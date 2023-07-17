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Вагнерівці почали навчати білоруських спецпризначенців, - Центр національного спротиву

вагнер,білорусь,пвк,вагнерівці

Найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням білоруських партизанів, в районі Цель-Осиповичі вже розмістилося 700 вагнерівців зі зброєю. Тим часом в білоруській армії сформували три загони спеціального призначення які будуть проходити курси під керівництвом терористів з ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними завданнями вагнерівців є передача бойового досвіду, диверсійна та контрдиверсійна підготовка. Таким чином фактично армія Білорусі переймає досвід терористів та вбивць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські прикордонники відстежують переміщення "вагнерівців" у Білорусі

Нагадаємо, у Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Автор: 

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543) Центр національного спротиву (836)


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Топ коментарі
+3
***** робить з БРСР аналог ЛДНР - проксі-держави, руками якої можна вести гібридну (а тепер, якщо треба, то і ядерну) війну з Заходом.
У разі успіху профіт отримує росія. У разі програшу, "ми тут ні прі чьом, ето он сам всьо затєял".
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17.07.2023 13:41 Відповісти
+3
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17.07.2023 13:43 Відповісти
+2
Бібер і Долік навчають спецуру бульбоФюрера?
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17.07.2023 13:43 Відповісти
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Як в дупу чпокатись?? Чи як на "убой" бігти, скиглячи при цьому за пригожина, за матушку підараССію..
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17.07.2023 13:38 Відповісти
Окремий урок про завертання у пакет
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17.07.2023 15:06 Відповісти
***** робить з БРСР аналог ЛДНР - проксі-держави, руками якої можна вести гібридну (а тепер, якщо треба, то і ядерну) війну з Заходом.
У разі успіху профіт отримує росія. У разі програшу, "ми тут ні прі чьом, ето он сам всьо затєял".
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17.07.2023 13:41 Відповісти
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17.07.2023 13:42 Відповісти
Бібер і Долік навчають спецуру бульбоФюрера?
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17.07.2023 13:43 Відповісти
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17.07.2023 13:43 Відповісти
А до цього кікому було їх навчати? Досить пропаганду поварят проводити. З них вчителі як з канібала веган.
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17.07.2023 13:45 Відповісти
Бункерний карлик піде на будь-яке приниження, заради нашого знищення?
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17.07.2023 13:46 Відповісти
Так по йух що аж невдобно…
Навчають бути м'ясом гарматним..
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17.07.2023 13:50 Відповісти
Першими їх поженуть на заміновану нами дорогу...а потім, спокійно, по їхнім тілам...
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17.07.2023 13:51 Відповісти
«Ты, простофиля Жак, добрый мой крестьянин, знай свое дело - свой плуг, свою борону, свою кирку или лопату, - а мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота - заплатить за их труд из своего кармана, и только… " (Вальтер Скотт "Квентин Дорвард")
Лука вже не довіряє своєму стаду Тому створює, мабуть, собі , "іноземну гвардію" А годувать його будуть " стаящие в насочках, на лавочках, пратестанты"
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17.07.2023 13:52 Відповісти
А я тільки «Айвенго» читав...у 7-ому класі, колись, проходили...
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17.07.2023 13:53 Відповісти
Слвабак! Я перечитав Скотта майже всього
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17.07.2023 13:55 Відповісти
Так я ж багато чого іншого перечитав...як іноземного, так і, здебільшого, й нашого українського...
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17.07.2023 14:14 Відповісти
А т думаєш - я читав тільки Скотта? У мене власна бібліотека налічує десь три тисячі книжок
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17.07.2023 14:21 Відповісти
Ого , ціла хата - читальня !
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17.07.2023 14:33 Відповісти
Ага Особливо довідкова Одна кулінарія - під сотню книжок Півсвіту на полиці
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17.07.2023 14:38 Відповісти
«хатітє чтобі біла как в Украінє!?» і як результат, національну армію білорусів навчають зондер команди кацапських злочинців, щоб вбивати сусідній нарід. Ось до чого приводить «я палітікай нєінтєрєсуюсь» і «какая разніца на какой язікє».
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17.07.2023 13:57 Відповісти
Главное научат как снимать обувь с убитых и грабить раненных.
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17.07.2023 14:12 Відповісти
 
 