У школах РФ почнуть вивчати основи бойового застосування БПЛА
З 1 вересня у російських школах вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив заступник голови ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації, сенатор Артем Шейкін.
За словами Шейкіна, відповідну пропозицію "було вироблено під час роботи секції ради розвитку цифрової економіки при Раді Федерації і направлено міністру оборони Росії". "Пропозиція була розглянута та підтримана, зокрема й Міносвіти", - стверджує він.
У відповіді Міноборони РФ йдеться, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик та загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".
"Програма схвалена Міносвіти Росії та планується до реалізації в освітніх організаціях та навчально-методичних центрах військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" з вересня поточного року", - йдеться в документі.
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і очільникам військових адміністрацій за це нічого не буде, крім "суспільного резонансу".
бо очільників призначив зє.
Тепер на рф почнуть навчати азам керування дронами і після розпаду пітьми почнеться війна озброєних домашніми компами геймерів. За буханку хліба і літр бензини.
Вводіть вже відразу НВП (стройову) з 1-го класу, "Слово Гундяя", політпросвіту, п'ятихвилинки ненависті замість перерв, а з 3-го класу вже вивчення і практичні заняття зі стрілецькою зброєю, з 5-го - міномети/гранатомети... І так після 8-го буде вже готове м'ясо. В старших класах - навідники, заряджаючі, мєхводи... Буде кому відстоювати награбоване кремлядями в буд'якій частині планети!
Це вже гітлерюгент по-рашистські чи ще ні?
Протигази захисними хімкостюмами. Вивчали як заміряти рівень радіації
Як подать першу допомогу
Также вивчали зброю
Це все як з'ясувалось потрібне
Екіпіровка - футболка і шорти. Харчування - чіпси, кола (із специфічними домішками, звісно), іноді бургер з картоплею фрі.
З побутових потреб - інколи душ (для "чистюль", яких встигли привчити до елементарної гігієни з раннього дитинства).
Мотивація не потрібна, бо мотивує сама "гра".
Жодних морально-етичних проблем. Повна відсутність будь-яких табу та емпатії як такої.
поламаютполамать могут! Что тогда говорить проверяющим?
А ДПЮ? Разве можно
єтим зверямсовременнім подросткам давать оружие в руки? Конечно нет. Поубивают друг друга и учителя посадят. Палкумассо-габаритній макет в руки и маршировать. Хотя нет, палкой тоже могут чего-нибудь отбить. Просто строевая подготовка.
А еще труді, иностранній с лингафоннім кабинетом, єтс.