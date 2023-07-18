Татаров провів зустріч із бізнесом "за зачиненими дверима"
В Офісі Президента провели зустріч координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
У зустрічі взяли участь: заступники керівника ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров, заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.
Від бізнесу до засідання долучилися: CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов.
"Є випадки справді неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців. Утім, є випадки, коли бізнес порушував законодавство, а державі, судячи з усього, було завдано збитків. Тож знаходитимемо компромісні рішення щодо кейсів у межах чинного законодавства та змінюватимемо закони там, де це необхідно", – зазначив Шурма.
В ОП наголосили, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни варто внести, щоб уникнути двоякого тлумачення положень законів.
Заплановано, що подібні зустрічі відбуватимуться в Офісі Президента щотижня.
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ПРАЦЮВАТИ В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА
і курує правоохоронний напрям.
Чому? Можливо, володіє надто цінною інформацією
або ж зручний владі своїми підходами до роботи і концентрацією впливу на низку важливих органів: ОГП, СБУ, ДБР та інші.
попри всі скандали Рєзніков перебуває на високій посаді міністра оборони..
Єрмак продовжує бути головою Офіса президента
С таким оточенням скоро президент Зеленський стане мало відрізнятися від Лукашенка
За традицією українського істеблішменту, такі святкування проливають світло на чимало впливових зв'язків.
"Українська правда" зафіксувала гостей заміського ресторанного комплексу в Конча-Заспі,
серед яких були політики й високопоставлені правоохоронці. У тому числі, й ті,
хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова".
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/
На святі в заміському ресторанному комплексі був присутній заступник голови Національної поліції та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Його теща володіє кількома обʼєктами нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі «Укрбуду».
Також серед гостей на святі був заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.
Крім того, на святкування прийшли колишні та чинні посадовці правоохоронних органів.
https://beztabu.net/oleg-tatarov-vidsvyatkuvav-den-narodzhennya-v-otochenni-musoriv_n73772
Журналисты «Украинской правды» https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/ заметили его на праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента https://www.radiosvoboda.org/a/tatarov-ofis-prezidenta-nabu-sytnyk/30976735.html Олега Татарова .
https://hromadske.ua/ru/posts/novye-druzya-tatarova-vmesto-staryh-druzej-zelenskogo-chto-sluchilos-v-ofise-genprokurora-i-sbu
президент, парламент, Кабинет министров.
И НЕофициальная система: Офис президента.
Поручился за него.
Выбил у президента очень широкие неофициальные полномочия для Татарова.
Ответственность на президенте, но Татаров всех «держит в кулаке».