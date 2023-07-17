На Харьковщине объявлена принудительная эвакуация 194 детей из 10 населенных пунктов, - Минреинтеграции

17 июля под председательством вице-премьера Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Министерства по вопросам реинтеграции.

Отмечается, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Харьковской ОВА об объявлении принудительной эвакуации 194 детей из 10 населенных пунктов Волчанской городской территориальной громады Чугуевского района, где этого требует ситуация с опасностью из-за вражеских обстрелов.

"Принудительная эвакуация детей будет проведена из города Волчанск и сел Варваровка, Красный Яр, Николаевка, Волчанские Хутора, Волоховка, Караическое, Охримовка, Малая Волчья, Огорцево. Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом в безопасных районах Харьковщины", - говорится в сообщении.

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По вопросам эвакуации из Харьковской области следует обращаться к представителям местных властей. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.