У школах РФ почнуть вивчати основи бойового застосування БПЛА

З 1 вересня у російських школах вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив заступник голови ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації, сенатор Артем Шейкін.

За словами Шейкіна, відповідну пропозицію "було вироблено під час роботи секції ради розвитку цифрової економіки при Раді Федерації і направлено міністру оборони Росії". "Пропозиція була розглянута та підтримана, зокрема й Міносвіти", - стверджує він.

У відповіді Міноборони РФ йдеться, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик та загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".

"Програма схвалена Міносвіти Росії та планується до реалізації в освітніх організаціях та навчально-методичних центрах військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" з вересня поточного року", - йдеться в документі.

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