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Новини
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Кулеба вирушає з дипломатичним візитом до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку з дводенним робочим візитом. 17 липня він візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у понеділок, 17 липня, Кулеба візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України та заході високого рівня до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня Дмитро Кулеба виступить на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Міністр також проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також поспілкується із групою постійних представників африканських держав при ООН",  - додали в МЗС.

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Автор: 

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Щоби ЩО ?
Толку з Кулєби як і з Рєзнікова
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17.07.2023 10:46 Відповісти
Гутьєрешу памперси !
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17.07.2023 10:49 Відповісти
У шльопках хоч?

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17.07.2023 10:51 Відповісти
Це в нас інститути починають працювати, чи мені здалося?
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17.07.2023 10:55 Відповісти
просирання держкоштів...
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17.07.2023 11:03 Відповісти
Шо, знов пояснювати те, шо мав на увазі нарік після Вільнюсу. Всесвітня ганьба українського плебсу.
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17.07.2023 11:11 Відповісти
Кулеба - дипломат? Оце так новина.
А чому не Олесю Іващук?
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17.07.2023 11:23 Відповісти
купіть дурнику класичні туфлі
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17.07.2023 12:24 Відповісти
 
 