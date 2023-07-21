Кіркоров, Охлобистін, Михалков, Чичеріна: Канада запровадила санкції проти російських артистів

Уряд Канади запровадив нові обмежувальні заходи проти представників сфери культури та освіти Росії, які використовують мистецтво для пропаганди війни в Україні.

Про це повідомляє пресцентр уряду Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається у заяві канадського уряду, країна запроваджує санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення Росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в РФ, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.

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Список підсанкційних осіб:

- Філіп Бедросович Кіркоров

- Іван Іванович Охлобистін

- Микита Сергійович Михалков

- Заріфа Пашаєвна Мгоян

- Марія Василівна Федосєєва-Шушкина

- Ярослав Юрійович Дронов

- Ольга Борисівна Кормухіна

- Тимур Ільдарович Юнусов

- Дмитро Вадимович Харятян

- Йосип Ігорович Пригожин

-Алла Юріївна Перфілова

- Олександр Феліксович Скляр

- Юлія Дмитрівна Чичеріна

- Валерій Миколайович Фальков

- Ольга Борисівна Любімова

- Алла Юріївна Манілова

- Михайло Борисович Піотровський

- Олексій Леонідович Костильов

- Геннадій Якович Темніков.

Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти новостворених структур на окупованих Росією територіях України. До списку потрапило 17 організацій.