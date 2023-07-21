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Новини Війна
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Директор ЦРУ Бернс оптимістично дивиться на контрнаступ українських військ

бернс,вільям

Росія страждає від деяких значних "структурних недоліків". Йдеться, зокрема, про низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного і військового керівництва окупантів.

Про це Бернс заявив на форумі з питань безпеки в Аспені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Він також зауважив, що оптимістично дивиться на контрнаступ Києва.

Як зазначається, оптимістичні оцінки щодо контрнаступу України Бернс зробив на основі даних розвідки, які він перевірив.

За словами директора ЦРУ, Росія страждає від деяких значних "структурних недоліків". Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного і військового керівництва, наголосив він.

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", - сказав Бернс.

Також читайте: Наразі Росія не готується до використання ядерної зброї в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

Бернс Вільям (64) контрнаступ (434)


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Топ коментарі
+10
А що дивились та пили патріоти, коли Кучма з Кравчуком за 30 років розпродали все озброєння?
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21.07.2023 07:38
+5
Дякуємо Бернс. Зробіть все навіть не можливе.
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21.07.2023 08:02
+4
ну хоч Бернс оптіміст
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21.07.2023 08:13
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сидячі за океаном -можна спокійно дивитись і навіть каву пити
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21.07.2023 07:28 Відповісти
А що дивились та пили патріоти, коли Кучма з Кравчуком за 30 років розпродали все озброєння?
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21.07.2023 07:38 Відповісти
Они были против НАТО тогда.
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21.07.2023 07:42 Відповісти
не хочу здатися невігласом- але патріоти тоді чублись за звання найпершого патріота України
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21.07.2023 08:10 Відповісти
А конкретно?
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21.07.2023 08:32 Відповісти
залізь в мережу-почитай
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21.07.2023 08:35 Відповісти
А він нам щось винен?
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21.07.2023 08:16 Відповісти
абсолютно нічого... я теж оптимістично дивлюсь на потоп в китайців, землетрус в індіі і всякі біди у ворогів наших
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21.07.2023 08:29 Відповісти
як ви спромоглися забути бідних эфіопів, 20M на межі голоду
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21.07.2023 09:13 Відповісти
2 шматка піцци наверну за їх здоров"я
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21.07.2023 09:27 Відповісти
вони ж християни !
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21.07.2023 09:31 Відповісти
вони - ліниві.. в такому кліматі можна ніц не робити і жити і вони в корягу облінились
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21.07.2023 09:35 Відповісти
Директор ЦРУ Бернс оптимістично дивиться на контрнаступ українських військ Джерело: ----
...з поп-корном та колою...
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21.07.2023 07:36 Відповісти
Дякуємо Бернс. Зробіть все навіть не можливе.
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21.07.2023 08:02 Відповісти
ну хоч Бернс оптіміст
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21.07.2023 08:13 Відповісти
це дуже знаково....це Людина...- інтелект....голова з великими розумовими здібностями.... Вони працюють стратегічно...на 50-70 років вперед...а не як зелена пліснява.....
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21.07.2023 08:34 Відповісти
Оптимісти, бл...ть....
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21.07.2023 08:32 Відповісти
Так він же з мацкви не вилазить, ну як кажуть кажуть козлопітеки бурятоподібні мокшиозаври " с мазкви ано канєшна віднєє".
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21.07.2023 08:57 Відповісти
Етот рашисткий агент
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21.07.2023 10:44 Відповісти
Его бы его на штурм по минным полям послать, то оптимизма явно бы поубавилось
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21.07.2023 11:15 Відповісти
 
 