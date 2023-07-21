Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало, - ЗМІ

Ще в грудні 2022 року поставки мали розпочатися, але жодної міни за передоплаченим контрактом Міноборони досі не отримало.

Про це йдеться в матеріалі УП "Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни", передає Цензор.НЕТ.

Так, 11 листопада Міноборони укладає контракт із фірмою "Львівський арсенал" на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди - майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Її підписує т.в.о. директора департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв.

Джерела видання повідомили, що "Львівський арсенал" заявив, що має експортну ліцензію в одній із країн Європейського Союзу, а незадовго до того компанія була внесена Кабміном в офіційний перелік так званих спецімпортерів зброї. За кілька днів після підписання договору міністр оборони Резніков дає добро на здійснення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

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Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року, а повністю завершитись до кінця лютого 2023-го, проте досі їх не було завершено.

Автори матеріалу зазначають, що першу поставку було зірвано у грудні 2022. Виявилося, що "Львівський арсенал" мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було. Вони лежали на складах у третій країні. Але ні "Арсенал", ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяти гроші Міноборони. "Львівський арсенал" вивів своєму постачальнику понад 400 млн грн, але мін не отримав ні в грудні, ні в січні, ні в лютому.

Джерела УП на ринку озброєнь пояснили, що в Україні діють правила, згідно з якими ти можеш підписати скільки завгодно угод, але поки не принесеш у Міноборони експортні ліцензії, жодних грошей тобі не перерахують.

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Учасники ринку розповіли виданню, що ще влітку 2022 українські компанії контрактували міни і 82 мм, і 120 мм за ціною на 40-50% нижчою, ніж у контракті "Львівського арсеналу". До того ж, це були нові міни, 1-ї категорії - одразу з заводу, а не міни до 2021 року випуску зі складів, як у контракті "ЛА".

"Частково такий ціновий розрив можна пояснити загальним ростом цін на озброєння у світі. Війна в Україні банально спровокувала дефіцит всього: від пороху до броньованої техніки", - йдеться в матеріалі. Цей стрибок цін мають дослідити правоохоронці.

Підписант угоди Олександр Лієв пояснив, що "Львівський арсенал" насправді надав експортні ліцензії: "Ця компанія надала експортну ліцензію з країни постачальника, і лише тоді ми перерахували їм кошти. Найчастіше постачання організовується через посередників. В таких умовах нам важко проконтролювати отримання експортних документів з країни виробника".





Олександр Лієв

Таким чином, додав він, МО може контролювати наявність експортних документів з країни-експортера. А договори укладають лише з компаніями, що визначені Кабміном як такі, що мають право на таку діяльність.

Також у Міноборони заявили, що вони не можуть перевіряти всі компанії: якщо вони отримали через Кабмін дозвіл на імпорт озброєнь, це означає, що з ними можна працювати.

За даними видання, "Львівський арсенал" до осені 2022 року не фігурував серед крупних постачальників озброєнь. У публічному просторі з'явилася, коли зірвала контракт із головним виробником стрілецької зброї для МВС, підприємством "Форт", і кілька років судилась за 5 млн грн.

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Засновником "Львівського арсеналу" є Юрій Збітнєв, в 1990 році став наймолодшим депутатом Верховної Ради УРСР. Брав участь у створенні СДПУ(о), але пішов із неї після сходження зірки Віктора Медведчука за часів Кучми. У 2009 Збітнєв разом із колишнім начальником Головного управління військової розвідки та охоронцем Віктора Ющенка генералом Олександром Скипальським вимагали від Ющенка перенести вибори президента, бо обидва головні кандидати Янукович і Тимошенко, на їхню думку, загрожували руху в ЄС.





Юрій Збітнєв

Під час Революції гідності Збітнєв брав участь у захопленні КМДА, а після перемоги Майдану його дружина, київська журналістка Рена Назарова, стала депутаткою Київради від партії "УДАР". Назарова вже кілька років як розлучилася зі Збітнєвим, пройшовши стадію судів про домашнє насильство, поділ майна й опікунських прав, пише видання.





Рена Назарова

Зараз вона працює в Офісі Президента Зеленського, тому, зазначається в матеріалі, навряд чи Збітнєв міг би розраховувати на протекцію ексдружини в ОП.

Співрозмовник УП зазначив, щоб отримати дозвіл від уряду на імпорт зброї треба було зібрати і подати на перевірку багато документів, показати обороти грошей, старі угоди тощо: "Що показував цей "Арсенал" – важко зрозуміти".

Сам Збітнєв не відповів на прохання прокоментувати ситуацію журналістам.

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Джерела розповіли, що восени 2022-го фірма Збітнєва активно пропонувала свої послуги і готова була постачати дуже різну продукцію. Хоча до того основний вид її діяльності складали наукові консультації та торгівля. Міноборони спершу відмовлялось, а тоді вирішило спробувати законтрактувати міни.

Водночас, йдеться в матеріалі, одразу після прострочення перших планових поставок, Міноборони почало тиснути на фірму листами і вимогами сплатити неустойку. У Господарський суд Києва наприкінці березня було подано позов з вимогою стягнути з "Львівського арсеналу" передоплату і пеню. Загальна сума позову 1,53 мільярда гривень.

Джерела переконують, що представники МОУ таки добились арешту грошей на рахунках "Арсеналу". Хоч це рішення у судовому реєстрі поки що не опубліковане.

Видання зазначає, що фірма переказала своєму європейському контрагенту лише частину грошей. Майже 1 млрд грн досі залишається в Україні та заблокований на рахунках. Це дає інструменти, щоб ці кошти не були втрачені остаточно, як у десятках інших скандальних контрактів. Водночас Нацоліція зареєструвала провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).

Слідчі навіть провели обшуки в департаменті військово-технічної політики Міноборони. Суд дав дозвіл вилучити техніку, документацію, угоди та документи, де є зразки підписів Лієва та Збітнєва.

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З реєстру судових рішень відомо, що обшуки проводилися в авто одного з фігурантів. У нього вилучили "мобільний телефон iPhone 14 Duo, комп'ютер (планшет) iPad Duo, книгу "Смисловий ландшафт національної безпеки", грошові кошти купюрами 100 доларів США у кількості 87 купюр загальною сумою 8700 доларів США". Адвокат просив суд повернути усе вилучене, але отримав відмову.

Видання зазначає, що "Львівський арсенал" нещодавно повідомив про отримання експортних ліцензій, він невдовзі почне поставки за своїм контрактом

"Тепер незрозуміло, як знімати арешт з рахунків і давати добро на виведення грошей. Адже довіри до фірми залишилось небагато. Саме з її вини МОУ мінімум на 7 місяців втратило гроші, а солдати весь цей час не отримують дефіцитне озброєння", - підсумував автор.

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