Євродепутати звернулися до Зеленського з проханням ухвалити законопроєкт про реєстровані партнерства в Україні

Депутати Європейського парламенту звернулися до уряду України із закликом ухвалити законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

Про це повідомила депутатка Інна Совсун, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, звернення до уряду України з проханням підтримати законопроєкт підписали понад 40 депутатів і депутаток п’яти фракцій Європарламенту. Звернення адресоване президентові Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, голові комітету з питань правової політики Денису Маслову й усім членам цього комітету.

Також звернення розіслали всім головам фракцій і груп Верховної Ради, головам партій представлених у парламенті та прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

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"Під час поїздки в Брюссель я була надзвичайно здивована, як багато євродепутатів проінформовані, що в Україні збираються дозволити реєстровані партнерства для одностатевих пар. Вони висловили підтримку цій ініціативі та наголосили, що це безумовно сприятиме євроінтеграції України. Того ж дня я дізналася від своїх колег Віоли фон Крамон та Террі Рейнтке, що члени й членкині Європарламенту уже підготували звернення до української влади з проханням підтримати мій законопроєкт", - зазначила Совсун.

У зверненні євродепутати наголошують: "Відсутність права на спадщину, відвідування лікарні чи ухвалення рішень щодо медичної допомоги, чи поховання свого партнера або партнерки під час війни – це нестерпно, саме тому для військовослужбовців і військовослужбовиць ЛГБТІК+ і їхніх партнерів і партнерок юридична можливість офіційно зареєструвати партнерство надзвичайно важлива".

Також євродепутати зазначають, що ухвалення законопроєкту №9103 було б "не лише сильним знаком відданості напередодні переговорів щодо вступу України до ЄС, але й опорою проти антиліберальної ідеології, яка наповнює російську агресивну військову стратегію в Україні".

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"Загалом лише чотири країни відстають у питанні партнерств. Це Болгарія, Польща, Словаччина та Румунія. Останню, як і Україну кілька місяців тому, Європейський суд з прав людини зобов’язав змінити законодавство, щоб дозволити одностатевим парам реєструвати стосунки. Тому у питанні реєстрованих партнерств Україна якнайшвидше має приєднатися до клубу цивілізованих країн", – зазначила депутатка.

Євродепутати закликають "законодавців на всіх інституційних рівнях в Україні зробити все можливе для успіху законопроєкту" про реєстровані партнерства.

Зазначимо, реєстровані партнерства - це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари. Законопроєкт направлений на те, щоб впорядкувати майнові та цивільні права представників ЛГБТ, зокрема військових, які не можуть укласти шлюб зі своїми партнерами.

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