побували би мародери. Якщо раніше вони, переважно, зламували житло тих, хто поїхав, то віднедавна взялися за домівки сєвєродончан, які залишаються в місті. Відслідковують, коли люди поїдуть до Луганська за оформленням документів, або навіть за місто, і пробираються в квартиру", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисогора, траплялися випадки, коли під час спроби мародерства господарі перебували удома.

"Та навіть в цьому випадку довести щось малоймовірно – мобільного зв’язку в місті немає, окупаційні правоохоронні органи не працюють. Мародери відчувають безкарність", - додав очільник ОВА.

Також читайте: Окупанти в Сєверодонецьку "мобілізують" відвідувачів держустанов, - ОВА

Автор: 

мародерство (341) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4902)


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Мародери відчувають безкарність,..... а що ж ви хотіли? ....Рускій мір прішол
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17.07.2023 10:35 Відповісти
Ті, хто виїхав, навряд чи прихопили з собою унітази. Мародерам клондайк.
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17.07.2023 10:37 Відповісти
Не знаєте, що з тим сміттям робити?? піймали - ліквідували на місці... хай смердить.
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17.07.2023 10:41 Відповісти
В "окупованому"
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17.07.2023 10:44 Відповісти
Мародери ? Чи перевдягнуті кацапські вєжлівіє салдати ?
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17.07.2023 11:30 Відповісти
Мешканці впевнені що це Правий Сектор, точно кажу )))))
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17.07.2023 11:41 Відповісти
 
 