Директор ЦРУ Бернс оптимістично дивиться на контрнаступ українських військ

Росія страждає від деяких значних "структурних недоліків". Йдеться, зокрема, про низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного і військового керівництва окупантів.

Про це Бернс заявив на форумі з питань безпеки в Аспені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Він також зауважив, що оптимістично дивиться на контрнаступ Києва.

Як зазначається, оптимістичні оцінки щодо контрнаступу України Бернс зробив на основі даних розвідки, які він перевірив.

За словами директора ЦРУ, Росія страждає від деяких значних "структурних недоліків". Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного і військового керівництва, наголосив він.

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", - сказав Бернс.

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