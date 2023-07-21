В Естонії провели тренувальні навчання американських літаків-носіїв ядерної зброї
Тренувальні польоти провели на стратегічних бомбардувальниках військово-повітряних сил США B-52H Stratofortress. Літаки супроводжували винищувачі Великої Британії, Франції та Румунії.
Про це повідомляє ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, США регулярно проводять подібні навчання, таким чином вони перевіряють готовність своїх сил до виконання зобов'язань перед союзниками. Крім цього, заняття покращують злітаність союзників для реагування на можливі небезпечні ситуації в різних куточках світу.
Британію представляли літаки Eurofighter Typhoon з естонської авіабази Емарі, Францію – літаки Rafale, а Румунію – винищувачі F-16 з авіабази Шяуляй у Литві. Дозаправляли винищувачі з повітряного танкера А330 ВПС Франції.
B-52H Stratofortress – американський стратегічний бомбардувальник багатофункціонального застосування, чия стеля польоту становить 15 кілометрів.
Крім ядерної зброї літак здатний нести високоточні боєприпаси зі звичайною бойовою частиною і вражати стратегічні цілі, а також надавати підтримку військам на суші та морі.
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на деякий срок для хлопців не "взлет посадка" а таки навчитися застосовувати все те, шо Ф16 має...
так - це гроші...
Як тільки Су-35 будуть в Ірані, Ізраіль дасть Байдену команду і ми одержимо F-16.