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Новини
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Навчання українських пілотів на F-16 триватиме близько 6 місяців, - Ігнат

f-16

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 триватиме шість місяців, а можливо навіть і менше. Для пришвидшення процесу навчання може бути організовано на різних базах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші льотчики вже готуються до навчання, вони вже два місяці, мабуть, очікували цього рішення про виїзд у якусь із країн, де буде проводитись навчання. Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення, там будуть і навчатись", - сказав Ігнат.

Він додав, що, ймовірно, для навчання будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Адже пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо.

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"Інша категорія військовослужбовців - молоді пілоти, можливо надалі навіть і курсанти, пілоти, які не мають льотної практики - для них буде вже більш тривале навчання", - зазначив речник.

За його словами, це буде базова підготовка, наземна, англійська мова, навчання на легкомоторному літаку, реактивному літаку і далі з переходом уже на винищувач.

Ігнат додав, що ця програма зможе розвиватися з року в рік, і нові й нові фахівці будуть далі поступати, адже програма переозброєння на літак "натовського" зразка не робиться за пів року.

Також читайте: Учасники "Рамштайн" обговорили підготовку навчань українських пілотів на F-16, - Остін

"За пів року можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні - звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне - завойовувати перевагу в повітрі", - наголосив він.

Також, за словами речника, є багато інших завдань, таких як захист від ракет та дронів, "у цьому F-16 може нам допомогти".

Ігнат нагадав, що початок навчання пілотів планується на кінець серпня.

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Нагадаємо, раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що за кілька тижнів може розпочатися навчання українських пілотів на F-16.

Автор: 

військові навчання (2775) Ігнат Юрій (787) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+3
Глибина проходу через Босфор та Дарданели не дозволяла - платформи були значно нижче дна. Тому їх та наявне на них усе обладнання розбирали, у т.ч. посадкові майданчики та наявні гелікоптери. До речі на розбірку-збірку НАК Нафтогаз та ДАК Чорноморнафтогаз "списало" чималу суму грошей - понад 6 млн. дол. США на два таких обєкти, за що тодішнього керівника Нафтогазу Кацубу затримали, засудили за розкрадання і він уклав угоду зі слідством із відшкодуванням збитків (інфа наявна в Інеті, за бажанням подивитеся). Та то таке.
Так от, точно осадки вишок та глибини проходів у Мармуровому морі не пригадую, але 100% памятаю, що різниця була понад 25 метрів (вишки мали глибшу осадку).
Тоді до розбірки-збірки цих платформ залучали ВМС - судноплавних інженерів-техніків, морських військових пілотів та авіатехніків ВМС - у цивільних просто не було практики та досвіду. Коптери розмах гвинтів мали більший за розмах F-16 та транспортували їх у розібраному стані по суші у Туреччині (до речі на автотягачах - сума за транспортування теж була "намальована" космічна), після чого збирали вже на зібраних у Чорному морі платформах у порті Герасун (Туреччина).
Якщо прибрати корупційну складову та скомунізджені гроші, то досвід цілком прийнятний.
До речі на власні очі бачив в одному з портів Західної Європи як у морських контейнерах транспортували Typhoon та F-18 (розібрані на агрегати та частини). Щоправда давно це було, на початку 2000-х. Ті самі контейнери, які у нас є у всіх морських портах. Яка ніяка практика та досвід...
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21.07.2023 17:34
+2
Загалом у світі близько 3 тисяч активних F-16, з яких понад 1,2 тисяч штук у країнах НАТО.
Шановні керівники США, дайте, будь ласка, особисто Генералу Залужному 200 штук F-16!
А зі злітними смугами, бойовим та техобслуговуванням, прикриттям та зберіганням ЗСУ розберуться, не сумнівайтеся.
Весна 2024 може бути пізно...
God bless America!
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21.07.2023 10:49
+2
Сітуацію могла виправити ЧВК із західних пілотів, но щось не зрослось. Тому все буде довго...
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21.07.2023 10:50
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Правила форума Рада форумчан
Загалом у світі близько 3 тисяч активних F-16, з яких понад 1,2 тисяч штук у країнах НАТО.
Шановні керівники США, дайте, будь ласка, особисто Генералу Залужному 200 штук F-16!
А зі злітними смугами, бойовим та техобслуговуванням, прикриттям та зберіганням ЗСУ розберуться, не сумнівайтеся.
Весна 2024 може бути пізно...
God bless America!
показати весь коментар
21.07.2023 10:49 Відповісти
"А зі злітними смугами, бойовим та техобслуговуванням, прикриттям та зберіганням ЗСУ розберуться."
Вот только специалистов по техническому обслуживанию ЗСУ как подготовит? А подготовленные ЗПС нам и сейчас ну очень как не помешает...
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21.07.2023 11:01 Відповісти
Шановний пане Сергію!
Розроблений механізм та запропонований Західним партнерам - залучення на контрактній основі відставних спеців-добровольців з країн НАТО (наразі такі є), а також авіаремонтні хаби на кордоні із РП (на території самої РП), відстані дозволяють. За прикладом ремонту Leopard A2
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21.07.2023 11:12 Відповісти
Леопард загнал на ЖД платформу, а самолет КАК??? Самолет получил повреждение в бою или насосался двигатель бетонной крошки с ЗПС. Его на ЖД платфрму грузить на отстыковывая консоли крыла и везти? Заправлять топливом его тоже в Польше будут?
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21.07.2023 11:55 Відповісти
Є у нас "кулібіни", можуть і авіносець з усім льотним складом розібрати, а потім зібрати. До речі навчилися ще при закупівлі самопідіймальних бурових, які "тягнули" з Тайваня до Чорного моря через Босфор та Дарданелли разом із закупленими гелікоптерами. Це ті вишки, які кацапи у 2014 році у Криму "віджали". Тайванці були в шоці
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21.07.2023 12:00 Відповісти
Это хорошо, что есть кулибины. В авиации служат специалисты, а не кулибины. И причем тут буровая вышка? Ну разобрали, молодцы, собрали тоже молодцы. Они не ограниченны во временных рамках. Самолет должен находится в оперативной близости к линии фронта, чтобы выполнять максимальное количество боевых вылетов.
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21.07.2023 12:12 Відповісти
Дуже перепрошую, але я ж написав - самопідіймальні бурильні вишки (у Wiki можете подивитися наскільки технічно складний та масштабний обєкт) із літальними апаратами (на борту) - гелікоптерами для морських операцій (доволі складний високотехнологічний літальний організм, більш складний за F-16), які теж розбиралися та збиралися (оперативно).
В Українському війську, зокрема у ВПС, дурних немає - розберуться чудово.
А конкретні деталі, у т.ч. щодо базування та способу виконання бойових завдань, нам із Вами, пане Сергію, знати ні до чого, війна як ніяк
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21.07.2023 12:45 Відповісти
Самопідіймальні бурові установки (СПБУ) (англ. Jack-up drilling rig) - різновид бурових установок на морських платформах. Самопідіймальні бурові установки відрізняються достатнім запасом плавучості, що дозволяє їх транспортування разом з буровим обладнанням, інструментом і необхідним запасом витратних матеріалів. При их транспортировке не надо разбирать находящиеся там вертолеты. Они передвигаются вместе с вышкой.
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21.07.2023 12:51 Відповісти
Глибина проходу через Босфор та Дарданели не дозволяла - платформи були значно нижче дна. Тому їх та наявне на них усе обладнання розбирали, у т.ч. посадкові майданчики та наявні гелікоптери. До речі на розбірку-збірку НАК Нафтогаз та ДАК Чорноморнафтогаз "списало" чималу суму грошей - понад 6 млн. дол. США на два таких обєкти, за що тодішнього керівника Нафтогазу Кацубу затримали, засудили за розкрадання і він уклав угоду зі слідством із відшкодуванням збитків (інфа наявна в Інеті, за бажанням подивитеся). Та то таке.
Так от, точно осадки вишок та глибини проходів у Мармуровому морі не пригадую, але 100% памятаю, що різниця була понад 25 метрів (вишки мали глибшу осадку).
Тоді до розбірки-збірки цих платформ залучали ВМС - судноплавних інженерів-техніків, морських військових пілотів та авіатехніків ВМС - у цивільних просто не було практики та досвіду. Коптери розмах гвинтів мали більший за розмах F-16 та транспортували їх у розібраному стані по суші у Туреччині (до речі на автотягачах - сума за транспортування теж була "намальована" космічна), після чого збирали вже на зібраних у Чорному морі платформах у порті Герасун (Туреччина).
Якщо прибрати корупційну складову та скомунізджені гроші, то досвід цілком прийнятний.
До речі на власні очі бачив в одному з портів Західної Європи як у морських контейнерах транспортували Typhoon та F-18 (розібрані на агрегати та частини). Щоправда давно це було, на початку 2000-х. Ті самі контейнери, які у нас є у всіх морських портах. Яка ніяка практика та досвід...
показати весь коментар
21.07.2023 17:34 Відповісти
Все-таки не кулибины разбирали-собирали, а специалисты. И вертолет на буровой вышке никак не сложнее Ф-16. Даже на порядок проще.
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21.07.2023 18:51 Відповісти
Сітуацію могла виправити ЧВК із західних пілотів, но щось не зрослось. Тому все буде довго...
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21.07.2023 10:50 Відповісти
Не склалося з простої причини - нема на чому цим добровольцям літати, просто не дали...
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21.07.2023 10:54 Відповісти
Як у вас все просто, дали, не дали, і де та "давалка" живе? А закон про ЧВК в Україні є?
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21.07.2023 10:57 Відповісти
Шановний пане Сергію!
Законний механізм залучення іноземних добровольців до лав ЗСУ існує та ефективно працює з перших днів війни. (Ніяких ПВК немає в Україні та законом заборонені).
Є законний механізм оплати їхньої бойової праці за рахунок спонсорів, у т.ч. з-за кордону.
"Давалка" нам допомагає з перших секунд війни. Але і у "давалки" з цього приводу не все так просто, є реальні супротивники допомозі Україні.
Коли шанована "давалка" буде слухати здоровий глузд та зрозуміє життєву необхідність вести війну проти рфії за стандартами НАТО, тоді будуть F-16
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21.07.2023 11:07 Відповісти
Я все це розумію, тільки е велика різниця, між іноземним добровольцем, одітим в нашу форму і з нашим АК - 74., який к тому же зарахован в лави ЗСУ. І юридичною структурою озброєнною іноземними винищувачами, і пілотами.
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21.07.2023 11:20 Відповісти
Система та сам - контракт із ЗСУ, утримання та озброєння, а з нього - знання та досвід. До того ж ми мову ведемо, якщо не помиляюся, за пілотів та техперсонал. А практика найму таких фахівців надцять років діє у всьому цивілізованому світі.
ПВК немає та не буде - Законом заборонено.
По суті ПВК - максимум охоронна фірма, не більше. Усе інше та більш озброєне - армія країни. Конституцію України ніхто з цього приводу змінювати не буде.
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21.07.2023 11:24 Відповісти
Да я знаю, у нас Констітуцію міняють по іншим потребам. Тому і кажу, що буде довго, авіація це складна історія.
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21.07.2023 11:26 Відповісти
Ага, Вы один из секты "Дайте нам Ф-16, дайте нам аэродромы в Польше, дайте нам пилотов из-за границы, дайте нам ГСМ для этих самолетов, дайте нам техников для обслуживания Ф-16, дайте, дайте, дайте... "?
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21.07.2023 19:43 Відповісти
а наху.а ти СУ-35 нахвалюєш
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21.07.2023 10:55 Відповісти
"Принаймні подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною, не деінде, а саме в небі над Україною. Я навіть поїду сам, можете на мене розраховувати", - сказав Ден Гемптон.https://tsn.ua/ato/naysmertonosnishiy-pilot-f-16-zayaviv-scho-vin-gotoviy-zahischati-nebo-nad-**********-podrobici-2286577.html
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21.07.2023 11:10 Відповісти
Надіюсь, що воно вже розпочалось
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21.07.2023 12:29 Відповісти
 
 