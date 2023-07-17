Росіяни обстріляли Межівську громаду на Дніпропетровщині

17 липня російська армія обстріляла Синельниківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку ворог обстріляв Межівську громаду Синельниківського району на межі з Донецькою областю. Пошкоджено 3 приватні житловібудинки", - ідеться в повідомленні.

На щастя, як зазначили в ОВА, обійшлося без жертв та поранених.

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