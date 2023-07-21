УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11594 відвідувача онлайн
Новини
3 484 78

Євродепутати звернулися до Зеленського з проханням ухвалити законопроєкт про реєстровані партнерства в Україні

лгбт,європарламент

Депутати Європейського парламенту звернулися до уряду України із закликом ухвалити законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

Про це повідомила депутатка Інна Совсун, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, звернення до уряду України з проханням підтримати законопроєкт підписали понад 40 депутатів і депутаток п’яти фракцій Європарламенту. Звернення адресоване президентові Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, голові комітету з питань правової політики Денису Маслову й усім членам цього комітету.

Також звернення розіслали всім головам фракцій і груп Верховної Ради, головам партій представлених у парламенті та прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав закон про англійську мову, вилучивши норми про кіно і телебачення, - В’ятрович

"Під час поїздки в Брюссель я була надзвичайно здивована, як багато євродепутатів проінформовані, що в Україні збираються дозволити реєстровані партнерства для одностатевих пар. Вони висловили підтримку цій ініціативі та наголосили, що це безумовно сприятиме євроінтеграції України. Того ж дня я дізналася від своїх колег Віоли фон Крамон та Террі Рейнтке, що члени й членкині Європарламенту уже підготували звернення до української влади з проханням підтримати мій законопроєкт", - зазначила Совсун.

У зверненні євродепутати наголошують: "Відсутність права на спадщину, відвідування лікарні чи ухвалення рішень щодо медичної допомоги, чи поховання свого партнера або партнерки під час війни – це нестерпно, саме тому для військовослужбовців і військовослужбовиць ЛГБТІК+ і їхніх партнерів і партнерок юридична можливість офіційно зареєструвати партнерство надзвичайно важлива".

Також євродепутати зазначають, що ухвалення законопроєкту №9103 було б "не лише сильним знаком відданості напередодні переговорів щодо вступу України до ЄС, але й опорою проти антиліберальної ідеології, яка наповнює російську агресивну військову стратегію в Україні".

Читайте також: Депутати Європарламенту закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка

"Загалом лише чотири країни відстають у питанні партнерств. Це Болгарія, Польща, Словаччина та Румунія. Останню, як і Україну кілька місяців тому, Європейський суд з прав людини зобов’язав змінити законодавство, щоб дозволити одностатевим парам реєструвати стосунки. Тому у питанні реєстрованих партнерств Україна якнайшвидше має приєднатися до клубу цивілізованих країн", – зазначила депутатка. 

Євродепутати закликають "законодавців на всіх інституційних рівнях в Україні зробити все можливе для успіху законопроєкту" про реєстровані партнерства.

Зазначимо, реєстровані партнерства - це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари. Законопроєкт направлений на те, щоб впорядкувати майнові та цивільні права представників ЛГБТ, зокрема військових, які не можуть укласти шлюб зі своїми партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європарламенті схвалили плани ЄС щодо надання Україні більшої кількості боєприпасів

Автор: 

Європарламент (1041) законопроєкт (3583) ЛГБТ-спільнота (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
У нас права людини на кожному кроці порушуюттся, так ні..про це промовчимо, а ось про таке будемо в усі сурми гудіти!
показати весь коментар
21.07.2023 10:28
+14
Скоро дойдет до того, что гомосекам придется место в общественном транспорте уступать?
показати весь коментар
21.07.2023 10:34
+12
В Європі і в США показилися з цими лгбешниками.Бігають з прапорами,як совки.Причому і НАТО підтримує їх і ООН і усілякі амнесті і дозволили всі мітинги і дозволили вибачте яйцями і піськами світити на тих мітингах і все їм мало прав і мало.Нехай вже йдуть на роботу.А то живуть за чиїсь податки,або гранти.В наші так само.А ще наші мали,ці що керують цими прайдами (прайди,як в тварин),мали зв'язки з кацапами.
показати весь коментар
21.07.2023 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелі легше πιταραμ дозволити браки ніж прийняти закон про носіння зброї. Нехай и російськи нисильники і πιταρи отримують задоволнення поки йде війна.
показати весь коментар
21.07.2023 10:24 Відповісти
Просто зеля Лидор, а Лидоры своих не бросают
показати весь коментар
21.07.2023 10:28 Відповісти
Тобі "Макартні" краще знати, але хоча б пиши відповідно та не плутай ********** із пидА(О)рами що при владі!
показати весь коментар
21.07.2023 10:48 Відповісти
А воно на часі????
показати весь коментар
21.07.2023 10:24 Відповісти
Права человека всегда на часи.
показати весь коментар
21.07.2023 10:24 Відповісти
У нас права людини на кожному кроці порушуюттся, так ні..про це промовчимо, а ось про таке будемо в усі сурми гудіти!
показати весь коментар
21.07.2023 10:28 Відповісти
Я с этим согласен. Тем не менее.
показати весь коментар
21.07.2023 10:28 Відповісти
Явное нарушение прав. Секс на войне у гетеросексуалов сложная штука, почти не выполнимая, по году могут сиську в руке не держать женскую. А так два побратима могут хоть по пару раз на день штрыкацца в блиндаже
показати весь коментар
21.07.2023 10:30 Відповісти
Как будто в армии нет гомосексуализма даже без этого. Рассказы про старшину в коптерке не просто так придумали.
показати весь коментар
21.07.2023 10:31 Відповісти
Права чєловєка? А що підорам заборонено порівняно з нормальними людьми?
показати весь коментар
21.07.2023 10:32 Відповісти
Їм не заборонено.Навпаки,їм дозвалено більше чім нормальним людям.В такий час живемо,що все хворе,недолуге і мерзенне має більше прав чім здорове і повноцінне.
показати весь коментар
21.07.2023 14:23 Відповісти
😥🤝😠
показати весь коментар
21.07.2023 18:58 Відповісти
Вообще Украина такая страна, что она выполнит все что скажут. Европа как бы об этом не знает, думает что Украина проблемная страна, но если бы Украину приняли в ЕС, то она была бы очень послушной в отличии от всяких Польш и Греций.
показати весь коментар
21.07.2023 10:27 Відповісти
Влажные фантазии гомосексуалистов.
показати весь коментар
21.07.2023 11:10 Відповісти
Я не только про геев, а вообще про то как ведет себя Украина.
показати весь коментар
21.07.2023 11:48 Відповісти
От що не на часі так це чергових "сватів" за 33 мільйони знімати. А права людини і ідентифікація себе як толерантну націю начасі
показати весь коментар
21.07.2023 10:30 Відповісти
В Європі і в США показилися з цими лгбешниками.Бігають з прапорами,як совки.Причому і НАТО підтримує їх і ООН і усілякі амнесті і дозволили всі мітинги і дозволили вибачте яйцями і піськами світити на тих мітингах і все їм мало прав і мало.Нехай вже йдуть на роботу.А то живуть за чиїсь податки,або гранти.В наші так само.А ще наші мали,ці що керують цими прайдами (прайди,як в тварин),мали зв'язки з кацапами.
показати весь коментар
21.07.2023 10:31 Відповісти
А для цих аби насамперед педиків задовільнити.
показати весь коментар
21.07.2023 10:32 Відповісти
Скоро дойдет до того, что гомосекам придется место в общественном транспорте уступать?
показати весь коментар
21.07.2023 10:34 Відповісти
Задние места.
показати весь коментар
21.07.2023 11:12 Відповісти
Тут скоріш за все, щось інше. Поки всі на цю тему агряться, зелені під її прикриттям щось вже знову мухлюють..
показати весь коментар
21.07.2023 11:34 Відповісти
В країні явний дисбаланс соціальних рівнів і гарантій. На утримання рашистів у полоні - 10 000 грн., зарплати суддям 55 000 -150 000 грн, а пенсії їм же 40 000 +, при пенсіх 70 % українців як 2400-3000 грн. і мінімальній зарплаті 6700 грн. Зараз піднимуть тему гомосеків як прапор на перший план при потребах фронту, переселенців, поранених.
показати весь коментар
21.07.2023 10:34 Відповісти
Ну как бы надо больше за Зеленских голосовать.
показати весь коментар
21.07.2023 10:35 Відповісти
Я щось не бачу ніякої пов'язаності між рівнем забеспеченості населення та надання правового статусу одностаттевим відносинам! Не зрозуміло навіщо "Елвіс" з бурундучками змішує овочі із слюсарним інструментом?!
показати весь коментар
21.07.2023 10:41 Відповісти
Я как бы в целом. Украинцы голосуют за тех кто только их обворовывает.
показати весь коментар
21.07.2023 10:42 Відповісти
Если бы Украинцы вот хотя бы со времен Ющенка не выбирали всякое ворье, то сейчас украинцы были бы раза в четыре богаче в среднем. Хотя многие из тех кто шикует были бы значительно беднее.
показати весь коментар
21.07.2023 10:43 Відповісти
Зовсім не тільки їх, і як по мені то краще б при владі були деяки геї, ніж підАраси які там зараз!
показати весь коментар
21.07.2023 10:43 Відповісти
Ніхто не посягає і не заперечує святі права нестандартних віносин. Але в період боротьби за існування нації, массової втрати житла,, смертей і каліцтва з припиненням доходів, не треба робити вказане пріоритетом і приділяти увагу суспільства більше ніж вони того заслуговують.
показати весь коментар
21.07.2023 10:59 Відповісти
Нехай касапам пропонують... їм сподобається..
показати весь коментар
21.07.2023 10:34 Відповісти
Приймуть в Європу - тоді закон прийняти, навіщо завчасно
показати весь коментар
21.07.2023 10:36 Відповісти
Всех лидоров на фронт!!!!
показати весь коментар
21.07.2023 10:37 Відповісти
То чого ти досі дома?!
показати весь коментар
21.07.2023 10:42 Відповісти
уйдзі працівний
показати весь коментар
21.07.2023 10:51 Відповісти
В них депутатська бронь, так що без варіантів.
показати весь коментар
21.07.2023 10:54 Відповісти
Так бл*дь буде братання в окопах?!
показати весь коментар
21.07.2023 21:53 Відповісти
от тепер заживемо..
ми і так знаємо, хто в нас геї, а хто пдрси
показати весь коментар
21.07.2023 10:37 Відповісти
Повинен зауважити що одностаттеві відносини мали місце увесь час існування людства офіційно чи ні і подобається це комусь чи ні. Навіт у тварин теж це існує та є природнім. Дуже багато людей якими пишається людство також були помічені у цьому і чомусь більшість це не засмучує, а от можливість придання подібним стосункам статусу законних та маючих юридичні наслідкі, такі ж як і у міжстаттевих, викликає у багатьох супротив. Це ж не реклама розповсюдження геїв та їх образу життя, це юридична формальність аби їх стосунки також були зваженими як і міжстаттеві шлюби. Тому особисто я не бачу у цьому проблему, швидше її вирішення, т.я. дозволить одностаттевим парам забезпечити юридичну відповідальність партнерів одного перед іншим!!!
показати весь коментар
21.07.2023 10:38 Відповісти
Додик, копрофаги (гівноїди) "мали місце увесь час існування людства офіційно чи ні і подобається це комусь чи ні. Навіть у тварин теж це існує та є природнім."

Тому, у ресторані за сусіднім столиком будуть жерти гівно, то побажай собі смачного, зебіл.
показати весь коментар
21.07.2023 10:49 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 11:48 Відповісти
Если бы у тебя еда не перетравливалась первый раз, то ты тоже бы ел свое говно.
показати весь коментар
21.07.2023 11:49 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 11:56 Відповісти
Якщо це наблизить нас до ЄС та НАТО, то нехай підписує
показати весь коментар
21.07.2023 10:39 Відповісти
Можеш індивідуально сісти на пляшку - це тебе наблизить до ЄС і НАТО
показати весь коментар
21.07.2023 10:54 Відповісти
Це все що видала твоя єдина ізвіліна, трололох ватний?
показати весь коментар
21.07.2023 11:10 Відповісти
А за документом до психіатра звертайся, з його підписом до ЄС наблизишся без проблем
показати весь коментар
21.07.2023 11:54 Відповісти
👎😠
показати весь коментар
21.07.2023 19:02 Відповісти
Пенсия две тысячи гривен в месяц это уже не нарушение прав человека ? Это 60 долларов в месяц человеку на жизнь . Это Европу не тревожит?
показати весь коментар
21.07.2023 10:40 Відповісти
Якщо людина отримує названу тобою суму, то вона отримує НЕ пенсію, а пособіє, тобто не має достатнього стажу або через короткий термін роботи, або через несплату податків з зароблених грошей!!! То хто ж їй винен, що вона вирішилда отримувати НА ШАРУ те саме що й люди які працювали чесно та відповідно до громадянських зобов'язань???!!!
показати весь коментар
21.07.2023 10:53 Відповісти
Ну как бы пособие в Европе тоже не 60 долларов. И если в Украине так прекрасно выполняют гражданские обязанности, то отчего Украина такая бедная?
показати весь коментар
21.07.2023 11:52 Відповісти
Особенно смешно такие рассуждения смотрится на фоне того что самые большие пенсии в Украине у чиновников, которые чаще ни одного дня не работали честно и не приносили государству ни копейки.
показати весь коментар
21.07.2023 11:53 Відповісти
Добавлю. Я как бы не раскрою большой секрет, что обычный там рабочий или механик имеет дело с государством буквально несколько раз в жизни - когда ему там надо оформлять какие-то документы. Он никак услугами государства не пользуется. Но тем не менее он отчего-то сначала должен горбатиться и у него забирают кучу налогами, а потом ему еще платят низкую пенсию. Вот такой вот баланс у нас.
показати весь коментар
21.07.2023 14:26 Відповісти
В ЄС нас не берете, в НАТО не приймаєте, але свої збоченні права нам нав'язуєте!
показати весь коментар
21.07.2023 10:44 Відповісти
Вони і в ЄС і в НАТО Зелю розкусили, а народ і досі не збагнув з ким він справа має.
показати весь коментар
21.07.2023 10:47 Відповісти
Такі ви цікаві, противники. Чому Ви так переживаєте за ці партнерства? По перше, не можемо продемонструвати прагнення в ЄС боротьбою з корупцією, так тоді хоч таким чином. А по друге.... в нас, що мало всяких законів, декларацій і т.п які є але просто не виконуються? Приймуть закон, а потім 15 років будуть розробляти процедуру оформлення, а як розроблять, так потім відразу шлюбні свідоцтва в ЗАГСі (чи як він там зараз) закінчяться.
показати весь коментар
21.07.2023 10:52 Відповісти
Ну дійсно, не хочеш і не можеш нічого робити а хочеш добре жити - проституція найкращий шлях особливо в масштабах країни.
показати весь коментар
21.07.2023 11:03 Відповісти
Щеліни партнери в Омані.
показати весь коментар
21.07.2023 10:53 Відповісти
Наскільки неприродною,на мій погляд,є "сім'я" осіб однієї статі настільки ж природнім й законним я вважаю їх право на стосунки й партнерство,право розпоряджатися своїм майном,життям,право на захист й рівність ! Багато з тих хто кидається "лайном" у бік "нетаких",на їх погляд,є більш суспільнонебезпечними й менш суспільнокорисними саме через обмеженість й внутрішню агресивність!
показати весь коментар
21.07.2023 11:17 Відповісти
Только дай им назваться "семьёй", и завтра они потребуют право усыновлять детей.
показати весь коментар
21.07.2023 11:37 Відповісти
І багато в Європі цих обділених? Може варто десь в районі екватора намити їм острів і туди їх-нехай плодяться в земному раю?
показати весь коментар
21.07.2023 11:31 Відповісти
"Зранку гроші" - членство України в НАТО і масований удар західної коаліції по військових об'єктах пітьми (для першого разу - на українській території включно із Кримом),
"а ввечері - стільці" - цей закон.
показати весь коментар
21.07.2023 11:39 Відповісти
Тільки одна перепона - це нам щось постійно потрібно від Заходу (зброя, гроші, членство в ЄС та НАТО, безвіз...) а не їм від нас.
показати весь коментар
21.07.2023 12:00 Відповісти
Без суверенної України, що зараз замість них воює з рашистською пітьмою, їхньому заможному і розніженому життю - кінець.
показати весь коментар
21.07.2023 12:16 Відповісти
Потрібно бути реалістом і не повторювати заїжджену Зеленським агітаційну пластинку - у Путлєра кишка тонка полізти війною на Захід. Ми самі винні, що роками слухали наших політичних повій, про "позаблоковий статус", "унікальне місце між Росією і Європою", "стратегічну багатовекторність" і т.п. А наші сусіди вступали в НАТО, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Польща.... От тепер українське суспільство і пожинає плоди своєї дурості. А вони під американською безпековою парасолькою з їхніми ж воєнними базами та комплексами ПРО.
А Заходу по великому рахунку нічого не загрожує - хіба умовні яблука трохи подорожчають.
показати весь коментар
21.07.2023 12:28 Відповісти
Це не пропагандистське кліше зе-марафону, а сувора правда.
По-перше:
Зараз, з пагорба минулих переможних битв українців за Північ, Схід і Південь України вже можна казати, що путін і пітьма спасує, й не стане атакувати кордони Молдови і Румунії, Словаччини і Польщі, держав Балтії і Скандинавії.
Бо армія рф вже не та, і військове командування не таке, і накази згори про використання ТЯЗ не будуть виконані і т.д.
Бо вже став історією та якимсь посміховиськом ультиматум путіна до США і НАТО від 17.12.2021р. під виглядом висування "мид рф" проекту угоди "о гарантиях безопасности", основними пунктами якого були вимоги відкочування всієї натівської воєнної інфраструктури за лінію "сталіна-батия". І це після штурму трампістами Капітолія, втечі американців з Афганістану та при чинній "доктрині патрушева" про превентивнмй удар ТЯЗ - так званої "ядерної ескалації для деескалації". Що це, як не підготовка до вторгнення в Європу при імпотенції Заходу?
І по-друге:
Зобов'язання США перед Україною після її відмови від третього по потужності ядерного арсеналу і ядерного роззброєння мають не лише моралтний аспект, а й цілком матеріальну основу.
Так, переданий від України у США транзитом через рф збройовий уран з використанням механізмів угоди "ВОУ-НОУ" та комісії "Гор-Черномьірдин" вартістю кілька сот млрд.$ у цінах середини 90-х років не йде у жодне порівняння із обсягами західної допомоги, які ща офіційними даними за 2022 рік склати аж 28 млрд.$, а на цей рік заплановано 45 млрд.
показати весь коментар
21.07.2023 14:10 Відповісти
Або приймайте нас в НАТО і ЄС і тоді вимагайте своїх збочених законників, або заткніться на фіг.
показати весь коментар
21.07.2023 11:49 Відповісти
прийшов час узаконити відносини Ермака і Зеленського.
показати весь коментар
21.07.2023 11:49 Відповісти
То якийсь піzdeц...
показати весь коментар
21.07.2023 12:30 Відповісти
сьогодні F-16 та ракети дальністю 500 км, а завтра підпис
показати весь коментар
21.07.2023 12:54 Відповісти
геї не можуть збільшити кількість нашої армії як не старатимуться.

тому не на часі, довбіться таємно.)))
показати весь коментар
21.07.2023 15:14 Відповісти
 
 