Вагнерівці почали навчати білоруських спецпризначенців, - Центр національного спротиву

Найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням білоруських партизанів, в районі Цель-Осиповичі вже розмістилося 700 вагнерівців зі зброєю. Тим часом в білоруській армії сформували три загони спеціального призначення які будуть проходити курси під керівництвом терористів з ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними завданнями вагнерівців є передача бойового досвіду, диверсійна та контрдиверсійна підготовка. Таким чином фактично армія Білорусі переймає досвід терористів та вбивць.

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Нагадаємо, у Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.