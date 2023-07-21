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Новини
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США відстежуватимуть дії Росії в Чорному морі, - Кірбі

джон,кірбі

Сполучені Штати Америки після виходу РФ із "зернової угоди" наголосили, що будуть відстежувати діяльність Росії в Чорному морі.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

У США зазначили, що вони закликають Російську Федерацію повернутися до виконання умов "зернової угоди", адже цивільні кораблі намаються доставити продовольство людям, які цього потребують.

"Ми, вочевидь, продовжуємо закликати Росію повернутися до "зернової угоди", і ми дуже уважно стежитимемо за тим, як вони вирішать поводитися в цьому зв’язку",- сказав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не планують військову блокаду Чорного моря через зрив Росією "зернової угоди", - Кірбі

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог. А в Міноборони РФ пригрозили "залученням до війни" країнам, судна яких направлять до портів України

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивши зернову угоду, Путін заробляє гарний прибуток, - Боррель

Автор: 

США (22568) Чорне море (1661) Кірбі Джон (526) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+5
Будут наблюдать издалека трясущимися губами.

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21.07.2023 01:28
+4
Я може не розуміюся на політиці,тому й не йду в президенти,як деякі.Але поясніть як може одна країна протиставляти себе всьому світу,порушувати всі міжнародні конвенції і закони,а світ уважно спостерігає як гинуть люди.
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21.07.2023 02:53
+3
А у вас, наші шановні "партнери", мабуть, з'явився цілий відокремлений підрозділ ЦРУ, який "відстежує." Де сидять білозубі огєнти, які ставлять на папірчику галочки з кожним ракетним обстрілом України. І ще є спецагент, який в кінці дня цей папірчик з'їдає. Чого на папері? Бо є страх, що серед співробітників розвідки виявиться черговий сноуден чи тейшейра, який зіллє в мережу секретні дані, і тоді #прутіннападе, і буде #страшнаескалація.
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21.07.2023 01:07
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А у вас, наші шановні "партнери", мабуть, з'явився цілий відокремлений підрозділ ЦРУ, який "відстежує." Де сидять білозубі огєнти, які ставлять на папірчику галочки з кожним ракетним обстрілом України. І ще є спецагент, який в кінці дня цей папірчик з'їдає. Чого на папері? Бо є страх, що серед співробітників розвідки виявиться черговий сноуден чи тейшейра, який зіллє в мережу секретні дані, і тоді #прутіннападе, і буде #страшнаескалація.
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21.07.2023 01:07 Відповісти
Пане Корво,ну чого з*явився?Вийшла дівчинина з декретної відпустки-а їй свіжа робота.Тепер всі паперові рапорти введе в комп*ютерну базу,ну ще позвонить подрузі-хай передасть,що США стурбовані,або повідомить найстрашнішу новину-де зараз авіаносець кацапів-"Кузнєцов".Ну типу-димів наближаючих смертельну небезпеку,поки ще не видно...
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21.07.2023 10:02 Відповісти
Будут наблюдать издалека трясущимися губами.

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21.07.2023 01:28 Відповісти
Какие-то извращенцы. Нравится подсматривать, как разрушается мирная инфраструктура?
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21.07.2023 01:49 Відповісти
Можно оно серіал комедійний безкоштовно зняти..
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21.07.2023 02:09 Відповісти
Я може не розуміюся на політиці,тому й не йду в президенти,як деякі.Але поясніть як може одна країна протиставляти себе всьому світу,порушувати всі міжнародні конвенції і закони,а світ уважно спостерігає як гинуть люди.
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21.07.2023 02:53 Відповісти
Пане сам не свій-нащо вам та політика,притримуйтесь своїх же принципів-і сам інкогніто,і в президенти тому не пішов,бо в політиці ні гу-гу,як деякі...Задумаєтесь-раз,поставите ще подібне питання-два,і захочеться стати президентом,чи щось зрозуміти...
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21.07.2023 09:55 Відповісти
Будут отслеживать с того самого MQ-9 Рипера, что 14 марта в международном воздушном пространстве над Черным сбил российский самолет Су-27. Отчего США, изрядно пересрав, больше там просто не летают.
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21.07.2023 06:07 Відповісти
"відстежуватимуть дії Росії в Чорному морі недостатньо"...
4 есмінці на контролі буде саме то....
і да - як хто не помітив - це вже 3я світова!
бункерний карлик не хоче сам іти з цього світу - він хоче забрати з собою всіх - ну всіх так всіх..
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21.07.2023 06:22 Відповісти
А до сегодня не видстежувалы? 😀
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21.07.2023 06:28 Відповісти
і толку,
кацапи зібʼють ще один безпілотник сша а ті у відповідь нічого не зроблять
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21.07.2023 09:13 Відповісти
Коли відстежать зафіксують і буде стурбованість?....1,7 місяців війни немає вже слів окрім матюків.
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21.07.2023 16:23 Відповісти
 
 