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Новини
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Грузія суттєво наростила імпорт російського газу

газ,газпром,росія

Грузія суттєво наростила обсяги імпорту газу з Росії, попри те, що основним постачальником блакитного палива залишається Азербайджан. Загальна вартість російського газу, закупленого у період з січня до червня цього року, перевищила 78 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Эхо Кавказа з посиланням на дані Національної служби статистики Грузії, передає Укрінформ.

Згідно зі звітом, мінімальний імпорт газу із Росії був зафіксований 2018 року і становив 7,8 мільйона доларів, тобто менш як 3% від загальних поставок.

У 2021-2022 роках частка імпорту газу з РФ перевищила 20%, тоді як за шість місяців 2023 року сягнула 29,2%.

За даними Грузстату, найбільш помітним збільшення імпорту з РФ до Грузії було наприкінці минулого-початку цього року. Зокрема, у листопаді 2022 року імпорт російського газу становив 20,9 мільйона доларів (40% від загального імпорту), у грудні - 38 мільйонів доларів (45%), у січні та лютому 2023 року - 33,3 мільйона (37%) та 32,9 мільйона (39%) доларів відповідно.

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Загальна вартість російського газу, закупленого у період з січня до червня цього року, перевищила 78 мільйонів доларів, що свідчить про ріст на 140% порівняно з першим півріччям минулого року.

Раніше голова Національної комісії з регулювання енергетики та водопостачання Грузії Давид Нарманія заявляв, що ріст імпорту не є тривожним і пов’язаний з транзитом газу до Вірменії.

Автор: 

газ (10410) Грузія (1843) росія (64958)


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Топ коментарі
+14
"Гордий" горний народ... ліг під кацапів і гордиться...
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21.07.2023 07:25
+6
виконують команду кремлядей
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21.07.2023 07:23
+6
потом скулить будут - "мы народ маленький. Нам с Рашкой воевать назя". А то что Саака гнобят в угоду ***** лишнее подтверждение ., что власти Грузии кремлевские шестерки
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21.07.2023 07:36
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виконують команду кремлядей
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21.07.2023 07:23 Відповісти
"Гордий" горний народ... ліг під кацапів і гордиться...
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21.07.2023 07:25 Відповісти
Ніколи вони не були гордими.Плясати лезгінку з кінджалом в зубах,при цьому дико крутити очима-це не гордість.Такі ж самі,як і картопляними,тільки ще і з клептоманським ухилом.
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21.07.2023 07:51 Відповісти
Всі розмови про гордих горців це лише міф. При чому будь-яких горців - грузинів, чеченів ін. Справа в тому, що всі ті народи стали горцями не по своїй волі. Гори - це завжди небезпека і екстремальні умови проживання, де проблеми із землеробством, пересуванням, комунікаціями тощо. В давні часи саме сільське господарство визначало розвиток суспільства, його успішність. Так от, народи, які були сильнішими завжди займали найбільш родючі і зручні для сільського господарства землі. А ті, які були слабшими, змушені були переховуватися у важкодоступних і непривабливих місцях, якими фактично є гори і будь-яка гірська місцевість. І зараз ми бачимо яскраве тому підтвердження - "круті" тік-токери ахмати вигрібають звіздюлєй від, здавалося б, спокійних хліборобів-українців.
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21.07.2023 08:24 Відповісти
от падлюки
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21.07.2023 07:27 Відповісти
потом скулить будут - "мы народ маленький. Нам с Рашкой воевать назя". А то что Саака гнобят в угоду ***** лишнее подтверждение ., что власти Грузии кремлевские шестерки
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21.07.2023 07:36 Відповісти
Бабло завжди перемагає добро..
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21.07.2023 07:47 Відповісти
Білораша-2? Огидні дристуни...
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21.07.2023 07:53 Відповісти
які ж совки,курва(((
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21.07.2023 07:57 Відповісти
подху*ловники
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21.07.2023 08:02 Відповісти
Продались з вонючий газ.
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21.07.2023 08:18 Відповісти
,,Під горой стоіт грузин,
Гостру шаблю точит.
На горі стоіт кацап,
На грузина дрочит. "
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21.07.2023 08:40 Відповісти
Грузини поміняли свою національну гідність на бабло від "туристів", торгівлю *********** і дешевий газ. Це тимчасові вигоди, допоки не буде скинуто нинішній тифліський режим. Саакашвілі повертається у політику, опозиція потребує сильного лідера.
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21.07.2023 08:57 Відповісти
Зіпсував все повідомлення цими брєднями про "вєлікага апазіціанєра".
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21.07.2023 09:01 Відповісти
Не тільки тобі - багато у Грузії уже запасаються памперсами.
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21.07.2023 09:22 Відповісти
"Робкіє грузини" захотіли знов в срср?
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21.07.2023 11:05 Відповісти
нація повій, смокчуть за обидві щоки.

тьху.
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21.07.2023 15:03 Відповісти
 
 