Грузія суттєво наростила імпорт російського газу

Грузія суттєво наростила обсяги імпорту газу з Росії, попри те, що основним постачальником блакитного палива залишається Азербайджан. Загальна вартість російського газу, закупленого у період з січня до червня цього року, перевищила 78 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Эхо Кавказа з посиланням на дані Національної служби статистики Грузії, передає Укрінформ.

Згідно зі звітом, мінімальний імпорт газу із Росії був зафіксований 2018 року і становив 7,8 мільйона доларів, тобто менш як 3% від загальних поставок.

У 2021-2022 роках частка імпорту газу з РФ перевищила 20%, тоді як за шість місяців 2023 року сягнула 29,2%.

За даними Грузстату, найбільш помітним збільшення імпорту з РФ до Грузії було наприкінці минулого-початку цього року. Зокрема, у листопаді 2022 року імпорт російського газу становив 20,9 мільйона доларів (40% від загального імпорту), у грудні - 38 мільйонів доларів (45%), у січні та лютому 2023 року - 33,3 мільйона (37%) та 32,9 мільйона (39%) доларів відповідно.

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Загальна вартість російського газу, закупленого у період з січня до червня цього року, перевищила 78 мільйонів доларів, що свідчить про ріст на 140% порівняно з першим півріччям минулого року.

Раніше голова Національної комісії з регулювання енергетики та водопостачання Грузії Давид Нарманія заявляв, що ріст імпорту не є тривожним і пов’язаний з транзитом газу до Вірменії.