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Татаров провів зустріч із бізнесом "за зачиненими дверима"

шурма,оп,татров

В Офісі Президента провели зустріч координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У зустрічі взяли участь: заступники керівника ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров, заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

Від бізнесу до засідання долучилися: CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов.

"Є випадки справді неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців. Утім, є випадки, коли бізнес порушував законодавство, а державі, судячи з усього, було завдано збитків. Тож знаходитимемо компромісні рішення щодо кейсів у межах чинного законодавства та змінюватимемо закони там, де це необхідно", – зазначив Шурма.

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В ОП наголосили, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни варто внести, щоб уникнути двоякого тлумачення положень законів.

Заплановано, що подібні зустрічі відбуватимуться в Офісі Президента щотижня.

Автор: 

Офіс Президента (2035) Татаров Олег (429) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+93
ППЦ це якесь нац кримінальне угрупування а не офіс президента
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18.07.2023 00:30 Відповісти
+75
После такого заголовка дальше можно не читать....
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18.07.2023 00:28 Відповісти
+72
"я пригласил вас, господа, делать свои взносы. гундосый подтвердит мои полномочия!"
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18.07.2023 00:29 Відповісти
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Забудь про Стерненка. Він вже продався офісу єрмака.
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18.07.2023 12:21 Відповісти
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18.07.2023 11:37 Відповісти
Гундосій точно знає що по чому?
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18.07.2023 11:40 Відповісти
ПОПРИ ВСІ СКАНДАЛИ І ПІДОЗРИ В КОРУПЦІЇ, ТАТАРОВ ПРОДОВЖУЄ

ПРАЦЮВАТИ В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА
і курує правоохоронний напрям.



Чому? Можливо, володіє надто цінною інформацією

або ж зручний владі своїми підходами до роботи і концентрацією впливу на низку важливих органів: ОГП, СБУ, ДБР та інші.
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18.07.2023 11:41 Відповісти
Баранів запросили до вовків.... Це вже нижче плінтуса ....
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18.07.2023 11:46 Відповісти
Вирішували, хто кого і за скільки буде кришувати. Члени кротячого бандформування Зеленського-Єрмака-Татарова скоро стануть олігархами, тому закон "про олігархів" не на часі. Почекає...
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18.07.2023 11:47 Відповісти
Що ж дивуватися?

попри всі скандали Рєзніков перебуває на високій посаді міністра оборони..
Єрмак продовжує бути головою Офіса президента

С таким оточенням скоро президент Зеленський стане мало відрізнятися від Лукашенка
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18.07.2023 11:47 Відповісти
А хіба він зараз відрізняється ?
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18.07.2023 11:56 Відповісти
Парадокс! Багато українців ненавидять свою владу не менше, ніж москалів. І це під час війни з москалями. Зеленсько-єрмако-татаровим треба було добряче постаратись...
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18.07.2023 11:50 Відповісти
Ми маємо ненавидіти російських військових, але любити російське ФСБ? Цікава логіка !
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18.07.2023 11:54 Відповісти
Вы в каком полку служили? Крепитесь! Заграница нам поможет! Остапа (Татарова) понесло...
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18.07.2023 11:53 Відповісти
На початку вересня (2021) він (ТАТАРОВ) святкував свій 39-й день народження

За традицією українського істеблішменту, такі святкування проливають світло на чимало впливових зв'язків.

"Українська правда" зафіксувала гостей заміського ресторанного комплексу в Конча-Заспі,

серед яких були політики й високопоставлені правоохоронці. У тому числі, й ті,

хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова".

https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/
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18.07.2023 12:02 Відповісти
На дні народженні заступника глави Офісу Президента Олега Татарова були правоохоронці, ПОВʼЯЗАНІ З РОЗСЛІДУВАННЯМ ЙОГО СПРАВИ
На святі в заміському ресторанному комплексі був присутній заступник голови Національної поліції та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Його теща володіє кількома обʼєктами нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі «Укрбуду».

Також серед гостей на святі був заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

Крім того, на святкування прийшли колишні та чинні посадовці правоохоронних органів.

https://beztabu.net/oleg-tatarov-vidsvyatkuvav-den-narodzhennya-v-otochenni-musoriv_n73772

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18.07.2023 12:10 Відповісти
Временным главой СБУ Зеленский назначил первого заместителя Баканова https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-naznachil-vasiliya-malyuka-vremennym-glavoj-sbu-chto-o-nem-izvestno Василия Малюка .

Журналисты «Украинской правды» https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/ заметили его на праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента https://www.radiosvoboda.org/a/tatarov-ofis-prezidenta-nabu-sytnyk/30976735.html Олега Татарова .

https://hromadske.ua/ru/posts/novye-druzya-tatarova-vmesto-staryh-druzej-zelenskogo-chto-sluchilos-v-ofise-genprokurora-i-sbu
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18.07.2023 12:23 Відповісти
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18.07.2023 12:22 Відповісти
В Украине есть официальная структура власти:

президент, парламент, Кабинет министров.

И НЕофициальная система: Офис президента.
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18.07.2023 12:28 Відповісти
Ермак в этой системе - человек, который предложил Татарова Зеленскому.

Поручился за него.

Выбил у президента очень широкие неофициальные полномочия для Татарова.

Ответственность на президенте, но Татаров всех «держит в кулаке».
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18.07.2023 12:33 Відповісти
Після турборежиму зе-покидьків Україну треба буде відновлювати з нуля по всім напрямкам
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18.07.2023 12:28 Відповісти
І знищувати мразоту зелену. Непокаране зло - повертається. Доведено: партія ригионаф= опзж.
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18.07.2023 12:56 Відповісти
Це так Віслюк сприйняв заклики Президента Литви боротися із 5 колоною на саміті НАТО.
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18.07.2023 12:54 Відповісти
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