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Новини Війна
21 023 76

Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ

міна

Ще в грудні 2022 року поставки мали розпочатися, але жодної міни за передоплаченим контрактом Міноборони досі не отримало.

Про це йдеться в матеріалі УП "Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни", передає Цензор.НЕТ.

Так, 11 листопада Міноборони укладає контракт із фірмою "Львівський арсенал" на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди - майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Її підписує т.в.о. директора департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв. 

Джерела видання повідомили, що "Львівський арсенал" заявив, що має експортну ліцензію в одній із країн Європейського Союзу, а незадовго до того компанія була внесена Кабміном в офіційний перелік так званих спецімпортерів зброї. За кілька днів після підписання договору міністр оборони Резніков дає добро на здійснення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

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Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року, а повністю завершитись до кінця лютого 2023-го, проте досі їх не було завершено.

Автори матеріалу зазначають, що першу поставку було зірвано у грудні 2022. Виявилося, що "Львівський арсенал" мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було. Вони лежали на складах у третій країні. Але ні "Арсенал", ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяти гроші Міноборони. "Львівський арсенал" вивів своєму постачальнику понад 400 млн грн, але мін не отримав ні в грудні, ні в січні, ні в лютому.

Джерела УП на ринку озброєнь пояснили, що в Україні діють правила, згідно з якими ти можеш підписати скільки завгодно угод, але поки не принесеш у Міноборони експортні ліцензії, жодних грошей тобі не перерахують.

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Учасники ринку розповіли виданню, що ще влітку 2022 українські компанії контрактували міни і 82 мм, і 120 мм за ціною на 40-50% нижчою, ніж у контракті "Львівського арсеналу". До того ж, це були нові міни, 1-ї категорії - одразу з заводу, а не міни до 2021 року випуску зі складів, як у контракті "ЛА".

"Частково такий ціновий розрив можна пояснити загальним ростом цін на озброєння у світі. Війна в Україні банально спровокувала дефіцит всього: від пороху до броньованої техніки", - йдеться в матеріалі. Цей стрибок цін мають дослідити правоохоронці.

Підписант угоди Олександр Лієв пояснив, що "Львівський арсенал" насправді надав експортні ліцензії: "Ця компанія надала експортну ліцензію з країни постачальника, і лише тоді ми перерахували їм кошти. Найчастіше постачання організовується через посередників. В таких умовах нам важко проконтролювати отримання експортних документів з країни виробника".

Міноборони законтрактувало з Львівським арсеналом поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ 01

Олександр Лієв

Таким чином, додав він, МО може контролювати наявність експортних документів з країни-експортера. А договори укладають лише з компаніями, що визначені Кабміном як такі, що мають право на таку діяльність.

Також у Міноборони заявили, що вони не можуть перевіряти всі компанії: якщо вони отримали через Кабмін дозвіл на імпорт озброєнь, це означає, що з ними можна працювати.

За даними видання, "Львівський арсенал" до осені 2022 року не фігурував серед крупних постачальників озброєнь. У публічному просторі з'явилася, коли зірвала контракт із головним виробником стрілецької зброї для МВС, підприємством "Форт", і кілька років судилась за 5 млн грн.

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Засновником "Львівського арсеналу" є Юрій Збітнєв, в 1990 році став наймолодшим депутатом Верховної Ради УРСР. Брав участь у створенні СДПУ(о), але пішов із неї після сходження зірки Віктора Медведчука за часів Кучми. У 2009 Збітнєв разом із колишнім начальником Головного управління військової розвідки та охоронцем Віктора Ющенка генералом Олександром Скипальським вимагали від Ющенка перенести вибори президента, бо обидва головні кандидати Янукович і Тимошенко, на їхню думку, загрожували руху в ЄС.

Міноборони законтрактувало з Львівським арсеналом поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ 02

Юрій Збітнєв

Під час Революції гідності Збітнєв брав участь у захопленні КМДА, а після перемоги Майдану його дружина, київська журналістка Рена Назарова, стала депутаткою Київради від партії "УДАР". Назарова вже кілька років як розлучилася зі Збітнєвим, пройшовши стадію судів про домашнє насильство, поділ майна й опікунських прав, пише видання.

Міноборони законтрактувало з Львівським арсеналом поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ 03

Рена Назарова

Зараз вона працює в Офісі Президента Зеленського, тому, зазначається в матеріалі, навряд чи Збітнєв міг би розраховувати на протекцію ексдружини в ОП.

Співрозмовник УП зазначив, щоб отримати дозвіл від уряду на імпорт зброї треба було зібрати і подати на перевірку багато документів, показати обороти грошей, старі угоди тощо: "Що показував цей "Арсенал" – важко зрозуміти".

Сам Збітнєв не відповів на прохання прокоментувати ситуацію журналістам.

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Джерела розповіли, що восени 2022-го фірма Збітнєва активно пропонувала свої послуги і готова була постачати дуже різну продукцію. Хоча до того основний вид її діяльності складали наукові консультації та торгівля. Міноборони спершу відмовлялось, а тоді вирішило спробувати законтрактувати міни.

Водночас, йдеться в матеріалі, одразу після прострочення перших планових поставок, Міноборони почало тиснути на фірму листами і вимогами сплатити неустойку. У Господарський суд Києва наприкінці березня було подано позов з вимогою стягнути з "Львівського арсеналу" передоплату і пеню. Загальна сума позову 1,53 мільярда гривень.

Джерела переконують, що представники МОУ таки добились арешту грошей на рахунках "Арсеналу". Хоч це рішення у судовому реєстрі поки що не опубліковане.

Видання зазначає, що фірма переказала своєму європейському контрагенту лише частину грошей. Майже 1 млрд грн досі залишається в Україні та заблокований на рахунках. Це дає інструменти, щоб ці кошти не були втрачені остаточно, як у десятках інших скандальних контрактів. Водночас Нацоліція зареєструвала провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).

Слідчі навіть провели обшуки в департаменті військово-технічної політики Міноборони. Суд дав дозвіл вилучити техніку, документацію, угоди та документи, де є зразки підписів Лієва та Збітнєва.

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З реєстру судових рішень відомо, що обшуки проводилися в авто одного з фігурантів. У нього вилучили "мобільний телефон iPhone 14 Duo, комп'ютер (планшет) iPad Duo, книгу "Смисловий ландшафт національної безпеки", грошові кошти купюрами 100 доларів США у кількості 87 купюр загальною сумою 8700 доларів США". Адвокат просив суд повернути усе вилучене, але отримав відмову.

Видання зазначає, що "Львівський арсенал" нещодавно повідомив про отримання експортних ліцензій, він невдовзі почне поставки за своїм контрактом

"Тепер незрозуміло, як знімати арешт з рахунків і давати добро на виведення грошей. Адже довіри до фірми залишилось небагато. Саме з її вини МОУ мінімум на 7 місяців втратило гроші, а солдати весь цей час не отримують дефіцитне озброєння", - підсумував автор.

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Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) ЗСУ (7504) ТОВ Львівський арсенал (11)


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Топ коментарі
+61
Як так у зелі вийшло що всі оборонні підприємства взяли гроші і зірвали контракт у час війни !!
НУ ЯК ?????
Чого у попередника все виготовляли
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21.07.2023 09:56
+51
Всі ж помітили, посібники ворога , саботажники не сидять, а далі крадуть і займають посади.
Зате люди з ініціативою, патріоти сидять у сізо. Приклад -Червінський.
Не Баканов, який після зради держави навіть не соромиться на всю країну світити своє табло з адвокатським посвідченням.
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21.07.2023 09:59
+49
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21.07.2023 09:54
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21.07.2023 09:54 Відповісти
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21.07.2023 09:54 Відповісти
Киянка Руська
@tasha8427
·
5 год
Так і є. На жаль. Годний тред. Раджу.
"Більшість українців вважають їх просто жадібними дурниками, але не ворогами. Зелені гниди своїми діями вбивають одразу двох...трьох зайців: набивають кишені баблом, дестабілізують ситуацію в країні та сприяють послабленню обороноздатності."
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Олександр Карін
@Karin_Oleksandr
·
11 год
З точки зору пересічного українця (не зе-бидла) дії влади викликають запитання типу "Це що, *****, за *****!?" Але подивіться на їхні дії очима ворога і побачите в них сенс. Сенс, який полягає в тому, що більшість українців вважають їх просто жадібними дурниками, але не ворогами.
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21.07.2023 09:54 Відповісти
Як так у зелі вийшло що всі оборонні підприємства взяли гроші і зірвали контракт у час війни !!
НУ ЯК ?????
Чого у попередника все виготовляли
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21.07.2023 09:56 Відповісти
Бо зрозуміли хто при владі.
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21.07.2023 10:31 Відповісти
а вдумайся в написане
замовили у Львові, *****, дома, в Україні
але контора в ЄС
а міни ще хузнаде (інша країна)
це **** стратегічне оборонне підприємство
кінців не знайдеш
це всеодно щоб ми купували борошно з української пшениці у ірака а отримували, *****, в ефіопії
і що каже резніков???
на саміті нато жодного слова про корупцію в Україні не було сказано
так, ****, так!!!!
бо вони вже заібались говорити та писати про це
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21.07.2023 10:34 Відповісти
Пані Ксеніє, я не дуже в банківській сфері, та щось мені це дуже нагадує схему "коломойський- банкиПральні- Приват".
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21.07.2023 11:43 Відповісти
треба відбивать серіальчик бені. Вже мабуть відбили в 1000 кратному розмірі
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21.07.2023 16:26 Відповісти
У паперєдніка теж з виготовленням не склалось - використовували старі запаси (ті що залишились після вибухів складів). Але все має кінець.
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21.07.2023 16:57 Відповісти
у твоїй макітрі, кінець здох від народження?
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21.07.2023 20:59 Відповісти
Про ставлення на озброєння "Вільхи", "Грому", "Нептуна" чули? Навряд. А це робилося при "паперєдніку"
Хоча про що розмовляти з проплаченою нулівкою....
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22.07.2023 01:38 Відповісти
І де вони? Скільки їх тисяч виготовив попередник?
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22.07.2023 02:06 Відповісти
Тільки тупорилі можуть задавати такі тупорилі питання. Здрисни нх тупорилий зебаран! Вам тупорилим вже 100500 разів пояснювали на пальцях і більше немає бажання це знову робити бо ти як було тупориле так ним і залишилося, задаючі такі тупорилі питання!
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22.07.2023 12:49 Відповісти
Тупорилі ніяк не можуть прийняти реальності, що за 5 ( П"ЯТЬ ) років правління їхнього протеже далі кількох дослідних зразків справа так і не пішла. Зате від блазня вони вимагають, щоб він за 2 ( ДВА ) роки завершив випробування, налагодив СЕРІЙНЕ виробництво і до початку війни вже виробив тисячі штук. Тупорилим ніяк не доходить, що це не під силу навіть передовим потужним світовим економікам, а не те що добитій українській.
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22.07.2023 17:16 Відповісти
по 2 штуки дослідних ракет випустили, ого
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22.07.2023 11:57 Відповісти
Сколько тысяч людей мы потеряли из за нехватки мин?
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21.07.2023 09:58 Відповісти
Мин у Украины после обретения независимости было более чем предостаточно. Вплоть с ядерным оружием.
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22.07.2023 01:48 Відповісти
Всі ж помітили, посібники ворога , саботажники не сидять, а далі крадуть і займають посади.
Зате люди з ініціативою, патріоти сидять у сізо. Приклад -Червінський.
Не Баканов, який після зради держави навіть не соромиться на всю країну світити своє табло з адвокатським посвідченням.
показати весь коментар
21.07.2023 09:59 Відповісти
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21.07.2023 09:59 Відповісти
вирощене бенею злодійкувате чмо, яке вже за звичкою на державній посаді усе державне рахує своїм особистим
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21.07.2023 10:02 Відповісти
Не відпустять ублюдка. Воно залишиться при владі, бо своє.
А так, як на мене -- ПНХ.
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21.07.2023 11:00 Відповісти
Рєзніков! Де державні гроші?
Тобто красти оборонні гроші ти добре вмієш, а контролювати надані тобі державні гроші на оборону ти не можеш...
Я певно марю, сюрреалізм...
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21.07.2023 10:00 Відповісти
Все дорожки ведут к кабмину, шмыгаль которого давал разрешения.
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21.07.2023 10:03 Відповісти
Якось дивно звучить?!
Постріли, може міни (у вікіпедії чомусь останнє пишеться у дужках),
знову боротьба з русизмом. А якже тоді потрібно формулювати ресурс обладнення здійснення пострілів мінами?
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21.07.2023 10:04 Відповісти
Викрав мобілку - в кайданки, роздерибанив мільярд - на звільнення. Тільки різні очільники в країні, а схеми ті самі. Вже 30 років бовтаїмося у цьому. Навіть війна не може привести до чуття цих покидьків.
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21.07.2023 10:05 Відповісти
пропоную створити (за Дописом Андрія Іллєнка, воїна , політичного діяча і просто - патріота України дослівно)

Звернення групи https://www.facebook.com/groups/1398422150346563 'ЛбЗ' (інші групи можуть від себе) до Мера м.Львів і міськради.


- Припиніть це безумство з перекладанням бруківки, ремонтом скверів, облаштуванням пляжів за десятки і сотні мільйонів з державного бюджету, коли кожна тисяча доларів на дрон чи тепловізор рятує життя воїна !

Поки йде війна - витрати з бюджетів лише на критичні потреби.

Все решта - на війну і збереження життів..."

Ці слова говорить Воїн, який воює і захищає нас і Україну , а не сидить в кабінеті .

Курва, яка бруківка тепер? Люди останнє віддають ( одні і ті ж) - з пенсії, зарплати - а вони " сі взєли ґаздувати " ...

Вони скажуть :" Бо то кошти не можна там використати і туди перевести"...

Все можна - треба хотіти і розуміти!

Треба думати і мати Україну у серці, а не в кишені...

І коли зустрічаємо на площах Героїв на Щиті - не ховайтесь у " корчах", не губіться у натовпі , шановані керівники- станьте біля домовини( ви маєте так стояти), подивіться у очі родин, скажіть їм слова співчуття і розради...- ви ж " робили все можливе і не можливе," щоб такого не сталося(.

Курвота ви є остання...

На вашій совісті будуть смерті наших Героїв на Щиті
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21.07.2023 10:30 Відповісти
Ще б до зелених такі звернення. Хоча там звернення вже не допомагають-треба в тім'я бити, бажано зі всієї сили!
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21.07.2023 10:34 Відповісти
насолоджуйтесь "капіталізмом", вам совки були погані, квартири видавали
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22.07.2023 11:58 Відповісти
Може не в ту армію поставляли? Помилились троха....
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21.07.2023 10:05 Відповісти
Коли ви нарешті нажретеся, гніди зелені?!!!
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21.07.2023 10:06 Відповісти
Перші півтора мільярдів із "загублених" міноборони 36 мільярдів гривень знайшлися. Чекаємо продовження.
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21.07.2023 10:06 Відповісти
Добре що володька боневтіклий ні в чому не винний. Правда, зескот?
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21.07.2023 10:11 Відповісти
Дайте, дайте нам F - 16!!! А всі контракти підпише фірма "Львівський арсенал"...
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21.07.2023 10:20 Відповісти
Недавно новину бачив, піймали "закладчика", з десятком пакетиків з речовиною. Світить йому здається від 9 до 12 років, з конфіскацією майна.
А тут можна вкрасти 1,4 мільярда і.......від 7 до 12 з конфіскацією! Некажучи, про те, що вкравши 400 мільйонів (1 мільярд вивести за кордон не встиг), можна купити і адвокатів і суддів і УДО, і врешті-решт колонію, разом з усіма зеками і охоронцями.
Не кажучи про те, що якийсь героїчний керівник відомства надасть йому дозвіл на виїзд "в зв'язку з секретним завданням". І буде він сидіти в Монако, пити каву і розказувати оточуючим, що є політичним біженцем з України.
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21.07.2023 10:26 Відповісти
Саме так, тому ї війна, вибивае гімно з людей і суспільства. І судя по кількості того гімна, війна буде ще довго...
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21.07.2023 10:30 Відповісти
Не погоджусь, вважаю, що війна вибиває людей із суспільства, а гімно залишається і лізе нагору.
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21.07.2023 10:35 Відповісти
В здоровому суспільстві війни не трапляюся, хвороби приходять к слабким.
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21.07.2023 12:05 Відповісти
А всьому вина толерантність до корупції, якби люди на виборах потім не вибирали людей які засвітились у корупційних скандалах, або їх помічників... Або хоча б пару корупціонерів в партії то партію в бан....

То такої б жоп... не було і не було б війни.... Ху...ло в рішенні нападу найбільше розраховував на корупційну мережу створену Медведчуком....

А так ну то й що що крав, всі крадуть а цей щось робив...
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21.07.2023 10:37 Відповісти
Десь зустрів геніальне - "Українці хочуть дві речі: щоб у державі не було корупції і щоб кум міг порішати в разі чого".
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21.07.2023 10:42 Відповісти
Так по районах в більшості так і вибирають, є мережа агітаторів з великими родинами і ці агітатори також агітують таким чином, розповідають що якщо виберуть корупціонера то він дасть мені якусь посаду і я щось можу вам порішати якщо шось...

А в містах наймають активних пенсіонерів, щоб ті нашіптували під підїздом.....

Та через своїх друзів бізнесменів і блогерів працюють таким же чином обітцяючи їм посади і звернутись в разі чогось...
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21.07.2023 11:47 Відповісти
11.11.2022 Міністерство оборони укладає контракт із фірмою "Львівський арсенал", яка не має ні виробничих підприємств, ні технічних можливостей для реалізацію угоди на поставку великої партії вкрай потрібних мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди становить майже 1 мільярд 400 мільйонів гривен. 16.11.2022 після підписання договору міністр оборони Олексій Резніков дає добро на здійснення передоплати за контрактом - майже 100% суми угоди. До сих пір ЖОДНОЇ міни ВСУ не отримало. Трьома траншами за 2022-2023 гроші виведені "постачальнику " за межі України. На момент липень 2023 дефіцит мін цього калібру в ВСУ складає 66%.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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21.07.2023 10:42 Відповісти
Формально, постачальник не є обов*язково виробник.

У статті є фраза "цей бізнес можна вести тільки через декількох посередників".

Чому так, питання.
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21.07.2023 15:41 Відповісти
Головне, що це не єдиний випадок, це системна свідома зрада і грабування Армії. Всі ці зелені тварі у воєнний час повинні вже стояти під стінкою.
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21.07.2023 10:53 Відповісти
Чому так,що в Україні де тільки гроші зразу світяться євреї, москалі і тке інше? Посади- знову теж саме. Рід зміїний без краплі совісті обдирає Україну.
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21.07.2023 11:13 Відповісти
Вивести 1,4 млрд. через шарашку зі статутним капіталом у 120 тис.
Ніколи такого не було!
І ось знову
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21.07.2023 11:23 Відповісти
120 тис. ... Ого ! Це ще нічого ! Розказують про 1 тис. грн
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21.07.2023 15:39 Відповісти
В Єгипті смертна кара за підроблення ліків. А у нас за крадіжку 1млрд оборонних грошей ссилка у Монако.
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21.07.2023 11:37 Відповісти
Оце і вся ната рубашечники мародерять а попів судять. похоже перемога не скоро поки різна шваль буде робити бізнес на війні.
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21.07.2023 11:53 Відповісти
Львівський арсенал" - исторический памятник и музей... был... всегда...
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21.07.2023 12:06 Відповісти
І знову цей гніда резніков у долі ,коли ж вас падл вже вішати будемо ?
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21.07.2023 12:23 Відповісти
Без своего оборонпрома Украина не выстоит, смотрю что очевидные вещи для власть придержащих непостижимая истина.
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21.07.2023 12:37 Відповісти
А по моєму вони одинакові, що міноб, що арсенальці.
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21.07.2023 12:55 Відповісти
От помощника Ющенко трудно было ожидать чего-то другого.
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21.07.2023 12:56 Відповісти
А з кожним годом війни офшорів у міністра Резнікова все більше..

"....Алексей Резников в мае 2020 года дважды задекларировал покупку долей в офшорной компании Life earth LLC..."
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21.07.2023 14:06 Відповісти
Чергові яйця Резнікова по 17 або вже по 50.
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21.07.2023 13:07 Відповісти
Уявіть щоб таке вичудили за правління товариша сталіна, ніхто б не розбирався зрадники вони чи довбні, розстріляли б всіх нах...
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21.07.2023 13:13 Відповісти
все пішло на яйця по 17, барабани, та серіали про довбо@бів
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21.07.2023 13:54 Відповісти
Я не фіга не зрозумів - так а де жгроші які сплатив резнік? Невже на особистих рахунках шахраїв в Ізраїлі?
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21.07.2023 14:11 Відповісти
Чому шахраїв? Чому в банках? І Ізраїлі є чесна мама Ріма, яка стереже "закрутки" з патрушевськими брильянтами...
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21.07.2023 17:25 Відповісти
Автор постіно плутає експорт з імпортом, чи я помиляюсь?
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21.07.2023 14:12 Відповісти
"Що показував цей "Арсенал" - важко зрозуміти".

Тому, важко зрозуміти, куди дивились специ з МО.
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21.07.2023 14:15 Відповісти
Резніков вже напевно Ахметова переплюнув, мультимільярдер!
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21.07.2023 14:22 Відповісти
В Украіне не буде спокою і победи над ворогом поки у нас сидить враг №1 зелена мразь і його подельники,а на фронті гине цвіт нації вони у тилу собі розкошують,вихід,їх і їхніх подельників,дітей і усіх родственників унічтожити до сьомого коліна,а хто втече за бугор і там їх кінчити,тільки жорстокість во время іійни зможе навести порядок,тким мерзотам не місце на нашій рідній землі.
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21.07.2023 14:35 Відповісти
що заважало резнікову заплатити спочатку за першу партію а не до кінця світу проплату зробити?

вочевидь, йому на лапу дали лише після проплати.

а це питання корупції яке, як вже казав, можна вирішити за пів дня.
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21.07.2023 15:19 Відповісти
Кто то купил особняк во Франции за 7 миллион евро ?..из ближних министра обороны.....
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21.07.2023 15:51 Відповісти
перепродажа и перемаркировка это не производство
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21.07.2023 16:02 Відповісти
Всіх цих покидьків треба посилати розміновувати мінні поля щоб наші солдати могли наступати.

А заодно туди посилати полонених руских, наркоманів і зеків. Послав колону цих уродів а за ними вже може піхота наступати.
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21.07.2023 17:49 Відповісти
А может пора расстреливать ? Ві как думаете?
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21.07.2023 21:02 Відповісти
Так деньги ******, что дебильная улыбка резникова от удовольствия не сворачивается. Видно так и спит дебильно улыбаясь.
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22.07.2023 00:16 Відповісти
А може Рєзнікова до урологів, Кличків направити?
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22.07.2023 03:55 Відповісти
І зір поправлять, і яйця вже не заважатимуть. І ручєчки нічого вже не спиззять.
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22.07.2023 03:56 Відповісти
ще раз: держава в особі Міноборони сплачує кошти наперед (100% передплата 1,4 млрд. грн!!!!) невідомій фірмі, без власніх виробничих потужностей, яка тільки ОБІЦЯЛА поставити міни з якоїсь 3 країни!!!!! Ця невідома фірма отримала ці божевільни кошти тільки ПІД ОБІЦЯНКУ, жодних документів, попередніх договорів із постачальником, жодних контрольних партій-НІЧОГО. Ви ж розумієте, що на цей транш давав згоду не лише Рєзніков, а і Шмигаль? Це дуже суттєві кошті, це не яйця для раціону....Дуууже хотілося побачити обгрунтування виділення передплати за повітря з боку відповідальних осіб кабміну та Міноборони. Хто ставив підписи, на підставі яких обгрунтувань....ну і чекаємо вироків по цим особам?
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22.07.2023 08:59 Відповісти
прогнозую що відповідь буде на кшталт "усі документі були і є, але показати не можемо бо вони сєкретниє".
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22.07.2023 09:02 Відповісти
Розкрадання державних грошей мільярдами підчас війни це важкий карний злочин.
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22.07.2023 09:12 Відповісти
Олександр Лієв

https://youtu.be/G0ZVVk2mY3Q
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22.07.2023 11:27 Відповісти
Принять закон за взятку, или убыток государству, довічне, от 100000, как при совке была расстрельная статья. Но тут же кум сват брат , куда ни плюнь. Так называемые українськи гниди.
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22.07.2023 15:59 Відповісти
 
 