Татаров провів зустріч із бізнесом "за зачиненими дверима"

В Офісі Президента провели зустріч координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У зустрічі взяли участь: заступники керівника ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров, заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

Від бізнесу до засідання долучилися: CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов.

"Є випадки справді неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців. Утім, є випадки, коли бізнес порушував законодавство, а державі, судячи з усього, було завдано збитків. Тож знаходитимемо компромісні рішення щодо кейсів у межах чинного законодавства та змінюватимемо закони там, де це необхідно", – зазначив Шурма.

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В ОП наголосили, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни варто внести, щоб уникнути двоякого тлумачення положень законів.

Заплановано, що подібні зустрічі відбуватимуться в Офісі Президента щотижня.