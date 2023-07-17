На Харківщині оголошено примусову евакуацію 194 дітей з 10 населених пунктів, - Мінреінтеграції

17 липня під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Міністерства з питань реінтеграції.

Зазначається, що члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Харківської ОВА про оголошення примусової евакуації 194 дітей із 10 населених пунктів Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району, де цього вимагає безпекова ситуація через ворожі обстріли.

"Примусова евакуація дітей буде проведена з міста Вовчанськ і сіл Варварівка, Красний Яр, Миколаївка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Караїчне, Охрімівка, Мала Вовча, Огірцеве. Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком у безпечних районах Харківщини", - ідеться в повідомленні.

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З питань евакуації з Харківської області протрібно звертатися до представників місцевої влади. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.