Кулеба вирушає з дипломатичним візитом до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку з дводенним робочим візитом. 17 липня він візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у понеділок, 17 липня, Кулеба візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо агресії Росії проти України та заході високого рівня до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня Дмитро Кулеба виступить на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Міністр також проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також поспілкується із групою постійних представників африканських держав при ООН", - додали в МЗС.

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