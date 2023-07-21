Кіркоров, Охлобистін, Михалков, Чичеріна: Канада запровадила санкції проти російських артистів
Уряд Канади запровадив нові обмежувальні заходи проти представників сфери культури та освіти Росії, які використовують мистецтво для пропаганди війни в Україні.
Про це повідомляє пресцентр уряду Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається у заяві канадського уряду, країна запроваджує санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення Росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в РФ, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.
Список підсанкційних осіб:
- Філіп Бедросович Кіркоров
- Іван Іванович Охлобистін
- Микита Сергійович Михалков
- Заріфа Пашаєвна Мгоян
- Марія Василівна Федосєєва-Шушкина
- Ярослав Юрійович Дронов
- Ольга Борисівна Кормухіна
- Тимур Ільдарович Юнусов
- Дмитро Вадимович Харятян
- Йосип Ігорович Пригожин
-Алла Юріївна Перфілова
- Олександр Феліксович Скляр
- Юлія Дмитрівна Чичеріна
- Валерій Миколайович Фальков
- Ольга Борисівна Любімова
- Алла Юріївна Манілова
- Михайло Борисович Піотровський
- Олексій Леонідович Костильов
- Геннадій Якович Темніков.
Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти новостворених структур на окупованих Росією територіях України. До списку потрапило 17 організацій.
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"Смерть гимнософиста"
- Это что? - святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. - Опять небось справка о праведности из РПЦ? Ну не действуют у нас кирюхины грамоты, устал я говорить. Устал.
- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.
- Что набросали?
- Гимн.
- Акафист? Или что?
- Гимн. Гимн Царствия небесного.
Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:
Гордись, обитатель небесного рая,
Теперь ты спасен, и прославлен в веках.
Одна ты на небе, одна ты такая,
Хранимая богом страна в облаках!
Славься Спаситель наш и Богородица,
Славься седой охранитель ключей!
Партия праведных к небу возносится
В ясном сиянии светлых лучей.
- А вы, собственно, кто? - спросил изумленный Петр.
- Вы что, не узнали?
- А, ну да, так вам и не сюда, собственно, - пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса.
Почувстовав, как облако уходит из под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот, и начал торопливо записывать:
Сквозь дыры в земле ад сияет нам ярко,
И дьявол великий нам путь озарил!
Министр и премьер, хлебороб и доярка, -
Здесь хватит на всех сковородок и вил.
Славься подземное наше узилище…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/51975-brat_mihalkova_byl_ofitserom_ss_a_predki_medvedeva_rasstreljali_tsarja_nemnogo_interesnyh_faktov
Каким образом она, Мария, повлияла на то, что ее папа, конченый алкоголик Василий Шукшин, бросил пить?
А очень все просто. В зимний выходной день утром жена Лидия положила младенца Машу в коляску и отправила их с папой Васе гулять. Папа Вася пришел поздним вечером вдрызг пьяный и один, без дочери. Мама Лида сказала, что если с дочерью что-то случиться, она его, папу Васю, убьет, и бросилась искать. Нашла коляску с замерзшей дочерью под дверьми пивной, где папа Вася шикарно провел выходной день. Не то, что простила, но и еще одну дочку родила от этого человека. А папа Вася от потрясения бросил пить.
Вот и не знаю, кто их них в этой семье лучше(или хуже) - папа, мама, дочки...?
Тож не санкції потрібно накладать, а показувать дорогу в Не-Буття!
Спорт внє палітікі.