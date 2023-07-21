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В Естонії провели тренувальні навчання американських літаків-носіїв ядерної зброї

літак,b-52

Тренувальні польоти провели на стратегічних бомбардувальниках військово-повітряних сил США B-52H Stratofortress. Літаки супроводжували винищувачі Великої Британії, Франції та Румунії.

Про це повідомляє ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, США регулярно проводять подібні навчання, таким чином вони перевіряють готовність своїх сил до виконання зобов'язань перед союзниками. Крім цього, заняття покращують злітаність союзників для реагування на можливі небезпечні ситуації в різних куточках світу.

Британію представляли літаки Eurofighter Typhoon з естонської авіабази Емарі, Францію – літаки Rafale, а Румунію – винищувачі F-16 з авіабази Шяуляй у Литві. Дозаправляли винищувачі з повітряного танкера А330 ВПС Франції.

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B-52H Stratofortress – американський стратегічний бомбардувальник багатофункціонального застосування, чия стеля польоту становить 15 кілометрів.

Крім ядерної зброї літак здатний нести високоточні боєприпаси зі звичайною бойовою частиною і вражати стратегічні цілі, а також надавати підтримку військам на суші та морі.

Також читайте: Навчання українських пілотів на F-16 триватиме близько 6 місяців, - Ігнат

Автор: 

літак (2899) військові навчання (2775) Естонія (1601)


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от і добре - це саме те шо потрібно..
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21.07.2023 16:37 Відповісти
вже казав і ще раз скажу - потрібно об'явити за створення повітряного іноземного полку - хлопці підуть .....
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21.07.2023 16:43 Відповісти
і питання з навчянням відпаде само собою
на деякий срок для хлопців не "взлет посадка" а таки навчитися застосовувати все те, шо Ф16 має...
так - це гроші...
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21.07.2023 16:51 Відповісти
F-16 нам не дають в обмін на те, що Іран не одержить Су-35, які вже проплачено.
Як тільки Су-35 будуть в Ірані, Ізраіль дасть Байдену команду і ми одержимо F-16.
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21.07.2023 21:53 Відповісти
комусь прочистили пряму кишку...
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21.07.2023 16:44 Відповісти
Пісьда моааскве, і сотні тисяч гнійних трупів.
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Попередження кацапам щодо "Сувалкського коридору" - Б-52 зараз модифікований саме для скидання "гороху" (великої маси касетних ***********)
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21.07.2023 16:54 Відповісти
Кацапопідарасня має бути знищена
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21.07.2023 17:35 Відповісти
 
 