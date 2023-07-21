Навчання українських пілотів на F-16 триватиме близько 6 місяців, - Ігнат

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 триватиме шість місяців, а можливо навіть і менше. Для пришвидшення процесу навчання може бути організовано на різних базах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші льотчики вже готуються до навчання, вони вже два місяці, мабуть, очікували цього рішення про виїзд у якусь із країн, де буде проводитись навчання. Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення, там будуть і навчатись", - сказав Ігнат.

Він додав, що, ймовірно, для навчання будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Адже пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 може прикрити небо від дронів та ракет, наблизити відсоток збиття до 100, - Повітряні сили

"Інша категорія військовослужбовців - молоді пілоти, можливо надалі навіть і курсанти, пілоти, які не мають льотної практики - для них буде вже більш тривале навчання", - зазначив речник.

За його словами, це буде базова підготовка, наземна, англійська мова, навчання на легкомоторному літаку, реактивному літаку і далі з переходом уже на винищувач.

Ігнат додав, що ця програма зможе розвиватися з року в рік, і нові й нові фахівці будуть далі поступати, адже програма переозброєння на літак "натовського" зразка не робиться за пів року.

Також читайте: Учасники "Рамштайн" обговорили підготовку навчань українських пілотів на F-16, - Остін

"За пів року можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні - звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне - завойовувати перевагу в повітрі", - наголосив він.

Також, за словами речника, є багато інших завдань, таких як захист від ракет та дронів, "у цьому F-16 може нам допомогти".

Ігнат нагадав, що початок навчання пілотів планується на кінець серпня.

Читайте: F-16 навряд чи змінять хід війни в Україні, - Білий дім

Нагадаємо, раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що за кілька тижнів може розпочатися навчання українських пілотів на F-16.