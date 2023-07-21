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У школах РФ почнуть вивчати основи бойового застосування БПЛА

школа,рф,росія,школярі

З 1 вересня у російських школах вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив заступник голови ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації, сенатор Артем Шейкін.

За словами Шейкіна, відповідну пропозицію "було вироблено під час роботи секції ради розвитку цифрової економіки при Раді Федерації і направлено міністру оборони Росії". "Пропозиція була розглянута та підтримана, зокрема й Міносвіти", - стверджує він.

У відповіді Міноборони РФ йдеться, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик та загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".

"Програма схвалена Міносвіти Росії та планується до реалізації в освітніх організаціях та навчально-методичних центрах військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" з вересня поточного року", - йдеться в документі.

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Автор: 

росія (64958) школа (2205) дрони (4632)


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Топ коментарі
+10
а ми продовжимо закуповувати в шкільні бомбосховища барабани.
і очільникам військових адміністрацій за це нічого не буде, крім "суспільного резонансу".
бо очільників призначив зє.
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21.07.2023 12:17
+8
Нічого кумедного тут немає,вирощують у перспективі,нове покоління вбивць,а як захиститись від цієї навали,НАМ!,треба було думати,ще пізівчора!(,
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21.07.2023 12:28
+5
это правильно. теперь детишкам не нужно будет убегать с уроков. теперь они будут делать так, чтобы учителя убегали из школ. будет весело.
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21.07.2023 12:15
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это правильно. теперь детишкам не нужно будет убегать с уроков. теперь они будут делать так, чтобы учителя убегали из школ. будет весело.
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21.07.2023 12:15 Відповісти
а ми продовжимо закуповувати в шкільні бомбосховища барабани.
і очільникам військових адміністрацій за це нічого не буде, крім "суспільного резонансу".
бо очільників призначив зє.
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21.07.2023 12:17 Відповісти
Кумедні будуть путинёныши... їм вагнерівщини, в школі не вистачає..
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21.07.2023 12:18 Відповісти
Нічого кумедного тут немає,вирощують у перспективі,нове покоління вбивць,а як захиститись від цієї навали,НАМ!,треба було думати,ще пізівчора!(,
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21.07.2023 12:28 Відповісти
Чого-чого, а вагнерівщини (дідівщини) в наросійських школах - хоч дупою їж. Бо в кожного в сім'ї хтось "сидить", або "сидів", або "завтра сяде".
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21.07.2023 18:24 Відповісти
А на продльонці по управоліінню баєвими ділфінвми
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21.07.2023 12:24 Відповісти
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21.07.2023 12:25 Відповісти
В ссср у школах вивчали автомат калашнікова і після розвалу совка отримали війну озброєних калашами банд.
Тепер на рф почнуть навчати азам керування дронами і після розпаду пітьми почнеться війна озброєних домашніми компами геймерів. За буханку хліба і літр бензини.
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21.07.2023 12:25 Відповісти
Хай ліпше навчаються основам віжіванія в дікай пріроде і правіла освєщения ізби лучіной на медвежьем сале.
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21.07.2023 12:27 Відповісти
Та відміняйте вже математику, фізику, хімію та біологію! Нашо вони? Та й "єарграфія" не треба - таксист відвезе.
Вводіть вже відразу НВП (стройову) з 1-го класу, "Слово Гундяя", політпросвіту, п'ятихвилинки ненависті замість перерв, а з 3-го класу вже вивчення і практичні заняття зі стрілецькою зброєю, з 5-го - міномети/гранатомети... І так після 8-го буде вже готове м'ясо. В старших класах - навідники, заряджаючі, мєхводи... Буде кому відстоювати награбоване кремлядями в буд'якій частині планети!

Це вже гітлерюгент по-рашистські чи ще ні?
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21.07.2023 12:31 Відповісти
Раніше в школах вивчали правила користування захисними приладами
Протигази захисними хімкостюмами. Вивчали як заміряти рівень радіації
Як подать першу допомогу
Также вивчали зброю
Це все як з'ясувалось потрібне
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21.07.2023 12:35 Відповісти
Доречі нашим дітям в старших класах теж треба давати весільні мавіки нехай вчаться ,нічого в тому поганого нема,поперше це цікаво по друге руку набивають...всерівно пригодиться в майбутньому оперетори бпла зараз в ціні і в нас і за кордоном.
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21.07.2023 12:58 Відповісти
Первый путинский урок: как растягивать резиновую попу.
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21.07.2023 13:42 Відповісти
Комп'ютерні ігри на зразок "Doom" створювались саме для цього. Найбільш успішними (і найдешевшими) операторами бойових дронів (і не тільки літаючих) будуть підлітки 13 - 17 років.
Екіпіровка - футболка і шорти. Харчування - чіпси, кола (із специфічними домішками, звісно), іноді бургер з картоплею фрі.
З побутових потреб - інколи душ (для "чистюль", яких встигли привчити до елементарної гігієни з раннього дитинства).
Мотивація не потрібна, бо мотивує сама "гра".
Жодних морально-етичних проблем. Повна відсутність будь-яких табу та емпатії як такої.
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21.07.2023 13:48 Відповісти
Все дружно забіли как происходило образование в совке. Помните как появились компьютерніе классі? Оснастили один класс на школу и с гордостью показівают гостям. Но учеников туда не пускают - они же поламают поламать могут! Что тогда говорить проверяющим?
А ДПЮ? Разве можно єтим зверям современнім подросткам давать оружие в руки? Конечно нет. Поубивают друг друга и учителя посадят. Палку массо-габаритній макет в руки и маршировать. Хотя нет, палкой тоже могут чего-нибудь отбить. Просто строевая подготовка.
А еще труді, иностранній с лингафоннім кабинетом, єтс.
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21.07.2023 14:12 Відповісти
Взагалі то так. Але заради "вялікай місіі вялікай срани"...
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21.07.2023 18:22 Відповісти
 
 