Навчання українських пілотів на F-16 триватиме близько 6 місяців, - Ігнат
Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 триватиме шість місяців, а можливо навіть і менше. Для пришвидшення процесу навчання може бути організовано на різних базах.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші льотчики вже готуються до навчання, вони вже два місяці, мабуть, очікували цього рішення про виїзд у якусь із країн, де буде проводитись навчання. Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення, там будуть і навчатись", - сказав Ігнат.
Він додав, що, ймовірно, для навчання будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Адже пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо.
"Інша категорія військовослужбовців - молоді пілоти, можливо надалі навіть і курсанти, пілоти, які не мають льотної практики - для них буде вже більш тривале навчання", - зазначив речник.
За його словами, це буде базова підготовка, наземна, англійська мова, навчання на легкомоторному літаку, реактивному літаку і далі з переходом уже на винищувач.
Ігнат додав, що ця програма зможе розвиватися з року в рік, і нові й нові фахівці будуть далі поступати, адже програма переозброєння на літак "натовського" зразка не робиться за пів року.
"За пів року можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні - звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне - завойовувати перевагу в повітрі", - наголосив він.
Також, за словами речника, є багато інших завдань, таких як захист від ракет та дронів, "у цьому F-16 може нам допомогти".
Ігнат нагадав, що початок навчання пілотів планується на кінець серпня.
Нагадаємо, раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що за кілька тижнів може розпочатися навчання українських пілотів на F-16.
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Шановні керівники США, дайте, будь ласка, особисто Генералу Залужному 200 штук F-16!
А зі злітними смугами, бойовим та техобслуговуванням, прикриттям та зберіганням ЗСУ розберуться, не сумнівайтеся.
Весна 2024 може бути пізно...
God bless America!
Вот только специалистов по техническому обслуживанию ЗСУ как подготовит? А подготовленные ЗПС нам и сейчас ну очень как не помешает...
Розроблений механізм та запропонований Західним партнерам - залучення на контрактній основі відставних спеців-добровольців з країн НАТО (наразі такі є), а також авіаремонтні хаби на кордоні із РП (на території самої РП), відстані дозволяють. За прикладом ремонту Leopard A2
В Українському війську, зокрема у ВПС, дурних немає - розберуться чудово.
А конкретні деталі, у т.ч. щодо базування та способу виконання бойових завдань, нам із Вами, пане Сергію, знати ні до чого, війна як ніяк
Так от, точно осадки вишок та глибини проходів у Мармуровому морі не пригадую, але 100% памятаю, що різниця була понад 25 метрів (вишки мали глибшу осадку).
Тоді до розбірки-збірки цих платформ залучали ВМС - судноплавних інженерів-техніків, морських військових пілотів та авіатехніків ВМС - у цивільних просто не було практики та досвіду. Коптери розмах гвинтів мали більший за розмах F-16 та транспортували їх у розібраному стані по суші у Туреччині (до речі на автотягачах - сума за транспортування теж була "намальована" космічна), після чого збирали вже на зібраних у Чорному морі платформах у порті Герасун (Туреччина).
Якщо прибрати корупційну складову та скомунізджені гроші, то досвід цілком прийнятний.
До речі на власні очі бачив в одному з портів Західної Європи як у морських контейнерах транспортували Typhoon та F-18 (розібрані на агрегати та частини). Щоправда давно це було, на початку 2000-х. Ті самі контейнери, які у нас є у всіх морських портах. Яка ніяка практика та досвід...
Законний механізм залучення іноземних добровольців до лав ЗСУ існує та ефективно працює з перших днів війни. (Ніяких ПВК немає в Україні та законом заборонені).
Є законний механізм оплати їхньої бойової праці за рахунок спонсорів, у т.ч. з-за кордону.
"Давалка" нам допомагає з перших секунд війни. Але і у "давалки" з цього приводу не все так просто, є реальні супротивники допомозі Україні.
Коли шанована "давалка" буде слухати здоровий глузд та зрозуміє життєву необхідність вести війну проти рфії за стандартами НАТО, тоді будуть F-16
ПВК немає та не буде - Законом заборонено.
По суті ПВК - максимум охоронна фірма, не більше. Усе інше та більш озброєне - армія країни. Конституцію України ніхто з цього приводу змінювати не буде.