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Кіркоров, Охлобистін, Михалков, Чичеріна: Канада запровадила санкції проти російських артистів

росія,санкції

Уряд Канади запровадив нові обмежувальні заходи проти представників сфери культури та освіти Росії, які використовують мистецтво для пропаганди війни в Україні.

Про це повідомляє пресцентр уряду Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається у заяві канадського уряду, країна запроваджує санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення Росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в РФ, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.

Також читайте: "Цей хлопчик з України, подивися йому у вічі, сука": Путініста Кіркорова зустріли на одній з вулиць Монако. ВIДЕО

Список підсанкційних осіб:

- Філіп Бедросович Кіркоров

- Іван Іванович Охлобистін

- Микита Сергійович Михалков

- Заріфа Пашаєвна Мгоян

- Марія Василівна Федосєєва-Шушкина

- Ярослав Юрійович Дронов

- Ольга Борисівна Кормухіна

- Тимур Ільдарович Юнусов

- Дмитро Вадимович Харятян

- Йосип Ігорович Пригожин

-Алла Юріївна Перфілова

- Олександр Феліксович Скляр

- Юлія Дмитрівна Чичеріна

- Валерій Миколайович Фальков

- Ольга Борисівна Любімова

- Алла Юріївна Манілова

- Михайло Борисович Піотровський

- Олексій Леонідович Костильов

- Геннадій Якович Темніков.

Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти новостворених структур на окупованих Росією територіях України. До списку потрапило 17 організацій.

Автор: 

Канада (2187) Кіркоров Філіп (34) санкції (11773) Охлобистін Іван (23)


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Топ коментарі
+18
Что то давно в информпространстве не видно и не слышно морального урода и потомственного приспособленца лизущего задницу любой власти Никитки Михалкова. Затихла гнида поняв что ФСЕЕЕ, затихла и затаилась мразь.
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21.07.2023 06:30
+14
Эта мразь готовая служить хоть коммунистам хоть фашистам хоть сатане видимо совместно со своим выводком придумывают разные оправдательные версии что бы не заехать на кичу. Это у них от дедов-прадедов. Они при любой власти оставались на плаву. Как говориться деды лизали и он лижет и дети его с внуками и правнуками лижут и будут лизать.
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21.07.2023 06:51
+13
Тільки це не артисти, це паяци, шути та долбойоби місцевого розливу
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21.07.2023 06:43
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Что то давно в информпространстве не видно и не слышно морального урода и потомственного приспособленца лизущего задницу любой власти Никитки Михалкова. Затихла гнида поняв что ФСЕЕЕ, затихла и затаилась мразь.
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21.07.2023 06:30 Відповісти
Одним оком заглянув у пекло і злякався. Сподівається, що святий Петро, що стоїть у воротах раю, якось про його витівки забуде.
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21.07.2023 06:48 Відповісти
Є досить цікава гумореска про померлого Михалкова, щоправда, про папу Сергєя-гімнопісца та його зустріч із Раєм та Адом.
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"Смерть гимнософиста"

- Это что? - святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. - Опять небось справка о праведности из РПЦ? Ну не действуют у нас кирюхины грамоты, устал я говорить. Устал.
- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.
- Что набросали?
- Гимн.
- Акафист? Или что?
- Гимн. Гимн Царствия небесного.
Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:

Гордись, обитатель небесного рая,
Теперь ты спасен, и прославлен в веках.
Одна ты на небе, одна ты такая,
Хранимая богом страна в облаках!
Славься Спаситель наш и Богородица,
Славься седой охранитель ключей!
Партия праведных к небу возносится
В ясном сиянии светлых лучей.

- А вы, собственно, кто? - спросил изумленный Петр.
- Вы что, не узнали?
- А, ну да, так вам и не сюда, собственно, - пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса.
Почувстовав, как облако уходит из под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот, и начал торопливо записывать:

Сквозь дыры в земле ад сияет нам ярко,
И дьявол великий нам путь озарил!
Министр и премьер, хлебороб и доярка, -
Здесь хватит на всех сковородок и вил.
Славься подземное наше узилище…
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21.07.2023 07:29 Відповісти
Эта мразь готовая служить хоть коммунистам хоть фашистам хоть сатане видимо совместно со своим выводком придумывают разные оправдательные версии что бы не заехать на кичу. Это у них от дедов-прадедов. Они при любой власти оставались на плаву. Как говориться деды лизали и он лижет и дети его с внуками и правнуками лижут и будут лизать.
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21.07.2023 06:51 Відповісти
Михалковы всегда если колебались то только вместе с генеральной линией партии даже под Хрущева прогибались.
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21.07.2023 06:52 Відповісти
Клан Михалковых является прекрасной иллюстрацией, что такое идеальные приспособленцы. Пока Сергей Михалков пел оды Сталину, его младший брат Михаил (на фото вверху) служил во время ВОВ в СС, а позже в КГБ и у «гипнотизёра» Мессинга.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/51975-brat_mihalkova_byl_ofitserom_ss_a_predki_medvedeva_rasstreljali_tsarja_nemnogo_interesnyh_faktov
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21.07.2023 09:59 Відповісти
https://antikor.com.ua/ru/articles/51975-brat_mihalkova_byl_ofitserom_ss_a_predki_medvedeva_rasstreljali_tsarja_nemnogo_interesnyh_faktov https://antikor.com.ua/ru/articles/51975-brat_mihalkova_byl_ofitserom_ss_a_predki_medvedeva_rasstreljali_tsarja_nemnogo_interesnyh_faktov
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21.07.2023 10:00 Відповісти
в українському інфопросторі той ублюдок нафін не всрався. а на кацапії, а не пофіг?
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21.07.2023 07:58 Відповісти
Тільки це не артисти, це паяци, шути та долбойоби місцевого розливу
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21.07.2023 06:43 Відповісти
А что, МихАлков дальше своего памперса уже куда-то достанет?
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21.07.2023 06:48 Відповісти
Вот, не знаю случайно или нет, но прочитал "Мария Васильевна Федосеева-Шукшина" и как раз вчера попал мне на глаза любопытный материал связанный с этой "патриоткой россии".
Каким образом она, Мария, повлияла на то, что ее папа, конченый алкоголик Василий Шукшин, бросил пить?
А очень все просто. В зимний выходной день утром жена Лидия положила младенца Машу в коляску и отправила их с папой Васе гулять. Папа Вася пришел поздним вечером вдрызг пьяный и один, без дочери. Мама Лида сказала, что если с дочерью что-то случиться, она его, папу Васю, убьет, и бросилась искать. Нашла коляску с замерзшей дочерью под дверьми пивной, где папа Вася шикарно провел выходной день. Не то, что простила, но и еще одну дочку родила от этого человека. А папа Вася от потрясения бросил пить.
Вот и не знаю, кто их них в этой семье лучше(или хуже) - папа, мама, дочки...?
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21.07.2023 07:16 Відповісти
Все говно.
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21.07.2023 07:46 Відповісти
глянув на список - 100% генетичне сміття ще з довоєнних часів
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21.07.2023 07:34 Відповісти
В санкційному списку одні душевні Уроди Мокляндії, генетичний непотріб Людства!
Тож не санкції потрібно накладать, а показувать дорогу в Не-Буття!
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21.07.2023 07:45 Відповісти
А майору рашистського вермахту Ісінбаєвій цьогоріч у Іспанії надали притулок як "чєлавєку міра" за версією руських лібєрастів. Зараз вона плідно працює у МОК над поверненням земляків до міжнародних змагань.
Спорт внє палітікі.
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21.07.2023 08:21 Відповісти
У Ефіопію нехай їдуть
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21.07.2023 08:51 Відповісти
Чергова порція "пекельних" санкцій . Звісно санкції на російський титан,алюміній, алмази, нафту, газ, добрива, зерно будуть менш ефективні ніж санкції проти дебілкуватого охлобистіна, відмороженої чичеріної та півня кіркорова.
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21.07.2023 09:48 Відповісти
Ну теперь все черти сдохнут от страха.
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21.07.2023 11:11 Відповісти
У нас вони в черзі на гастролі слідом за Лабулою.
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21.07.2023 11:15 Відповісти
 
 